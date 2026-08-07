Gold Rate Today: What Are 24K And 22K Prices In Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Bengaluru on August 7?

Gold Rate Today: Gold and silver prices in India edged up on Friday. According to bullions.co.in, 24K gold was quoted at Rs 1,49,100 per 10 grams at the India level, while silver 999 fine was at Rs 2,26,630 per kg as of 06:22 am.
Gold Price Today In India
At the national level, 24K gold was at Rs 1,49,100 per 10gm and 22K gold at Rs 1,36,675 per 10gm. On a yearly basis, gold has surged 46.48%.
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Notably, Chennai reported the highest gold prices, closely followed by Hyderabad and Bengaluru. The same trend was seen in silver, with Chennai leading and Hyderabad and Bengaluru trailing closely.
City-Wise Gold Rates
Here are 24K gold prices in major metros based on latest data:
Mumbai: Rs 1,48,830 per 10gm
Delhi: Rs 1,48,570 per 10gm
Chennai: Rs 1,49,260 per 10gm
Kolkata: Rs 1,48,630 per 10gm
Bengaluru: Rs 1,48,940 per 10gm
Hyderabad: Rs 1,49,060 per 10gm
For 22K gold, Mumbai was at Rs 136,428, Delhi at Rs 136,189, Chennai at Rs 136,822, Kolkata at Rs 136,244, Bengaluru at Rs 136,528, and Hyderabad at Rs 136,638 per 10gm.
Silver Price Today
Silver 999 fine was at Rs 2,26,630 per kg at India level. Silver 925 sterling was at Rs 209,633 per kg. Notably, Silver prices have rallied 96.05% over the last one year. It was at Rs 115,600 per kg on August 7, 2025.
City-Wise Silver Rates
Here are Silver 999 Fine prices in major metro cities based on latest data:
Mumbai: Rs 2,26,230 per kg
Delhi: Rs 2,25,830 per kg
Chennai: Rs 2,26,880 per kg
Kolkata: Rs 2,25,920 per kg
Bengaluru: Rs 2,26,400 per kg
Hyderabad: Rs 2,26,580 per kg
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