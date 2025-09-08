Asia Cup 2025: Date, Time, Schedule, Format, Full Squads And Live Streaming
The expanded Asia Cup 2025 will follow the traditional group format. Arch-rivals India and Pakistan are part of Group A alongside tournament hosts UAE and their neighbours Oman.
Asia Cup 2025 is set to take centre stage in the UAE from September 9. The 2025 iteration of the marquee subcontinental T20I tournament features eight teams - India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, UAE, Oman and Hong Kong. It won't be wrong to say that the Asia Cup kicks off the busy and exciting season, headlined by the 2026 edition of the T20 World Cup.
Asia Cup 2025: Format
Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, and Hong Kong are in Group B.
The top two teams from each group will qualify for a high-intense Super 4s stage, where the tournament finalists will be decided for a mouthwatering summit clash on September 28.
Dubai and Abu Dhabi will play host to the tournament matches, with the final scheduled in Dubai.
Asia Cup 2025: Groups
Group A: India, Pakistan, United Arab Emirates, Oman
Group B: Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, Hong Kong
Asia Cup 2025: Full Schedule And Fixtures
Asia Cup 2025: Full Squads
India: Suryakumar Yadav (C), Shubman Gill, Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Jitesh Sharma, Axar Patel, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Sanju Samson, Harshit Rana and Rinku Singh.
Pakistan: Salman Ali Agha (C), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris, Mohammad Nawaz, Mohammad Waseem Jnr, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Afridi and Sufyan Moqim.
UAE: Muhammad Waseem (C), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma, Asif Khan, Dhruv Parashar, Ethan D'Souza, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Matiullah Khan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rahul Chopra, Rohid Khan, Simranjeet Singh and Saghir Khan.
Oman: Jatinder Singh (C), Hammad Mirza, Vinayak Shukla, Sufyan Yousuf, Ashish Odedera, Aamir Kaleem, Mohammed Nadeem, Sufyan Mehmood, Aryan Bisht, Karan Sonavale, Zikriya Islam, Hassnain Ali Shah, Faisal Shah, Muhammed Imran, Nadeem Khan, Shakeel Ahmad and Samay Shrivastava.
Sri Lanka: Charith Asalanka (C), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Maheesh Theekshana, Nuwan Thushara and Matheesha Pathirana.
Bangladesh: Litton Das (C & Wk), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Towhid Hridoy, Jaker Ali Anik, Shamim Hossain, Nurul Hasan Sohan, Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Shoriful Islam and Shaif Uddin.
Afghanistan: Rashid Khan (C), Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Sharafuddin Ashraf, Mujeeb Ur Rahman, Allah Ghazanfar, Noor Ahmad, Mohammad Ishaq, Farid Malik, Naveen-ul-Haq and Fazalhaq Farooqi.
Hong Kong: Yasim Murtaza (C), Babar Hayat, Zeeshan Ali, Niazakat Khan Mohammad, Nasrulla Rana, Martin Coetzee, Anshuman Rath, Haroon Mohammad Arshad, Ali Hassan, Kalhan Marc Challu, Ayush Ashish Shukla, Mohammad Aizaz Khan, Ateeq ul Rehman Iqbal, Kinchit Shah, Adil Mehmood, Shahid Wasif, Ghazanfar Mohammad, Mohammad Waheed, Anas Khan and Ehsan Khan.
Asia Cup 2025: Live Streaming And Telecast Details
All 19 games of the Asia Cup 2025 will be televised live in India on the Sony Sports Network. The whole tournament will be available for live streaming on the Sony Liv app and website.