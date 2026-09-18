Dixon Tech, Bharat Dynamics, Chaman Lal Setia, Manyavar, Dividends: Last Day To Buy Shares To Qualify

Shares of Bharat Dynamics Ltd., Bright Outdoor Media Ltd., Chaman Lal Setia Exports Ltd., Dixon Technologies (India) Ltd., Vedant Fashions Ltd. (Manyavar) and more will be on interest on Friday as the day marks the last session for retail investors to buy shares to qualify for receiving the dividend before the stock goes ex/record-date.
The record date determines the eligible shareholders who will receive the dividend payment. The ex-dividend date, which mostly coincides with the record date, marks when the share price adjusts to reflect the upcoming payout. The ex date for the following list is September 21, 2026. Under India's T+1 settlement cycle, the ex-date and record date fall on the same day.
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|Company Name
|Purpose
|Record Date
|ABC India Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.5000
|21-Sep-26
|A B Infrabuild Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.0060
|21-Sep-26
|Alicon Castalloy Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 3.0000
|21-Sep-26
|Asian Star Company Ltd.
|Dividend - Rs. - 1.5000
|21-Sep-26
|Bajaj Holdings & Investment Ltd.
|Interim Dividend - Rs. - 65.0000
|21-Sep-26
|Bharat Dynamics Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.4000
|21-Sep-26
|Bright Outdoor Media Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.5000
|21-Sep-26
|Cargotrans Maritime Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.7000
|21-Sep-26
|CG Vak Software & Exports Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|21-Sep-26
|Chaman Lal Setia Exports Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 3.0000
|21-Sep-26
|Container Corporation of India Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|21-Sep-26
|Cords Cable Industries Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.2000
|21-Sep-26
|Continental Securities Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.0500
|21-Sep-26
|CyberTech Systems and Software Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 4.0000
|21-Sep-26
|Divyashakti Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|21-Sep-26
|Dixon Technologies (India) Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 10.0000
|21-Sep-26
|GEM Enviro Management Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.2500
|21-Sep-26
|GTPL Hathway Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|21-Sep-26
|Gujarat Apollo Industries Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|21-Sep-26
|ISGEC Heavy Engineering Ltd.
|Dividend - Rs. - 6.0000
|21-Sep-26
|ITCONS E-Solutions Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.1500
|21-Sep-26
|Jai Corp Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.5000
|21-Sep-26
|Jaysynth Orgochem Ltd.
|Dividend - Rs. - 0.0500
|21-Sep-26
|Jeena Sikho Lifecare Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 4.5000
|21-Sep-26
|Kajaria Ceramics Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 6.0000
|21-Sep-26
|Keynote Financial Services Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|21-Sep-26
|Kingfa Science & Technology (India) Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 20.0000
|21-Sep-26
|KJMC Financial Services Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|21-Sep-26
|Krishival Foods Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.3500
|21-Sep-26
|Lancor Holdings Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.2000
|21-Sep-26
|Lancor Holdings Ltd.
|Special Dividend - Rs. - 0.1000
|21-Sep-26
|Maharashtra Scooters Ltd.
|Interim Dividend - Rs. - 160.0000
|21-Sep-26
|Maithan Alloys Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 6.0000
|21-Sep-26
|Manali Petrochemicals Ltd.
|Dividend - Rs. - 0.5000
|21-Sep-26
|Vedant Fashions Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 7.7500
|21-Sep-26
|Mercury Laboratories Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 3.5000
|21-Sep-26
|Monte Carlo Fashions Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 20.0000
|21-Sep-26
|Indo National Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 3.7500
|21-Sep-26
|Oricon Enterprises Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.2000
|21-Sep-26
|Pee Cee Cosma Sope Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 3.0000
|21-Sep-26
|PNB Gilts Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 2.0000
|21-Sep-26
|Rasi Electrodes Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.2000
|21-Sep-26
|Riddhi Corporate Services Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.4900
|21-Sep-26
|Rolcon Engineering Company Ltd.
|Dividend - Rs. - 2.5000
|21-Sep-26
|Roto Pumps Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.1900
|21-Sep-26
|Shivalik Rasayan Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.5000
|21-Sep-26
|Shukra Pharmaceuticals Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.0100
|21-Sep-26
|Southern Petrochemicals Industries Corporation Ltd.
|Dividend - Rs. - 2.0000
|21-Sep-26
|Sreeleathers Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|21-Sep-26
|Silicon Rental Solutions Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|21-Sep-26
|Sugal & Damani Share Brokers Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|21-Sep-26
|Uday Jewellery Industries Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 0.5000
|21-Sep-26
|Veto Switchgears and Cables Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 1.0000
|21-Sep-26
|Southern Gas Ltd.
|Final Dividend - Rs. - 60.0000
|21-Sep-26
T+1 Settlement Cycle
Given India's T+1 settlement cycle, shares purchased on the record date (September 21 in this case) will not be eligible for the dividend payment. Therefore, investors who own shares by September 18 will be the beneficiaries.
Dividends are a way for companies to reward shareholders. It is the portion of profits that a company distributes to its shareholders and is essentially a return on the investment shareholders make in the company's equity. Such payments are made through final, interim, and special dividends.
Dividends are taxable in the hands of the shareholders, and companies are no longer required to pay the Dividend Distribution Tax (DDT). The TDS on dividend income for resident individuals is 10% if the dividend amount exceeds Rs 5,000 in a financial year.
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