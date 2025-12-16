Business NewsSportsIPL 2026 Auction: From Cameron Green To Venkatesh Iyer — Check Full List Of Players Sold
IPL 2026 Auction: From Cameron Green To Venkatesh Iyer — Check Full List Of Players Sold

Venkatesh Iyer and Ravi Bishnoi went to the Royal Challengers Bangalore (RCB) for Rs 7 crore and Rajasthan Royals (RR) for Rs 7.2 crore respectively.

16 Dec 2025, 09:11 PM IST
NDTV Profit
NDTV Profit
<div class="paragraphs"><p>Venkatesh Iyer, bought by Royal Challengers Bengaluru for Rs 7 crore at the IPL auction 2026 in Abu Dhabi on Dec. 16, 2025. (Photo: Kamal Kishore/PTI)</p></div>
Venkatesh Iyer, bought by Royal Challengers Bengaluru for Rs 7 crore at the IPL auction 2026 in Abu Dhabi on Dec. 16, 2025. (Photo: Kamal Kishore/PTI)
The Indian Premier League (IPL) 2026 Auction was much-hyped and it did not disappoint. Despite being a mini auction, it delivered and how. From players going for record sums to uncut gems being seen as diamonds in the rough, this auction had it all.

Cameron Green became the third-most expensive buy in IPL auction history as the Kolkata Knight Riders (KKR) bid a whopping Rs 25.2 crore. He is also the most expensive foreigner ever.

KKR didn't stop there as they bought Matheesha Pathirana for a staggering Rs 18 crore as well. Venkatesh Iyer and Ravi Bishnoi went to the Royal Challengers Bangalore (RCB) for Rs 7 crore and Rajasthan Royals (RR) for Rs 7.2 crore respectively.

Relative unknowns like Kartik Sharma, Prashant Veer and Auqib Nabi went for eye-watering sums. Sharma and Veer to Chennai Super Kings (CSK) for Rs 14.2 crore each stole the show later on. Nabi went to Delhi Capitals for Rs 8.4 crore.

Let's take a look at all the players who were sold in the auction.

Full List

Kolkata Knight Riders

  1. Cameron Green - Rs 25.2 crore

  2. Matheesha Pathirana - Rs 18 crore

  3. Mustafizur Rahman - Rs 9.2 crore

  4. Tejasvi Singh - Rs 3 crore

  5. Finn Allen - Rs 2 crore

  6. Rachin Ravindra - Rs 2 crore

  7. Tim Seifert - Rs 1.5 crore

  8. Akash Deep - Rs 1 crore

  9. Rahul Tripathi - Rs 75 lakh

  10. Kartik Tyagi - Rs 30 lakh

  11. Prashant Solanki - Rs 30 lakh

  12. Sarthak Ranjan - Rs 30 lakh

  13. Daksh Kamra - Rs 30 lakh

Chennai Super Kings

  1. Kartik Sharma - Rs 14.2 crore

  2. Prashant Veer - Rs 14.2 crore

  3. Rahuk Chahar - Rs 5.2 crore

  4. Akeal Hosein - Rs 2 crore

  5. Matt Henry - Rs 2 crore

  6. Matthew Short - Rs 1.5 crore

  7. Sarfaraz Khan - Rs 75 lakh

  8. Zak Foulkes - Rs 75 lakh

  9. Aman Khan - Rs 40 lakh

Rajasthan Royals

  1. Ravi Bishnoi - Rs 7.2 crore

  2. Adam Milne - Rs 2.4 crore

  3. Ravi Singh - Rs 95 lakh

  4. Sushant Mishra - Rs 90 lakh

  5. Kuldeep Sen - Rs 75 lakh

  6. Vighnesh Puthur - Rs 30 lakh

  7. Yash Raj Punja - Rs 30 lakh

  8. Aman Rao - Rs 30 lakh

  9. Brijesh Sharma - Rs 30 lakh

Delhi Capitals

  1. Auqib Dar - Rs 8.4 crore

  2. Pathum Nissanka - Rs 4 crore

  3. David Miller - Rs 2 crore

  4. Ben Duckett - Rs 2 crore

  5. Lungi Ngidi - Rs 2 crore

  6. Kyle Jamieson - Rs 2 crore

  7. Prithvi Shaw - Rs 75 lakh

  8. Sahil Parakh - Rs 30 lakh

Royal Challengers Bangalore

  1. Venkatesh Iyer - Rs 7 crore

  2. Mangesh Yadav - Rs 5.2 crore

  3. Jacop Duffy - Rs 2 crore

  4. Jordan Cox - Rs 75 lakh

  5. Satvik Deswal - Rs 30 lakh

  6. Vicky Ostwal - Rs 30 lakh

  7. Vihaan Malhotra - Rs 30 lakh

  8. Kanishk Chouhan - Rs 30 lakh

Mumbai Indians

  1. Quinton de Kock - Rs 1 crore

  2. Danish Malewar - Rs 30 lakh

  3. Mohd Izhar - Rs 30 lakh

  4. Atharva Ankolekar - Rs 30 lakh

  5. Mayank Rawat - Rs 30 lakh

Punjab Kings

  1. Ben Dwarshuis - Rs 4.4 crore

  2. Cooper Connolly - Rs 3 crore

  3. Praveen Dubey - Rs 30 lakh

  4. Vishal Nishad - Rs 30 lakh

Gujarat Titans

  1. Jason Holder - Rs 7 crore

  2. Tom Banton - Rs 2 crore

  3. Ashok Sharma - Rs 90 lakh

  4. Luke Wood - Rs 75 lakh

  5. Prithvi Raj - Rs 30 lakh

Sunrisers Hyderabad

  1. Liam Livingstone - Rs 13 crore

  2. Jack Edwards - Rs 3 crore

  3. Salil Arora - Rs 1.5 crore

  4. Shivam Mavi - Rs 75 lakh

  5. Shivang Kumar - Rs 30 lakh

  6. Onkar Tarmale - Rs 30 lakh

  7. Amit Kumar - Rs 30 lakh

  8. Krains Fuletra - Rs 30 lakh

  9. Sakib Hussain - Rs 30 lakh

  10. Praful Hinge - Rs 30 lakh

Lucknow Super Giants

  1. Josh Inglis - Rs 8.6 crore

  2. Mukul Choudhary - Rs 2.6 crore

  3. Akshat Raghuwanshi - Rs 2.2 crore

  4. Wanindu Hasaranga - Rs 2 crore

  5. Anrich Nortje Rs 2 crore

  6. Naman Tiwari Rs 1 crore

