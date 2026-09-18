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Stocks To Watch Today: HCLTech, Avenue Supermarts, Wipro, Bharat Forge, Asian Paints & More

Here's a look at stocks that are likely to be in focus during the trading session on Friday.

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Stocks To Watch Today: HCLTech, Avenue Supermarts, Wipro, Bharat Forge, Asian Paints & More
Image: AI generated

Shares of HCLTech, Avenue Supermarts, Bharat Forge, Wipro and Asian Paints will be in focus on during the trading session on Friday, September 18.

Here are the notable corporate announcements that came after Thursday's market hours:

Earnings

Skyways Air

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  • Revenue up 93.1% At `1,217 Cr Vs `630 Cr YoY 
  • EBITDA At `49.9 Cr Vs `18.3 Cr YoY 
  • EBITDA Margin At 4.1% Vs 2.9% YoY 
  • Net Profit At `19.7 Cr Vs `6.8 Cr YoY 
  • Designates Yashpal Sharma As CEO

Stocks In News

PTC India
Incorporates JV Co NIRL PTC Renewables

Wipro

  • Collaborates With Aramco & SAP
  • Pact To Launch Wipro STO360 Solution For Shutdown, Turnaround & Outage mgmt

Federal Bank

  • Approves Up To $500 Mn Medium-Term Note Programme
  • Programme To Include Foreign Currency Bonds

SEAMEC
Completes Sale Of Bulk Carrier Seamec Gallant

PB Fintech

  • Denies Speculation Of Chair Yashish Dahiya Resigning
  • Dahiya Continues As Chair & Group CEO

Bharat Electronics
Gets Additional Orders Worth ₹648 Cr Since Aug 26

Motisons Jewellers
Approves Redemption Of 50 Lakh Non-Convertible Redeemable Preference Shares

CMR Green Technologies
Provides $4 Mn Bank Guarantee For US Arm

Avenue Supermarts

  • Opens New Store In Dharwad
  • Total Store Count Stands At 510

Share India Securities
Acquires 100% Stake In Enshrine Leasing For ₹39.7 Cr

NLC India
Arm Incorporates JV Co NIRL PTC Renewables
Alert: JV Co Is NIRL PTC Renewables

Apollo Pipes
Incorporates Arm Apollo Ceramics

Orient Green Power

  • Enters Rs 62 Cr EPC Contract With Renfra Energy
  • Contract Covers Two 3.3 MW Wind Turbine Generators


HCLTech
Board To Consider Q2 Results On Oct 12

NLC India

  • Prasanna Kumar Acharya Assumes Charge As CMD For 5 Years
  • Prasanna Kumar Acharya Relinquishes Director Finance & CFO Role


Bharat Forge
QIP Opens; Sets Rs 1,947.70 Per Share As Floor Price

Petronet LNG

  • To Form 50:50 JV With Gruner Renewable Energy
  • JV To Set Up Biogas Plants With Rs 1,200 Cr Investment

Onida Electronics
Approves Allotment Of 73.8 Lakh Warrants Worth ₹6.5 Cr

Time Technoplast

  • Completes Rs 24 Cr Greenfield Packaging Products Plant
  • Plant Expected To Generate Rs 100 Cr Revenue At 90% Utilisation

PVR Inox
Opens 3-Screen Multiplex In Gurugram

Sanofi India
Promoter Sanofi Healthcare To Buy Up To 15.2% Stake From Hoechst GmbH

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Balrampur Chini Mills
Shareholders Approve Reappointment Of Vivek Saraogi As CMD For 5 Years

Apeejay Surrendra Park Hotels

  • Appoints Manish Bhagat As CFO From Sept 21
  • Atul Khosla Resigns As CFO From Sept 21

Premier Energies
Arm IBD Solar Powertech Gets Winding-Up Certificate In Bangladesh

Oberoi Realty

  • Allots 13.16 Lakh Sq Ft RERA Carpet Area For ₹7,891 Cr Booking Value
  • Clarifies No Stay On Construction Of Gurugram Project

Asian Paints

  • Commences VAE Production At Dahej Unit
  • Alert: VAE Is Vinyl Acetate Ethylene Emulsion
  • Dahej Unit Has Installed Capacity Of 1.5 Lakh Tonnes Per Year

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