IPL 2026 Auction: From Cameron Green To Venkatesh Iyer — Check Full List Of Players Sold
Venkatesh Iyer and Ravi Bishnoi went to the Royal Challengers Bangalore (RCB) for Rs 7 crore and Rajasthan Royals (RR) for Rs 7.2 crore respectively.
The Indian Premier League (IPL) 2026 Auction was much-hyped and it did not disappoint. Despite being a mini auction, it delivered and how. From players going for record sums to uncut gems being seen as diamonds in the rough, this auction had it all.
Cameron Green became the third-most expensive buy in IPL auction history as the Kolkata Knight Riders (KKR) bid a whopping Rs 25.2 crore. He is also the most expensive foreigner ever.
KKR didn't stop there as they bought Matheesha Pathirana for a staggering Rs 18 crore as well. Venkatesh Iyer and Ravi Bishnoi went to the Royal Challengers Bangalore (RCB) for Rs 7 crore and Rajasthan Royals (RR) for Rs 7.2 crore respectively.
Relative unknowns like Kartik Sharma, Prashant Veer and Auqib Nabi went for eye-watering sums. Sharma and Veer to Chennai Super Kings (CSK) for Rs 14.2 crore each stole the show later on. Nabi went to Delhi Capitals for Rs 8.4 crore.
Let's take a look at all the players who were sold in the auction.
Full List
Kolkata Knight Riders
Cameron Green - Rs 25.2 crore
Matheesha Pathirana - Rs 18 crore
Mustafizur Rahman - Rs 9.2 crore
Tejasvi Singh - Rs 3 crore
Finn Allen - Rs 2 crore
Rachin Ravindra - Rs 2 crore
Tim Seifert - Rs 1.5 crore
Akash Deep - Rs 1 crore
Rahul Tripathi - Rs 75 lakh
Kartik Tyagi - Rs 30 lakh
Prashant Solanki - Rs 30 lakh
Sarthak Ranjan - Rs 30 lakh
Daksh Kamra - Rs 30 lakh
Chennai Super Kings
Kartik Sharma - Rs 14.2 crore
Prashant Veer - Rs 14.2 crore
Rahuk Chahar - Rs 5.2 crore
Akeal Hosein - Rs 2 crore
Matt Henry - Rs 2 crore
Matthew Short - Rs 1.5 crore
Sarfaraz Khan - Rs 75 lakh
Zak Foulkes - Rs 75 lakh
Aman Khan - Rs 40 lakh
Rajasthan Royals
Ravi Bishnoi - Rs 7.2 crore
Adam Milne - Rs 2.4 crore
Ravi Singh - Rs 95 lakh
Sushant Mishra - Rs 90 lakh
Kuldeep Sen - Rs 75 lakh
Vighnesh Puthur - Rs 30 lakh
Yash Raj Punja - Rs 30 lakh
Aman Rao - Rs 30 lakh
Brijesh Sharma - Rs 30 lakh
Delhi Capitals
Auqib Dar - Rs 8.4 crore
Pathum Nissanka - Rs 4 crore
David Miller - Rs 2 crore
Ben Duckett - Rs 2 crore
Lungi Ngidi - Rs 2 crore
Kyle Jamieson - Rs 2 crore
Prithvi Shaw - Rs 75 lakh
Sahil Parakh - Rs 30 lakh
Royal Challengers Bangalore
Venkatesh Iyer - Rs 7 crore
Mangesh Yadav - Rs 5.2 crore
Jacop Duffy - Rs 2 crore
Jordan Cox - Rs 75 lakh
Satvik Deswal - Rs 30 lakh
Vicky Ostwal - Rs 30 lakh
Vihaan Malhotra - Rs 30 lakh
Kanishk Chouhan - Rs 30 lakh
Mumbai Indians
Quinton de Kock - Rs 1 crore
Danish Malewar - Rs 30 lakh
Mohd Izhar - Rs 30 lakh
Atharva Ankolekar - Rs 30 lakh
Mayank Rawat - Rs 30 lakh
Punjab Kings
Ben Dwarshuis - Rs 4.4 crore
Cooper Connolly - Rs 3 crore
Praveen Dubey - Rs 30 lakh
Vishal Nishad - Rs 30 lakh
Gujarat Titans
Jason Holder - Rs 7 crore
Tom Banton - Rs 2 crore
Ashok Sharma - Rs 90 lakh
Luke Wood - Rs 75 lakh
Prithvi Raj - Rs 30 lakh
Sunrisers Hyderabad
Liam Livingstone - Rs 13 crore
Jack Edwards - Rs 3 crore
Salil Arora - Rs 1.5 crore
Shivam Mavi - Rs 75 lakh
Shivang Kumar - Rs 30 lakh
Onkar Tarmale - Rs 30 lakh
Amit Kumar - Rs 30 lakh
Krains Fuletra - Rs 30 lakh
Sakib Hussain - Rs 30 lakh
Praful Hinge - Rs 30 lakh
Lucknow Super Giants
Josh Inglis - Rs 8.6 crore
Mukul Choudhary - Rs 2.6 crore
Akshat Raghuwanshi - Rs 2.2 crore
Wanindu Hasaranga - Rs 2 crore
Anrich Nortje Rs 2 crore
Naman Tiwari Rs 1 crore