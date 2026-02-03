ICC T20 World Cup 2026 Full Squads: Check Complete List Of Players For All 20 Teams

The final squads for the ICC Men's T20 World Cup 2026 have been locked in, with all 20 participating teams confirming their selections for the tournament in India and Sri Lanka. The competition is scheduled to begin on Feb. 7. On the final day of squad submission, Australia confirmed that Pat Cummins and Matthew Short will miss the tournament due to injury setbacks. Sri Lanka became the final side to reveal their squad for the ICC Men's T20 World Cup 2026 on Monday.
The 2026 edition marks the return of the ICC Men's T20 World Cup to the sub-continent, with India and Sri Lanka co-hosting the event. India will enter the tournament as defending champions, with the hosts aiming to become the first nation to win the trophy on home soil.
Here are the final squads of all the 20 teams set to take part in the ICC Men's T20 World Cup 2026:
Group A
India: Suryakumar Yadav (C), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Sanju Samson, Shivam Dube, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Harshit Rana, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Washington Sundar, Rinku Singh.
USA: Monank Patel (C), Jessy Singh, Andries Gous, Shehan Jayasuriya, Milind Kumar, Shayan Jahangir, Saiteja Mukkamala, Sanjay Krishnamurthi, Harmeet Singh, Nosthush Kenjige, Shadley Van Schalkwyk, Saurabh Netravalkar, Ali Khan, Mohammad Mohsin, Shubham Ranjane.
Namibia: Gerhard Erasmus (C), Zane Green, Bernard Scholtz, Ruben Trumpelmann, JJ Smit, Jan Frylinck, Louren Steenkamp, Malan Kruger, Nicol Loftie-Eaton, Jack Brassell, Ben Shikongo, JC Balt, Dylan Leicher, WP Myburgh, Max Heingo. Reserve: Alexander Volschenk.
Netherlands: Scott Edwards (C), Colin Ackermann, Noah Croes, Bas de Leede, Aryan Dutt, Fred Klaassen, Kyle Klein, Michael Levitt, Zach Lion-Cachet, Max O'Dowd, Logan van Beek, Timm van der Gugten, Roelof van der Merwe, Paul van Meekeren, Saqib Zulfiqar.
Pakistan: Salman Ali Agha (C), Abrar Ahmed, Babar Azam, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Khawaja Mohammad Nafay, Mohammad Nawaz, Mohammad Salman Mirza, Naseem Shah, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Shaheen Shah Afridi, Shadab Khan, Usman Khan, Usman Tariq.
Group B
Australia: Mitchell Marsh (C), Xavier Bartlett, Cooper Connolly, Tim David, Ben Dwarshuis, Cameron Green, Nathan Ellis, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis, Matthew Kuhnemann, Glenn Maxwell, Matthew Renshaw, Marcus Stoinis, Adam Zampa.
Zimbabwe: Sikandar Raza (C), Brian Bennett, Ryan Burl, Graeme Cremer, Bradley Evans, Clive Madande, Tinotenda Maposa, Tadiwanashe Marumani, Wellington Masakadza, Tony Munyonga, Tashinga Musekiwa, Blessing Muzarabani, Dion Myers, Richard Ngarava, Brendan Taylor.
Ireland: Paul Stirling (C), Mark Adair, Ross Adair, Ben Calitz, Curtis Campher, Gareth Delany, George Dockrell, Matthew Humphreys, Josh Little, Barry McCarthy, Harry Tector, Tim Tector, Lorcan Tucker, Ben White, Craig Young.
Oman: Jatinder Singh (C), Vinayak Shukla, Mohammad Nadeem, Shakeel Ahmad, Hammad Mirza, Wasim Ali, Karan Sonavale, Shah Faisal, Nadeem Khan, Sufyan Mehmood, Jay Odedra, Shafiq Jan, Ashish Odedara, Jiten Ramanandi, Aamir Kaleem.
Sri Lanka: Dasun Shanaka (C), Pathum Nissanka, Kamil Mishara, Kusal Mendis, Kamindu Mendis, Kusal Janith Perera, Charith Asalanka, Janith Liyanage, Pavan Rathnayake, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Matheesha Pathirana, Eshan Malinga.
Group C
England: Harry Brook (C), Rehan Ahmed, Jofra Archer, Tom Banton, Jacob Bethell, Jos Buttler, Sam Curran, Liam Dawson, Ben Duckett, Will Jacks, Jamie Overton, Adil Rashid, Phil Salt, Josh Tongue, Luke Wood.
West Indies: Shai Hope (C), Shimron Hetmyer, Johnson Charles, Roston Chase, Matthew Forde, Jason Holder, Akeal Hosein, Shamar Joseph, Brandon King, Gudakesh Motie, Rovman Powell, Sherfane Rutherford, Quentin Sampson, Jayden Seales, Romario Shepherd.
Italy: Wayne Madsen (C), Marcus Campopiano, Gian Piero Meade, Zain Ali, Ali Hasan, Crishan Jorge Kalugamage, Harry Manenti, Anthony Mosca, Justin Mosca, Syed Naqvi, Benjamin Manenti, Jaspreet Singh, JJ Smuts, Grant Stewart, Thomas Draca.
Nepal: Rohit Paudel (C), Dipendra Singh Airee, Sandeep Lamichhane, Kushal Bhurtel, Aasif Sheikh, Sundeep Jora, Aarif Sheikh, Basir Ahamad, Sompal Kami, Karan KC, Nandan Yadav, Gulshan Jha, Lalit Rajbanshi, Sher Malla, Lokesh Bam.
Scotland: Richie Berrington (C), Tom Bruce, Matthew Cross, Bradley Currie, Oliver Davidson, Chris Greaves, Zainullah Ihsan, Michael Jones, Michael Leask, Finlay McCreath, Brandon McMullen, George Munsey, Safyaan Sharif, Mark Watt, Bradley Wheal. Travelling reserves: Jasper Davidson, Jack Jarvis. Non-travelling reserves: Mackenzie Jones, Chris McBride, Charlie Tear.
Group D
South Africa: Aiden Markram (C), Corbin Bosch, Dewald Brevis, Quinton de Kock, Marco Jansen, George Linde, Keshav Maharaj, Kwena Maphaka, David Miller, Lungi Ngidi, Anrich Nortje, Kagiso Rabada, Ryan Rickelton, Jason Smith, Tristan Stubbs.
New Zealand: Mitchell Santner (C), Finn Allen, Michael Bracewell, Mark Chapman, Devon Conway, Jacob Duffy, Lockie Ferguson, Matt Henry, Kyle Jamieson, Daryl Mitchell, James Neesham, Glenn Phillips, Rachin Ravindra, Tim Seifert, Ish Sodhi.
Afghanistan: Rashid Khan (C), Noor Ahmad, Abdullah Ahmadzai, Sediqullah Atal, Fazal Haq Farooqi, Rahmanullah Gurbaz, Naveen Ul Haq, Mohammad Ishaq Rahimi, Shahidullah Kamal, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Azmatullah Omarzai, Mujeeb Ur Rahman, Darwish Rasooli, Ibrahim Zadran. Reserves: AM Ghazanfar, Ijaz Ahmad Ahmadzai, Zia Ur Rahman Sharifi.
Canada: Dilpreet Bajwa (C), Ajayveer Hundal, Ansh Patel, Dilon Heyliger, Harsh Thaker, Jaskarandeep Buttar, Kaleem Sana, Kanwarpal Tathgur, Navneet Dhaliwal, Nicholas Kirton, Ravinderpal Singh, Saad Bin Zafar, Shivam Sharma, Shreyas Movva, Yuvraj Samra.
UAE: Muhammad Waseem (C), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma, Dhruv Parashar, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Mayank Kumar, Muhammad Arfan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rohid Khan, Sohaib Khan, Simranjeet Singh.
Comprehensive Budget 2026 coverage, LIVE TV analysis, Stock Market and Industry reactions, Income Tax changes and Latest News on NDTV Profit.