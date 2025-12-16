IPL 2026: From KKR, CSK To RCB, SRH — Check Full Teams After Mini Auction
The upcoming edition of the Indian Premier League will be held in the March 26 to May 31 window.
The mini-auction for Indian Premier League 2026 was held in Abu Dhabi on Tuesday, with three-time winners Kolkata Knight Riders, which had the biggest purse, spending heavily to rope in players like Cameroon Green.
Here is how all the teams look after the IPL auction.
Kolkata Knight Riders
Ajinkya Rahane
Rinku Singh
Cameron Green
Angkrish Raghuvanshi
Manish Pandey
Matheesha Pathirana
Mustafizur Rahman
Tejasvi Singh
Finn Allen
Rachin Ravindra
Tim Seifert
Akash Deep
Rahul Tripathi
Kartik Tyagi
Prashant Solanki
Sarthak Ranjan
Daksh Kamra
Rovman Powell
Ankul Roy
Ramandeep Singh
Vaibhav Arora
Harshit Rana
Umran Malik
Sunil Narine
Varun Chakaravarthy
Chennai Super Kings
MS Dhoni
Sanju Samson
Ruturaj Gaikwad
Dewald Bevis
Kartik Sharma
Prashant Veer
Rahuk Chahar
Akeal Hosein
Matt Henry
Matthew Short
Sarfaraz Khan
Zak Foulkes
Aman Khan
Ayush Mhatre
Urvil Patel
Anshul Kamboj
Jamie Overton
Ramakrishna Ghosh
Shivam Dube
Khaleel Ahmed
Noor Ahmad
Mukesh Choudhary
Nathan Ellis
Shreyas Gopal
Gurjapneet Singh
Sunrisers Hyderabad
Pat Cummins
Ishan Kishan
Travis Head
Heinrich Klaasen
Aniket Varma
Liam Livingstone
Abhishek Sharma
Nitish Kumar Reddy
Jack Edwards
Salil Arora
Shivam Mavi
Shivang Kumar
Onkar Tarmale
Amit Kumar
Krains Fuletra
Sakib Hussain
Praful Hinge
Smaran Ravichandran
Harshal Patel
Kamindu Mendis
Harsh Dubey
Brydon Carse
Zeeshan Ansari
Jaydev Unadkat
Eshan Malinga
Rajasthan Royals
Yashasvi Jaiswal
Riyan Parag
Shubham Dubey
Vaibhav Suryavanshi
Ravi Bishnoi
Adam Milne
Ravi Singh
Sushant Mishra
Kuldeep Sen
Vighnesh Puthur
Yash Raj Punja
Aman Rao
Brijesh Sharma
Donovan Ferreira
Lhuan-Dre Pretorius
Shimron Hetmyer
Dhruv Jurel
Yudhir Singh Charak
Ravindra Jadeja
Sam Curran
Jofra Archer
Tushar Deshpande
Kwena Maphaka
Sandeep Sharma
Nandre Burger
Royal Challengers Bengaluru
Virat Kohli
Rajat Patidar
Devdutt Padikkal
Phil Salt
Jitesh Sharma
Krunal Pandya
Venkatesh Iyer
Mangesh Yadav
Jacop Duffy
Jordan Cox
Satvik Deswal
Vicky Ostwal
Vihaan Malhotra
Kanishk Chouhan
Swapnil Singh
Tim David
Romario Shepherd
Jacob Bethell
Josh Hazelwood
Rasikh Dar
Suyash Sharma
Bhuvaneshwar Kumar
Nuwan Thushara
Abhinandan Singh
Yash Dayal
Delhi Capitals
KL Rahul
Karun Nair
Auqib Dar
Pathum Nissanka
David Miller
Ben Duckett
Lungi Ngidi
Kyle Jamieson
Prithvi Shaw
Sahil Parakh
Abishek Porel
Tristan Stubbs
Axar Patel
Sameer Rizvi
Ashutosh Sharma
Vipraj Nigam
Ajay Mandal
Tripurana Vijay
Madhav Tiwari
Nitish Rana
Mitchell Starc
T Natarajan
Mukesh Kumar
Dushmantha Chameera
Kuldeep Yadav
Mumbai Indians
Rohit Sharma
Surya Kumar Yadav
Quinton de Kock
Danish Malewar
Mohd Izhar
Atharva Ankolekar
Mayank Rawat
Robin Minz
Sherfane Ruthterford
Ryan Rickelton
Tilak Varma
Hardik Pandya
Naman Dhir
Mitchell Santner
Raj Angad Bawa
Corbin Bosch
Will Jacks
Shardul Thakur
Trent Boult
Mayank Markande
Deepak Chahar
Ashwani Kumar
Raghu Sharma
Allah Ghazanfar
Jasprit Bumrah
Punjab Kings
Shreyas Iyer
Nehal Wadhera
Vishnu Vinod
Harnoor Pannu
Pyla Avinash
Ben Dwarshuis
Cooper Connolly
Pravin Dubey
Vishal Nishad
Prabhsimran Singh
Shashank Singh
Marcus Stoinis
Harpreet Brar
Marco Jansen
Azmatullah Omarzai
Priyansh Arya
Musheer Khan
Suryansh Shedge
Mitch Owen
Arshdeep Singh
Yuzvendra Chahal
Vyshak Vijaykumar
Yash Thakur
Xavier Bartlett
Lockie Ferguson
Gujarat Titans
Shubman Gill
Jos Butler
Jason Holder
Tom Banton
Ashok Sharma
Luke Wood
Prithvi Raj
Kumar Kushagra
Anuj Rawat
Glenn Phillips
Nishant Sindhu
Washinton Sundar
Mohd. Arshad Khan
Sai Kishore
Jayant Yadav
Sai Sudharsan
Shahrukh Khan
Kagiso Rabada
Mohammed Siraj
Prasidh Krishna
Manav Suthar
Gurnoor SIngh Brar
Ishant Sharma
Rahul Tewatia
Rashid Khan
Lucknow Super Giants
Rishabh Pant
Aiden Markram
Josh Inglis
Mukul Choudhary
Akshat Raghuwanshi
Wanindu Hasaranga
Anrich Nortje
Naman Tiwari
Hiimat Singh
Matthew Breetzke
Nicholas Pooran
Mitchell Marsh
Abdul Samad
Shahbaz Ahamad
Arshin Kulkarni
Ayush Badoni
Mohammad Shami
Avesh Khan
M Siddhart
Digvesh Singh
Akash Singh
Prince Yadav
Mohsin Khan
Mayank Yadav
Arjun Tendulkar
(With PTI inputs)