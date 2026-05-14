Q4 Results On May 14: HAL, Tata Motors PV, JSW Steel, Vishal Mega Mart Among Others To Declare Results

Nearly 140 companies are set to announce the results for Q4FY26 on May 14. Important companies announcing fourth-quarter results on May 14 include Hindustan Aeronautics Ltd., Tata Motors Passenger Vehicles Ltd., JSW Steel Ltd., Apollo Tyres Ltd., Global Health Ltd. (Medanta), Vishal Mega Mart Ltd., Muthoot Finance Ltd. and Biogen Ltd. Some companies could also announce dividends. Many have already scheduled conference calls to discuss their Q4FY26 numbers in detail.
List Of Companies Declaring Q4 Results On May 14
Allied Blenders and Distillers Ltd, Abhinav Capital Services Ltd, Akums Drugs & Pharmaceuticals Limited, Alivus Life Sciences Ltd, Allcargo Logistics, Andhra Paper Ltd, Arigato Universe Ltd, Apollo Tyres Ltd, Ashish Polyplast Ltd, Atal Realtech Ltd, Atlas Cycles Ltd, Aviva Life Insurance, Bambino Agro Industries, Biogen Ltd, BNR Securities Ltd, Borana Weaves Ltd, Caplin Point Laboratories Ltd, Carborundum Universal Ltd, Ceinsys Technologies Ltd, Centum Electronics Ltd, Chalet Hotels Ltd, Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd
Chemcrux Enterprises Ltd, Clean Science and Technology Ltd, CMS Info Systems Ltd, Creative Newtech Ltd, Comfort Fincap Ltd, Comfort Intech Ltd, Cubical Financial Services Ltd, Data Patterns Ltd, Dilip Buildcon Ltd, Deccan Gold Mines Ltd, Deep Industries Ltd, Dwarikesh Sugar Industries Ltd, Dynavision Ltd, Elnet Technologies Ltd, Emmsons International Ltd, Endurance Technologies Ltd, Siemens Energy India Ltd, EPL Ltd, Esha Media Research Ltd, Fervent Synergies Ltd, Fiberweb India Ltd, Fone4 Communications Ltd, Forbes & Company Ltd, Gala Precision Engineering Ltd, Galaxy Surfactants Ltd, Ganges Securities Ltd, Gayatri Projects Ltd, The Great Eastern Shipping Company Ltd, G G Automotive Gears Ltd, Ghushine Fintrrade Ocean Ltd
Gujarat Mineral Development Corporation Ltd, Graviss Hospitality Ltd, GTL Ltd, Hindustan Aeronautics Ltd, Hardcastle & Waud Manufacturing Company Ltd, Hindustan Construction Company Ltd, Hubtown Ltd, Housing and Urban Development Corporation Ltd, IFIN Securities Ltd, India Glycols Ltd, Indian Hume Pipe Company Ltd, Indo Euro Indchem Ltd, Indian Railway Finance Corporation Ltd, Jai Mata Glass Ltd, JG Chemicals Ltd, JSW Steel Ltd, JTEKT India Ltd, Kirloskar Oil Engines Ltd, Kalpataru Projects International Ltd, KRBL Ltd, KRN Heat Exchanger and Refrigeration Ltd
Kunststoffe Industries Ltd, LEEL Electricals Ltd, LT Foods Ltd, Mangalam Drugs and Organics Ltd, Matrimony.com Ltd, Global Health Ltd (Medanta), Menon Bearings Ltd, Meghmani Organics Ltd, Mold-Tek Technologies Ltd, Mongipa Industries Ltd, Mukand Ltd, Muthoot Finance Ltd, Mystic Electronics Ltd, Nicco Parks & Resorts Ltd, NIIT Ltd, Nilkamal Ltd, Niyogin Fintech Ltd, Padmanabh Industries Ltd, Paragon Finance Ltd, Patel Engineering Ltd, Pearl Global Industries Ltd, Pitti Engineering Ltd, PNG Jewellers Ltd, Poddar Pigments Ltd, Pratiksha Chemicals Ltd, Pricol Ltd
Prism Johnson Ltd, Raj Rayon Industries Ltd, Restaurant Brands Asia Ltd, Resonance Specialties Ltd, R P Tech (RP Tech India Ltd), Sai Life Sciences Ltd, Sanjivini Paranteral Ltd, Saregama India Ltd, Saptak Chem and Business Ltd, Senores Pharmaceuticals Ltd, Standard Engineering Technology Ltd, Sheela Foam Ltd, Shree Ganesh Remedies Ltd, Shubham Polyspin Ltd, Simmonds Marshall Ltd, Sunclay Engineers Ltd, TD Power Systems Ltd, Tata Motors Passenger Vhcls Ltd, Transindia Real Estate Ltd, United Spirits Ltd
Utkarsh Solar Ltd, Valiant Laboratories Ltd, Vani Commercials Ltd, Venky's (India) Ltd, Venmax Drugs & Pharmaceuticals Ltd, Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd, Vishal Mega Mart Ltd, Voltas Ltd, Vraj Iron and Steel Ltd, Walchand PeopleFirst Ltd, Welspun Enterprises Ltd, Winsome Textile Industries Ltd, Workmates Core2Cloud Solutions Ltd and WS Industries Ltd.
ALSO READ: Bharti Airtel Q4 Results: Profit Up 10%, ARPU Marginally Slips; Dividend Of Rs 24/Share Declared
Apollo Tyres Q3 Results
Apollo Tyres reported a strong performance in Q3, with its profit rising 39.5% to Rs 471 crore compared to Rs 337 crore in the same quarter last year.
Vishal Mega Mart Q3 Results
Vishal Mega Mart reported strong Q3 FY26 results, with net profit rising 19.1% to Rs 312.9 crore, revenue growing 17% to Rs 3,670 crore, and EBITDA increasing 20% to Rs 605.4 crore, while margins improved to 16.5%. According to the standalone figures, Vishal Mega Mart's quarterly PAT increased by 40.14% YoY, while revenue increased by 12.82%.
Muthoot Finance Q3 Results
Muthoot Finance Ltd. delivered very strong results in Q3 FY26. Its net profit almost doubled, rising 94.88% year-on-year to Rs 2,656 crore, compared to Rs 1,363 crore last year. The company's total income increased by nearly 64% to Rs 7,269 crore.
ALSO READ: Tata Motors CV Q4 Results: Profit Zooms 70%, Revenue Tops Rs 24,400 Crore; Dividend Declared
Essential Business Intelligence, Continuous LIVE TV, Sharp Market Insights, Practical Personal Finance Advice and Latest Stories — On NDTV Profit.