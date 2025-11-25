Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2025: Schedule, Where To Watch, Full List Of Teams And Players, Records
India's national T20 championship will be held between November 26 and December 18, with 32 teams aiming for the trophy.
SMA trophy 2025: The 2025 edition of India's national T20 championship, the Syed Mushtaq Ali Trophy, commences on Wednesday, November 26. The competition will feature 32 elite-level domestic participants aiming for glory over 125 matches.
Domestic cricket powerhouse Mumbai is the defending champion, having won the previous edition of the tournament, beating Madhya Pradesh in the summit clash.
Apart from Mumbai and Madhya Pradesh, Vidarbha, Baroda, Delhi, Uttar Pradesh, Bengal, Saurashtra, Andhra, Chandigarh, Gujarat, Rajasthan, Kerala, Jammu & Kashmir, Punjab, Jharkhand, Railways, Hyderabad, Haryana, Karnataka, Assam, Maharashtra, Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Chhattisgarh, Goa, Services, Uttarakhand, Odisha, Bihar, Pondicherry and Tripura will also be vying for the SMAT 2025-'26 crown.
These teams will be divided into four equal groups of eight teams each, with the top two teams from each group qualifying for the Super League stage to determine the contenders for the tournament final scheduled on December 18.
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2025: Groups
Elite A
Andhra
Assam
Chhattisgarh
Kerala
Mumbai
Odisha
Railways
Vidarbha
Elite B
Bihar
Chandigarh
Goa
Hyderabad
Jammu & Kashmir
Maharashtra
Madhya Pradesh
Uttar Pradesh
Elite C
Baroda
Bengal
Gujarat
Haryana
Himachal Pradesh
Punjab
Puducherry
Services
Elite D
Delhi
Jharkhand
Karnataka
Rajasthan
Saurashtra
Tamil Nadu
Tripura
Uttarakhand
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2025: Format
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2025: Full Schedule
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2025: Live Telecast And Streaming Details
Select matches of the Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2025 may be televised in India on the Star Sports Network, with live digital streaming services available on the JioHotstar app and website.
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2025: Squads
Mumbai: Shardul Thakur (capt), Ajinkya Rahane, Ayush Mhatre, Angkrish Raghuvanshi (wk), Suryakumar Yadav, Siddhesh Lad, Sarfaraz Khan, Shivam Dube, Sairaj Patil, Musheer Khan, Suryansh Shedge, Atharva Ankolekar, Tanush Kotian, Shams Mulani, Tushar Deshpande, Irfan Umair and Hardik Tamore (wk)
Kerala: Sanju Samson (C), Ahammed Imran, Rohan Kunnummal, Mohammed Azharuddeen, Salman Nizar, Vishnu Vinod, Abdul Basith, Ankit Sharma, KM Asif, MD Nidheesh, Vignesh Puthur, Sibin Gireesh, Krishna Devan, Krishna Prasad, Saly Samson, Akhil Scaria, Sharafuddeen
Andhra Pradesh: Ricky Bhui (wk), Ashwin Hebbar, Pyla Avinash, Srikar Bharat, Shaik Rasheed, Saurabh Kumar, Prithvi Raj, Satyanarayana Raju, KV Sasikanth, Tripurana Vijay, Bailapudi Yeswanth, Sai Rahul, Panduranga Raju, Cheepurapalli Stephen, Munish Varma
Chhattisgarh: Ajay Mandal, Aditya Sarwate, Shashank Singh, Amandeep Khare (C), Shubham Agarwal, Amit Kumar Yadav, Ayush Pandey, Shashank Chandrakar, Gagandeep Singh, Sanidhya Hurkat, Sourabh Majumdar, Mayank Verma, Mayank Yadav, Anand Rao, Ravi Kiran, Prateek Yadav
Odisha: Subhranshu Senapati, Biplab Samantray (C), Govinda Poddar, Aditya Rout, Anil Parida, Badal Biswal, Sambit Baral, Gaurav Choudhary, Sourav Gouda, Sarbeswar Mohanty, Pappu Roy, Sandeep Pattnaik, Prayash Singh, Rajesh Mohanty, Swastik Samal, Subham Satrujit, Aashirwad Swain
Vidarbha: Aman Mokhade, Yash Rathod, Dhruv Shorey, Akshay Wadkar, Harsh Dubey (C), Nachiket Bhute, Parth Rekhade, Atharva Taide, Yash Thakur, Praful Hinge, Darshan Nalkande, Umesh Yadav, Varun Bisht, Adhyayan Daga, Shivam Deshmukh, Yash Kadam, Dipesh Parwani
Assam: Riyan Parag (C), Sibsankar Roy, Abdul Ajij Kuraishi, Avinov Choudhury, Denish Das, Mrinmoy Dutta, Sumit Ghadigaonkar, Saahil Jain, Jitumoni Kalita, Bhargab Lahkar, Mukhtar Hussain, Nibir Deka, Pradyun Saikia, Rhot Sen, Akash Sengupta
Railways: Suraj Ahuja, Kush Marathe, Ashutosh Sharma, Karn Sharma (C), Atal Bihari Rai, Shubham Chaubey, Shivam Chaudhary, Raj Choudhary, Kunal Yadav, Mohammad Saif, Akshat Pandey, Akash Pandey, Ravi Singh, Rahul Sharma, Navneet Virk
Hyderabad: Tanmay Agarwal, Rahul Buddhi, Chama Milind (C), Tanay Thyagarajan, Rakshan Readdi, Aman Rao, Arfaz Ahmed, Ashish Srivastav, Bhavesh Seth, Ajay Dev Goud, Nitesh Reddy, Nitin Sai Yadav, Pragnay Reddy, HK Simha, Rishiket Sisodia
Madhya Pradesh: Harpreet Singh, Aniket Verma, Venkatesh Iyer, Arshad Khan, Kumar Kartikeya, Kuldeep Sen, Ankush Singh, Rahul Batham, Rishabh Chouhan, Harsh Gawli, Abhishek Pathak, Ritik Tada, Shivam Shukla, Shivang Kumar, Tripuresh Singh
Bihar: Vaibhav Suryavanshi (C), Piyush Singh, Bipin Saurabh, Sakibul Gani, Suraj Kashyap, Khalid Alam, Ayush Loharuka, Mangal Mahrour, Nawaz Khan, Malay Raj, Akash Raj, Amod Yadav
Maharashtra: Ruturaj Gaikwad, Nikhil Naik, Prithvi Shaw, Rahul Tripathi, Ramakrishna Ghosh, Rajvardhan Hangargekar, Jalaj Saxena, Azim Kazi, Arshin Kulkarni, Mukesh Choudhary, Vicky Ostwal, Prashant Solanki, Mandar Bhandari, Yogesh Dongare, Ranjeet Nikam, Tanay Sanghvi
Goa: Deepraj Gaonkar, Snehal Kauthankar, Suyash Prabhudessai (C), Lalit Yadav, Darshan Misal, Felix Alemao, Vasuki Koushik, Arjun Tendulkar, Kashyap Bakhale, Ishaan Gadekar, Rajashekhar Harikant, Amulya Pandrekar, Heramb Parab, Mohit Redkar, Shubham Tari, Abhinav Tejrana, Vikash Singh
Jammu & Kashmir: Shubham Khajuria (C), Abdul Samad, Qamran Iqbal, Abid Mushtaq, Vivrant Sharma, Murugan Ashwin, Umran Malik, Yudhvir Singh, Kanhaiya Wadhawan, Auqib Nabi, Sunil Kumar, Lone Nasir, Musaif Ajaz, Vanshaj Sharma, Yawer Hassan
Gujarat: Aarya Desai, Saurav Chauhan, Hiten Mehra, Ripal Patel, Urvil Patel, Arzan Nagwaswalla, Harshal Patel, Ravi Bishnoi, Amit Desai, Japagnya Bhatt, Abhishek Desai, Yash Doshi, Umang Kumar, Hemang Patel, Dhrushant Soni, Vishal Jayswal
Services: Gaurav Kochar, Mohit Rathee, Arun Kumar, Vineet Dhankhar, Jayant Goyat, Harsh Vardhan, Vikas Hathwala, Mohit Jangra, Mohit Ahlawat, Nakul Sharma, Pulkit Narang, Nitin Tanwar, Abhishek Tiwari, Vishal Gaur, Vikas Yadav
Delhi: Nitish Rana (C), Anuj Rawat, Priyansh Arya, Ayush Badoni, Yash Dhull, Himmat Singh, Sarthak Ranjan, Rohan Rana, Prince Yadav, Simarjeet Singh, Suyash Sharma, Aryan Rana, Ayush Doseja, Yash Bhatia, Rahul Dagar, Tejasvi Dahiya, Dhruv Kaushik, Money Grewal, Harsh Tyagi, Vaibhav Kandpal, Ankit Kumar, Mayank Rawat, Arpit Rana
Bengal: Abhimanyu Easwaran (C), Abishek Porel, Writtick Chatterjee, Kanishk Seth, Shahbaz Ahmed, Akash Deep, Sayan Ghosh, Mohammed Shami, Shreyan Chakraborty, Saksham Choudhary, Sudip Kumar Gharami, Habib Gandhi, Karan Lal, Yuvraj Keswani, Pradipta Pramanik, Priyanshu Srivastav, Yudhajit Guha
Saurashtra: Harvik Desai, Chirag Jani, Prerak Mankad, Yuvraj Chudasama, Dharmendrasinh Jadeja, Chetan Sakariya, Jaydev Unadkat, Ruchit Ahir, Parth Bhut, Krains Fuletra, Sammar Gajjar, Vishvaraj Jadeja, Jay Gohil, Devang Karamta, Ankur Panwar, Parswaraj Rana, Siddhant Rana, Luckyraj Vaghela
Tamil Nadu: Narayan Jagadeesan, Amit Sathvik, C Andre Siddarth, Pradosh Ranjan Paul, Rithik Easwaran, M Shahrukh Khan, Tushar Raheja, Shivam Singh, Sonu Yadav, Varun Chakravarthy (C), Gurjapneet Singh, T Natarajan, Sai Kishore, Manimaran Siddharth, Ragupathy Silambarasan, Esakkimuthu A
Uttarakhand: Prashant Chopra, Bhupen Lalwani, Yuvraj Chaudhary, Mayank Mishra, Dikshanshu Negi, Agnivesh Ayachi, Akash Madhwal, Rajan Kumar, Jagadeesha Suchith, Agrim Tiwari, Aarav Mahajan, Avneesh Sudha, Himanshu Bisht, Kunal Chandela, Shashwat Dangwal, Jagmohan Nagarkoti, Naveen Kumar Singh, Rahul Raj, Sanskar Rawat, Aanjaneya Suryavanshi
Tripura: Bikramkumar Das, Manisankar Murasingh (C), Amit Ali, Sridam Paul, Vijay Shankar, Hanuma Vihari, Sankar Paul, Swapnil Singh, Joydeep Banik, Saurabh Das, Arjun Debnath, Babul Dey, Saruk Hossain, Tejasvi Jaiswal, Chiranjit Paul, Viki Saha, Sentu Sarkar, Samrat Sutradhar
Jharkhand: Ishan Kishan (C), Pankaj Kumar, Kumar Kushagra, Robin Minz, Virat Singh, Anukul Roy, Utkarsh Singh, Bal Krishna, Sushant Mishra, Amit Kumar, Md Kounain Qureshi, Manishi, Rajandeep Singh, Saurabh Shekhar, Shubh Sharma, Vikash Singh
Karnataka: Mayank Agarwal (C), Karun Nair, Devdutt Padikkal, BR Sharath, Krishnan Shrijith, Ravichandran Smaran, Shreyas Gopal, Shubhang Hegde, Abhinav Manohar, Macneil Noronha, Praveen Dubey, Vidwath Kaverappa, Vidyadhar Patil, Vijaykumar Vyshak, Shreevathsa Acharya, Shikhar Shetty
Other teams haven't formally announced their squad yet.
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite: Past Winners
In the previous 17 editions of the Syed Mushtaq Ali Trophy Elite tournament, Tamil Nadu has been the most successful team, winning the competition three times. Mumbai, Karnataka, Gujarat and Baroda have won the series twice in the last 18 years., whereas Maharashtra, Bengal, Punjab, Delhi, East Zone and Uttar Pradesh have won it once.