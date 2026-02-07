Q3 Results Today: SBI, Mahanagar Gas, Atul Auto Among Over 100 Companies To Declare Earnings On Feb. 7

Over 100 companies will declare the results for Q3FY26 on Feb. 7. Major companies that are going to announce the results for the third quarter on Feb. 7 include State Bank of India (SBI), General Insurance Corporation of India and Mahanagar Gas. Some of these companies may also announce dividends. Many of them have also announced the timeline for an earnings call to discuss the results for the third quarter.
List Of Companies Declaring Q3 Results On Feb. 7
Advance Agrolife Ltd., AK Capital Services Ltd., Alfred Herbert India Ltd., Alphalogic Techsys Ltd., Archit Organosys Ltd., Assam Entrade Ltd., Atul Auto Ltd., Autoline Industries Ltd., Balkrishna Paper Mills Ltd., Bella Casa Fashion & Retail Ltd., Bentley Commercial Enterprises Ltd., Captain Pipes Ltd., Chemplast Sanmar Ltd., Chambal Breweries & Distilleries Ltd., Choksi Laboratories Ltd., CJ Gelatine Products Ltd., Compucom Software Ltd., Captain Polyplast Ltd.
Euro Pratik Sales Ltd., Filatex India Ltd., Ganesha Ecosphere Ltd., Garment Mantra Lifestyle Ltd., General Insurance Corporation of India, Glance Finance Ltd., Goldiam International Ltd., GTN Textiles Ltd., Gujarat Investa Ltd., Hari Govind International Ltd., Hariom Pipe Industries Ltd., HBL Engineering Ltd., Highway Infrastructure Ltd., Hi-Tech Pipes Ltd., India Shelter Finance Corporation Ltd., Indo Amines Ltd., Ishita Drugs & Industries Ltd., Jinkushal Industries Ltd.
Jeena Sikho Lifecare Ltd., Kingfa Science & Technology (India) Ltd., Krishna Ventures Ltd., KSH International Ltd., Kuantum Papers Ltd., LG Balakrishnan & Bros Ltd., Madhucon Projects Ltd., Mathew Easow Research Securities Ltd., Mahanagar Gas Ltd., Milestone Global Ltd., Mirza International Ltd., MRP Agro Ltd., Munjal Showa Ltd., Nahar Capital and Financial Services Ltd., Nahar Polyfilms Ltd., Nahar Spinning Mills Ltd., Omega Ag-Seeds Punjab Ltd.
Omega Interactive Technologies Ltd., Omkar Overseas Ltd., Orient Beverages Ltd., Oswal Pumps Ltd., Pace Digitek Ltd., Pasupati Spinning & Weaving Mills Ltd., Patspin India Ltd., Pilani Investment and Industries Corporation Ltd., Precision Electronics Ltd., Pritika Auto Industries Ltd., Prozone Realty Ltd., Rajnish Wellness Ltd., Shree Rama Newsprint Ltd., Ramky Infrastructure Ltd., Riddhi Siddhi Gluco Biols Ltd., Sahyadri Industries Ltd., Salora International Ltd., Sanrhea Technical Textiles Ltd.
Sarda Energy & Minerals Ltd., State Bank of India, SEL Manufacturing Company Ltd., SEPC Ltd., Shetron Ltd., Shivkamal Impex Ltd., Shradha AI Technologies Ltd., Simplex Castings Ltd., Sky Industries Ltd., SMS Pharmaceuticals Ltd., SNL Bearings Ltd., Somi Conveyor Beltings Ltd., Sportking India Ltd., SRM Energy Ltd., Star Delta Transformers Ltd., Shreeji Translogistics Ltd., Sulabh Engineers & Services Ltd., Sumedha Fiscal Services Ltd., Surana Telecom and Power Ltd., Symbiox Investment & Trading Company Ltd.
Tarc Ltd., Tashi India Ltd., Tejnaksh Healthcare Ltd., Tinna Rubber and Infrastructure Ltd., Transchem Ltd., Ugro Capital Ltd., UTL Industries Ltd., Venmax Drugs and Pharmaceuticals Ltd., Veer Global Infraconstruction Ltd., Vikas Lifecare Ltd., Visesh Infotecnics Ltd., VL E-Governance & IT Solutions Ltd., VST Tillers Tractors Ltd., Winsome Textile Industries Ltd., Worldwide Aluminium Ltd., Zenlabs Ethica Ltd., Sheraton Properties & Finance Ltd., Speedage Commercials Ltd.
SBI Q2FY26 Results
SBI reported a 9.97% year-on-year (YoY) rise in standalone net profit to Rs 20,160 crore in Q2FY26 from Rs 18,331 crore in Q2FY25. Total income grew 4.5% YoY to Rs 1,34,979.47 crore in Q2FY26 from Rs 1,29,141.11 crore in Q2FY25.
GIC Re Q2FY26 Results
General Insurance Corporation of India reported a 5.64% increase in consolidated total income to Rs 11,854.90 crore in Q2FY26 from Rs 11,222.42 crore in Q2FY25. Net profit rose 54.8% YoY to Rs 2,873.54 crore in Q2FY26 from Rs 1,855.71 crore in Q2FY25.
Mahanagar Gas Q2FY26 Results
Mahanagar Gas saw a 32.58% YoY decline in standalone profit after tax to Rs 193.37 crore in Q2FY26 from Rs 286.78 crore in Q2FY25. Revenues rose 14.73% YoY to Rs 2,049.33 crore in Q2FY26 from Rs 1,786.25 crore in Q2FY25.
