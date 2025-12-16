Business NewsSportsIPL 2026: From KKR, CSK To RCB, SRH — Check Full Teams After Mini Auction
ADVERTISEMENT

IPL 2026: From KKR, CSK To RCB, SRH — Check Full Teams After Mini Auction

The upcoming edition of the Indian Premier League will be held in the March 26 to May 31 window.

16 Dec 2025, 11:09 PM IST i
NDTV Profit
NDTV Profit
<div class="paragraphs"><p> Watching an IPL game is set to get significantly more expensive for cricketing fans across the country. (Photo: IPL/X)</p></div>
Watching an IPL game is set to get significantly more expensive for cricketing fans across the country. (Photo: IPL/X)
Show Quick Read
Summary is AI Generated. Newsroom Reviewed

The mini-auction for Indian Premier League 2026 was held in Abu Dhabi on Tuesday, with three-time winners Kolkata Knight Riders, which had the biggest purse, spending heavily to rope in players like Cameroon Green.

Here is how all the teams look after the IPL auction.

Kolkata Knight Riders

  • Ajinkya Rahane

  • Rinku Singh

  • Cameron Green

  • Angkrish Raghuvanshi

  • Manish Pandey

  • Matheesha Pathirana

  • Mustafizur Rahman

  • Tejasvi Singh

  • Finn Allen

  • Rachin Ravindra

  • Tim Seifert

  • Akash Deep

  • Rahul Tripathi

  • Kartik Tyagi

  • Prashant Solanki

  • Sarthak Ranjan

  • Daksh Kamra

  • Rovman Powell

  • Ankul Roy

  • Ramandeep Singh

  • Vaibhav Arora

  • Harshit Rana

  • Umran Malik

  • Sunil Narine

  • Varun Chakaravarthy

Chennai Super Kings

  • MS Dhoni

  • Sanju Samson

  • Ruturaj Gaikwad

  • Dewald Bevis

  • Kartik Sharma

  • Prashant Veer

  • Rahuk Chahar

  • Akeal Hosein

  • Matt Henry

  • Matthew Short

  • Sarfaraz Khan

  • Zak Foulkes

  • Aman Khan

  • Ayush Mhatre

  • Urvil Patel

  • Anshul Kamboj

  • Jamie Overton

  • Ramakrishna Ghosh

  • Shivam Dube

  • Khaleel Ahmed

  • Noor Ahmad

  • Mukesh Choudhary

  • Nathan Ellis

  • Shreyas Gopal

  • Gurjapneet Singh

Sunrisers Hyderabad

  • Pat Cummins

  • Ishan Kishan

  • Travis Head

  • Heinrich Klaasen

  • Aniket Varma

  • Liam Livingstone

  • Abhishek Sharma

  • Nitish Kumar Reddy

  • Jack Edwards

  • Salil Arora

  • Shivam Mavi

  • Shivang Kumar

  • Onkar Tarmale

  • Amit Kumar

  • Krains Fuletra

  • Sakib Hussain

  • Praful Hinge

  • Smaran Ravichandran

  • Harshal Patel

  • Kamindu Mendis

  • Harsh Dubey

  • Brydon Carse

  • Zeeshan Ansari

  • Jaydev Unadkat

  • Eshan Malinga

Rajasthan Royals

  • Yashasvi Jaiswal

  • Riyan Parag

  • Shubham Dubey

  • Vaibhav Suryavanshi

  • Ravi Bishnoi

  • Adam Milne

  • Ravi Singh

  • Sushant Mishra

  • Kuldeep Sen

  • Vighnesh Puthur

  • Yash Raj Punja

  • Aman Rao

  • Brijesh Sharma

  • Donovan Ferreira

  • Lhuan-Dre Pretorius

  • Shimron Hetmyer

  • Dhruv Jurel

  • Yudhir Singh Charak

  • Ravindra Jadeja

  • Sam Curran

  • Jofra Archer

  • Tushar Deshpande

  • Kwena Maphaka

  • Sandeep Sharma

  • Nandre Burger

Royal Challengers Bengaluru

  • Virat Kohli

  • Rajat Patidar

  • Devdutt Padikkal

  • Phil Salt

  • Jitesh Sharma

  • Krunal Pandya

  • Venkatesh Iyer

  • Mangesh Yadav

  • Jacop Duffy

  • Jordan Cox

  • Satvik Deswal

  • Vicky Ostwal

  • Vihaan Malhotra

  • Kanishk Chouhan

  • Swapnil Singh

  • Tim David

  • Romario Shepherd

  • Jacob Bethell

  • Josh Hazelwood

  • Rasikh Dar

  • Suyash Sharma

  • Bhuvaneshwar Kumar

  • Nuwan Thushara

  • Abhinandan Singh

  • Yash Dayal

Delhi Capitals

  • KL Rahul

  • Karun Nair

  • Auqib Dar

  • Pathum Nissanka

  • David Miller

  • Ben Duckett

  • Lungi Ngidi

  • Kyle Jamieson

  • Prithvi Shaw

  • Sahil Parakh

  • Abishek Porel

  • Tristan Stubbs

  • Axar Patel

  • Sameer Rizvi

  • Ashutosh Sharma

  • Vipraj Nigam

  • Ajay Mandal

  • Tripurana Vijay

  • Madhav Tiwari

  • Nitish Rana

  • Mitchell Starc

  • T Natarajan

  • Mukesh Kumar

  • Dushmantha Chameera

  • Kuldeep Yadav

Mumbai Indians

  • Rohit Sharma

  • Surya Kumar Yadav

  • Quinton de Kock

  • Danish Malewar

  • Mohd Izhar

  • Atharva Ankolekar

  • Mayank Rawat

  • Robin Minz

  • Sherfane Ruthterford

  • Ryan Rickelton

  • Tilak Varma

  • Hardik Pandya

  • Naman Dhir

  • Mitchell Santner

  • Raj Angad Bawa

  • Corbin Bosch

  • Will Jacks

  • Shardul Thakur

  • Trent Boult

  • Mayank Markande

  • Deepak Chahar

  • Ashwani Kumar

  • Raghu Sharma

  • Allah Ghazanfar

  • Jasprit Bumrah

Punjab Kings

  • Shreyas Iyer

  • Nehal Wadhera

  • Vishnu Vinod

  • Harnoor Pannu

  • Pyla Avinash

  • Ben Dwarshuis

  • Cooper Connolly

  • Pravin Dubey

  • Vishal Nishad

  • Prabhsimran Singh

  • Shashank Singh

  • Marcus Stoinis

  • Harpreet Brar

  • Marco Jansen

  • Azmatullah Omarzai

  • Priyansh Arya

  • Musheer Khan

  • Suryansh Shedge

  • Mitch Owen

  • Arshdeep Singh

  • Yuzvendra Chahal

  • Vyshak Vijaykumar

  • Yash Thakur

  • Xavier Bartlett

  • Lockie Ferguson

Gujarat Titans

  • Shubman Gill

  • Jos Butler

  • Jason Holder

  • Tom Banton

  • Ashok Sharma

  • Luke Wood

  • Prithvi Raj

  • Kumar Kushagra

  • Anuj Rawat

  • Glenn Phillips

  • Nishant Sindhu

  • Washinton Sundar

  • Mohd. Arshad Khan

  • Sai Kishore

  • Jayant Yadav

  • Sai Sudharsan

  • Shahrukh Khan

  • Kagiso Rabada

  • Mohammed Siraj

  • Prasidh Krishna

  • Manav Suthar

  • Gurnoor SIngh Brar

  • Ishant Sharma

  • Rahul Tewatia

  • Rashid Khan

Lucknow Super Giants

  • Rishabh Pant

  • Aiden Markram

  • Josh Inglis

  • Mukul Choudhary

  • Akshat Raghuwanshi

  • Wanindu Hasaranga

  • Anrich Nortje

  • Naman Tiwari

  • Hiimat Singh

  • Matthew Breetzke

  • Nicholas Pooran

  • Mitchell Marsh

  • Abdul Samad

  • Shahbaz Ahamad

  • Arshin Kulkarni

  • Ayush Badoni

  • Mohammad Shami

  • Avesh Khan

  • M Siddhart

  • Digvesh Singh

  • Akash Singh

  • Prince Yadav

  • Mohsin Khan

  • Mayank Yadav

  • Arjun Tendulkar

The upcoming edition of the Indian Premier League will be held in the March 26 to May 31 window.

(With PTI inputs)

ALSO READ

IPL 2026 Auction Live: KKR, CSK Splurge; Uncapped Indian Players Fetch Big Bucks
Opinion
IPL 2026 Auction Live: KKR, CSK Splurge; Uncapped Indian Players Fetch Big Bucks
Read More
Watch LIVE TV, Get Stock Market Updates, Top Business, IPO and Latest News on NDTV Profit. Feel free to Add NDTV Profit as trusted source on Google.
OUR NEWSLETTERS
By signing up you agree to the Terms & Conditions of NDTV Profit
ADVERTISEMENT