Q3 Results Today: Bajaj Finserv, JSW Cement, Tata Power, Trent Among Over 140 Companies To Declare Earnings On Feb. 4

Over 140 companies will declare the results for Q3FY26 on Feb. 4. Major companies that are going to announce the results for the third quarter on Feb. 4 include Bajaj Finserv, Emami, Cummins India, Tata Power Company, JSW Cement, Trent and Keystone Realtors. Many of these companies may also announce dividends. Some of them have also announced the schedule for their earnings call to discuss the results for Q3FY26.
List Of Companies Declaring Q3 Results On Feb. 4
Abirami Financial Services India Ltd., Archean Chemical Industries Ltd., Allied Digital Services Ltd., Advent Hotels International Ltd., Aeonx Digital Technology Ltd., AG Ventures Ltd., Andhra Paper Ltd., Andhra Petrochemicals Ltd., Apollo Tyres Ltd., Aptus Value Housing Finance India Ltd., Aro Granite Industries Ltd., Associated Alcohols & Breweries Ltd., Ashika Credit Capital Ltd., Asian Granito India Ltd., Aurionpro Solutions Ltd., Automotive Axles Ltd., Avalon Technologies Ltd., Bajaj Finserv Ltd., Bajaj Holdings & Investment Ltd., Bhagwati Autocast Ltd.
BKM Industries Ltd., BMW Ventures Ltd., Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd., Carysil Ltd., CCL Products (India) Ltd., Century Plyboards (India) Ltd., Cera Sanitaryware Ltd., Cresanto Global Ltd., Cummins India Ltd., Devinsu Trading Ltd., Devyani International Ltd., DRC Systems India Ltd., Emami Ltd., Emcure Pharmaceuticals Ltd., Eureka Forbes Ltd., Force Motors Ltd., Gallantt Ispat Ltd., Ganesh Consumer Products Ltd., Gloster Ltd., Greenply Industries Ltd., Orient Green Power Company Ltd., GRM Overseas Ltd., Gujarat Terce Laboratories Ltd., Gujarat Winding Systems Ltd., Harshil Agrotech Ltd., Hexaware Technologies Ltd., Industrial Investment Trust Ltd., Inventurus Knowledge Solutions Ltd.
India Homes Ltd., Indo Tech Transformers Ltd., Infra Industries Ltd., Investment & Precision Castings Ltd., Ishwarshakti Holdings & Traders Ltd., Ivalue Infosolutions Ltd., Jain Irrigation Systems Ltd. DVR, Jain Irrigation Systems Ltd., JK Agri Genetics Ltd., Jaiprakash Power Ventures Ltd., JSW Cement Ltd., Jubilant Ingrevia Ltd., Kamadgiri Fashion Ltd., Kanpur Plastipack Ltd., Kalpataru Projects International Ltd., Lloyds Engineering Works Ltd., Manomay Tex India Ltd., Global Health Ltd., Metropolis Healthcare Ltd., Modella Woollens Ltd., National Fittings Ltd., NDR Auto Components Ltd., NHPC Ltd., Indo National Ltd., NK Industries Ltd., OCCL Ltd., Oceanic Foods Ltd., Orient Ceratech Ltd., Oriental Rail Infrastructure Ltd., Oxygenta Pharmaceutical Ltd., Parag Milk Foods Ltd., Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd.,
Pokarna Ltd., Prabhat Technologies (India) Ltd., PTL Enterprises Ltd., Prakash Woollen & Synthetic Mills Ltd., Quality Power Electrical Equipments Ltd., Rap Corp Ltd., Redington Ltd., Resonance Specialties Ltd., RITES Ltd., Rane (Madras) Ltd., Keystone Realtors Ltd., Saatvik Green Energy Ltd., Sammaan Capital Ltd., Sandur Manganese & Iron Ores Ltd., Sarla Performance Fibers Ltd., Sarvottam Finvest Ltd., Shivamshree Businesses Ltd., Shipping Corporation of India Land and Assets Ltd., Sunshine Capital Ltd., SecUR Credentials Ltd., Shivam Autotech Ltd., Shri Niwas Leasing and Finance Ltd., Shukra Pharmaceuticals Ltd., SIL Investments Ltd., Skyline Millars Ltd.
Spright Agro Ltd., Sreechem Resins Ltd., Swan Defence and Heavy Industries Ltd., Sword-Edge Commercials Ltd., Swarna Securities Ltd., Tata Power Company Ltd., Transport Corporation of India Ltd., TeamLease Services Ltd., Texel Industries Ltd., Tube Investments of India Ltd., Timken India Ltd., Tamilnad Mercantile Bank Ltd., Tamilnadu Petroproducts Ltd., Transcorp International Ltd., Transpek Industry Ltd., Trent Ltd., Triveni Enterprises Ltd., TV Vision Ltd., Unjha Formulations Ltd., Ushakiran Finance Ltd., U. Y. Fincorp Ltd., Velan Hotels Ltd., Virinchi Ltd., Visa Steel Ltd., Vivid Mercantile Ltd., Virtuoso Optoelectronics Ltd., Voith Paper Fabrics India Ltd., Wealth First Portfolio Managers Ltd.
Welspun Enterprises Ltd., Welspun Investments and Commercials Ltd., Westlife Foodworld Ltd., Wonderla Holidays Ltd., Xpro India Ltd., Yash Innoventures Ltd., Zenith Fibres Ltd., Zodiac Ventures Ltd., Zuari Agro Chemicals Ltd.
Bajaj Finserv Q2FY26 Results
Bajaj Finserv reported an 8% year-on-year (YoY) rise in consolidated profit after tax (PAT) to Rs 2,244 crore in Q2FY26 from Rs 2,087 crore in Q2FY25. Total revenue grew 11% YoY to Rs 37,403 crore in Q2FY26 from Rs 33,704 crore in Q2FY25.
Tata Power Company Q2FY26 Results
Tata Power Company saw a 3.4% YoY growth in consolidated revenue to Rs 15,769 crore in Q2FY26 from Rs 15,247 crore in Q2FY25. Reported PAT (after exceptional items) increased 14% YoY to Rs 1,245 crore in Q2FY26 from Rs 1,093 crore in Q2FY25.
JSW Cement Q2FY26 Results
JSW Cement reported a 17.4% YoY rise in consolidated revenue to Rs 1,436.4 crore in Q2FY26 from Rs 1,223.7 crore in Q2FY25. Adjusted PAT stood at Rs 75.4 crore in Q2FY26 compared to a loss of Rs 39.9 crore in Q2FY25.
Comprehensive Budget 2026 coverage, LIVE TV analysis, Stock Market and Industry reactions, Income Tax changes and Latest News on NDTV Profit.