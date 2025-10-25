Q2 Results Next Week: BEL, Coal India, L&T, Varun Beverages, ITC, Hyundai, Swiggy, BPCL, Adani Green And More
Tata Capital, Maruti Suzuki India, Urban Company, NTPC, Bank of Baroda and Cipla are among over 300 companies scheduled to announce quarterly results next week.
More than 300 companies are set to announce their results for the second quarter of FY 2025-26 next week. The financial metrics will provide critical insights into the company’s performance in the July-September quarter. The upcoming Q2FY26 results will also help to predict their future trajectory.
As the companies span across major sectors, the results will also help investors and analysts gauge the broader trends in various industries. Prominent companies scheduled to announce results include Indian Oil Corporation, Coal India, TVS Motor, KFin Technologies, Raymond, Adani Energy Solutions, and Indus Towers, among others.
Full List Of Companies To Share Earnings Next Week
Oct. 27: Adani Energy Solutions Ltd., Bata India Ltd., Canara HSBC Life Insurance Company Ltd., Chennai Petroleum Corporation Ltd., Canara Robeco Asset Management Company Ltd., Fabtech Technologies Ltd., Focus Business Solution Ltd., Galaxy Bearings Ltd., Garuda Construction and Engineering Ltd., Glottis Ltd., Hatsun Agro Product Ltd., Indo Cotspin Ltd., Indus Towers Ltd., Indian Oil Corporation Ltd., Jai Mata Glass Ltd., JK Tyre & Industries Ltd., Jubilant Ingrevia Ltd., Sai Silks (Kalamandir) Ltd., KFin Technologies Ltd., Kisan Mouldings Ltd., Mahindra Logistics Ltd., Manaksia Coated Metals & Industries Ltd., Mazagon Dock Shipbuilders Ltd., Mercantile Ventures Ltd., Oswal Yarns Ltd., PDS Ltd., PNB Housing Finance Ltd., Rasi Electrodes Ltd., Raymond Ltd., Raghav Productivity Enhancers Ltd., Shiva Cement Ltd., Shreeji Shipping Global Ltd., Sona BLW Precision Forgings Ltd., SRF Ltd., Sumitomo Chemical India Ltd., Supreme Industries Ltd., Suraj Estate Developers Ltd., Take Solutions Ltd., Tata Investment Corporation Ltd., Times Green Energy (India) Ltd., Tamilnad Mercantile Bank Ltd., Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd., Umiya Tubes Ltd., Vinyl Chemicals (India) Ltd. and Welspun Specialty Solutions Ltd.
Oct. 28: Aditya Birla Real Estate Ltd., Accedere Ltd., Adani Green Energy Ltd., Aeroflex Industries Ltd., Adani Total Gas Ltd., Blue Dart Express Ltd., Bondada Engineering Ltd., Computer Age Management Services Ltd., CarTrade Tech Ltd., Consolidated Construction Consortium Ltd., Comfort Commotrade Ltd., Comfort Fincap Ltd., Coral Newsprints Ltd., CreditAccess Grameen Ltd., DCM Shriram Ltd., Dynamic Cables Ltd., Family Care Hospitals Ltd., Fischer Medical Ventures Ltd., Global Offshore Services Ltd., Go Digit General Insurance Ltd., Happiest Minds Technologies Ltd., Hemisphere Properties India Ltd., Hi-Klass Trading and Investment Ltd., IB Infotech Enterprises Ltd., ICRA Ltd., Ideaforge Technology Ltd., Infobeans Technologies Ltd., Jasch Industries Ltd., Jenburkt Pharmaceuticals Ltd., Jasch Gauging Technologies Ltd., Jindal Steel Ltd., Kiduja India Ltd., Kirloskar Pneumatic Company Ltd., Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd., Martin Burn Ltd., Maxheights Infrastructure Ltd., Menon Bearings Ltd., Newgen Software Technologies Ltd., NIIT Ltd., Novartis India Ltd., Om Freight Forwarders Ltd., Paragon Finance Ltd., Pil Italica Lifestyle Ltd., Premier Energies Ltd., Prabhat Technologies (India) Ltd., Raymond Realty Ltd., Macfos Ltd., Sakthi Sugars Ltd., Samhi Hotels Ltd., Shree Cement Ltd., Simbhaoli Sugars Ltd., Star Health and Allied Insurance Company Ltd., Sundram Fasteners Ltd., Sunita Tools Ltd., Tata Capital Ltd., TRF Ltd., TTK Prestige Ltd., TVS Holdings Ltd., TVS Motor Company Ltd., Veranda Learning Solutions Ltd. and Vardhman Special Steels Ltd.
Oct. 29: 63 Moons Technologies Ltd., Anjani Foods Ltd., Apar Industries Ltd., APL Apollo Tubes Ltd., Apollo Pipes Ltd., Astec Lifesciences Ltd., Bharat Heavy Electricals Ltd., Brigade Enterprises Ltd., Capri Global Capital Ltd., CG Power and Industrial Solutions Ltd., Coal India Ltd., Dhanlaxmi Bank Ltd., Everest Industries Ltd., Fino Payments Bank Ltd., Five-Star Business Finance Ltd., PNGS Gargi Fashion Jewellery Ltd., Goa Carbon Ltd., HeidelbergCement India Ltd., Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Hybrid Financial Services Ltd., Le Travenues Technology Ltd., JK Agri Genetics Ltd., Justo Realfintech Ltd., Kaycee Industries Ltd., LIC Housing Finance Ltd., Larsen & Toubro Ltd., Laxmi Organic Industries Ltd., Mahanagar Gas Ltd., New Delhi Television Ltd., Indo National Ltd., NLC India Ltd., PB Fintech Ltd., Quess Corp Ltd., Radico Khaitan Ltd., Music Broadcast Ltd., RailTel Corporation of India Ltd., Raymond Lifestyle Ltd., Sagility Ltd., Sanofi India Ltd., SKM Egg Products Export (India) Ltd., South West Pinnacle Exploration Ltd., Transport Corporation of India Ltd., TCI Finance Ltd., United Breweries Ltd., Vaibhav Global Ltd., Varun Beverages Ltd., V-Guard Industries Ltd., VST Industries Ltd. and Walchand Peoplefirst Ltd.
Oct. 30: Abhishek Finlease Ltd., Adani Power Ltd., Dr. Agarwals Health Care Ltd., Alldigi Tech Ltd., Automotive Stampings and Assemblies Ltd., ASK Automotive Ltd., Banaras Beads Ltd., Bandhan Bank Ltd., Bhansali Engineering Polymers Ltd., Birla Cable Ltd., Bombay Wire Ropes Ltd., Canara Bank, Carborundum Universal Ltd., Cemindia Projects Ltd., Cipla Ltd., Clio Infotech Ltd., Dabur India Ltd., Datamatics Global Services Ltd., DLF Ltd., Dr Agarwals Eye Hospital Ltd., Exide Industries Ltd., Gillette India Ltd., Gravita India Ltd., Grindwell Norton Ltd., Gujarat Intrux Ltd., IFB Industries Ltd., Inventurus Knowledge Solutions Ltd., Indegene Ltd., Indostar Capital Finance Ltd., Invigorated Business Consulting Ltd., ITC Ltd., LT Foods Ltd., Manappuram Finance Ltd., Vedant Fashions Ltd., Mphasis Ltd., Nam Securities Ltd., Nippon Life India Asset Management Ltd., Navin Fluorine International Ltd., Nelcast Ltd., Odyssey Technologies Ltd., Oil Country Tubular Ltd., Omax Autos Ltd., Pidilite Industries Ltd., Prakash Woollen & Synthetic Mills Ltd., Rajoo Engineers Ltd., Rajratan Global Wire Ltd., Sagarsoft (India) Ltd., SG Mart Ltd., Sharda Cropchem Ltd., Share India Securities Ltd., STEL Holdings Ltd., Sunrise Industrial Traders Ltd., Sunshield Chemicals Ltd., Swiggy Ltd., TD Power Systems Ltd., Forbes Precision Tools and Machine Parts Ltd., Union Bank of India, United Spirits Ltd. and Xchanging Solutions Ltd.
Oct. 31: ACC Ltd., Aptus Value Housing Finance India Ltd., Antony Waste Handling Cell Ltd., Bajaj Electricals Ltd., Balkrishna Industries Ltd., Bank of Baroda, Bharat Electronics Ltd., Bharat Petroleum Corporation Ltd., Dhanuka Agritech Ltd., DMR Engineering Ltd., Dwarikesh Sugar Industries Ltd., Eiko Lifesciences Ltd., Emami Paper Mills Ltd., Emkay Global Financial Services Ltd., Equitas Small Finance Bank Ltd., Garware Marine Industries Ltd., Godrej Consumer Products Ltd., Gujarat Containers Ltd., Hindustan Bio Sciences Ltd., IFB Agro Industries Ltd., Intellect Design Arena Ltd., Jubilant Pharmova Ltd., LG Balakrishnan & Bros Ltd., Mahindra Lifespace Developers Ltd., Maruti Suzuki India Ltd., Medplus Health Services Ltd., Mahindra Holidays & Resorts India Ltd., Nitta Gelatin India Ltd., NOCIL Ltd., Olympic Management & Financial Services Ltd., Panasonic Energy India Company Ltd., Patanjali Foods Ltd., The Phosphate Company Ltd., Pyxis Finvest Ltd., R R Kabel Ltd., Sahyadri Industries Ltd., Scan Steels Ltd., Schaeffler India Ltd., Saint Gobain Sekurit India Ltd., Shriram Finance Ltd., Tatva Chintan Pharma Chem Ltd., Teesta Agro Industries Ltd., Trustedge Capital Ltd., VL E-Governance & IT Solutions Ltd., Zenotech Laboratories Ltd. and Zensar Technologies Ltd.
Nov. 1: AMJ Land Holdings Ltd., Andhra Petrochemicals Ltd., Dolphin Offshore Enterprises (India) Ltd., G N A Axles Ltd., Incap Ltd., Indraprastha Medical Corporation Ltd., JK Cement Ltd., Orient Cement Ltd., Salzer Electronics Ltd., Sanghi Industries Ltd., SBFC Finance Ltd., Taj GVK Hotels & Resorts Ltd., Transcorp International Ltd. and Urban Company Ltd.
Adani Green Energy Q2FY26 Results
In an exchange filing dated Oct. 17, Adani Green Energy said that a meeting of its Board of Directors will be held on Oct. 28 to consider and approve the unaudited standalone and consolidated financial results for the quarter and half year ended Sept. 30, 2025.
The trading window for dealing in securities of the company is closed for designated persons from Oct. 1 till 48 hours after the declaration of the Q2FY26 results, in compliance with SEBI guidelines to prevent insider trading.
The company has scheduled an earnings call with investors and analysts on Oct. 29.
Indian Oil Q2FY26 Results
Indian Oil Corporation’s Board of Directors will meet on Oct. 27 to consider and approve the unaudited financial results of the company for the quarter and half year ended Sept. 30, 2025, the company informed the stock exchanges on Oct. 10.
The trading window for dealing in securities of the company is closed for insiders of the company from Oct. 1 till 48 hours after the financial results for Q2FY26.
The state-owned company has scheduled an earnings call on Oct. 28 at 2 p.m. to discuss the results for Q2FY26 with investors and analysts.
Swiggy Q2FY26 Results
Food delivery major Swiggy has scheduled a meeting of its Board of Directors on Oct. 30 to consider and approve the unaudited standalone and consolidated financial results for the quarter and half-year ended September 2025.
In compliance with SEBI rules to prevent insider trading, the trading window for dealing in securities of the company has been closed from Oct. 1 and until the completion of 48 hours from the declaration of Q2FY26 results.
The company has scheduled an earnings call with investors and analysts on Oct. 30 at 5 p.m.