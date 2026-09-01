Gold Rate Today: What Are 24K And 22K Prices In Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Bengaluru On September 1?

Gold Rate Today: Gold and silver prices in India were little changed on Tuesday. According to bullions.co.in, 24K gold was quoted at Rs 1,54,910 per 10 grams at the India level, while silver 999 fine was at Rs 2,39,800 per kg as of 06:45 am.

Gold Price Today In India

At the national level, 24K gold was at Rs 1,54,910 per 10gm and 22K gold at Rs 1,42,001 per 10gm. On a yearly basis, gold has surged 47.34%.

Notably, Chennai reported the highest gold prices, closely followed by Hyderabad and Bengaluru. The same trend was seen in silver, with Chennai leading and Hyderabad and Bengaluru trailing closely.

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City-Wise Gold Rates

Here are 24K gold prices in major metros based on latest data:

Mumbai: Rs 1,54,630 per 10gm

Delhi: Rs 1,54,360 per 10gm

Chennai: Rs 1,55,080 per 10gm

Kolkata: Rs 1,54,430 per 10gm

Bengaluru: Rs 1,54,750 per 10gm

Hyderabad: Rs 1,54,880 per 10gm

For 22K gold, Mumbai was at Rs 1,41,744; Delhi at Rs 1,41,497, Chennai at Rs 142,157, Kolkata at Rs 141,561, Bengaluru at Rs 1,41,854, and Hyderabad at Rs 1,41,973 per 10gm.

Silver Price Today

Silver 999 fine was at Rs 2,39,800 per kg at India level. Silver 925 sterling was at Rs 2,21,815 per kg. Notably, Silver prices have rallied 92.63% over the last one year. It was at Rs 1,24,490 per kg on September 1, 2025.

City-Wise Silver Rates

Here are Silver 999 Fine prices in major metro cities based on latest data:

Mumbai: Rs 2,39,360 per kg

Delhi: Rs 2,38,950 per kg

Chennai: Rs 2,40,060 per kg

Kolkata: Rs 2,39,050 per kg

Bengaluru: Rs 2,39,550 per kg

Hyderabad: Rs 2,39,740 per kg

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