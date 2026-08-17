Gold Rate Today: What Are 24K And 22K Prices In Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Bengaluru on August 17?

Gold Rate Today: Gold and silver prices in India rose on Monday. According to bullions.co.in, 24K gold was quoted at Rs 1,54,860 per 10 grams at the India level, while silver 999 fine was at Rs 2,37,270 per kg as of 06:35 am.
Gold Price Today In India
At the national level, 24K gold was at Rs 1,54,860 per 10gm and 22K gold at Rs 1,41,955 per 10gm. On a yearly basis, gold has surged 54.26%.
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Notably, Chennai reported the highest gold prices, closely followed by Hyderabad and Bengaluru. The same trend was seen in silver, with Chennai leading and Hyderabad and Bengaluru trailing closely.
City-Wise Gold Rates
Here are 24K gold prices in major metros based on latest data:
- Mumbai: Rs 1,54,580 per 10gm
- Delhi: Rs 1,54,310 per 10gm
- Chennai: Rs 1,55,030 per 10gm
- Kolkata: Rs 1,54,370 per 10gm
- Bengaluru: Rs 1,54,700 per 10gm
- Hyderabad: Rs 1,54,820 per 10gm
For 22K gold, Mumbai was at Rs 1,41,698, Delhi at Rs 1,41,451, Chennai at Rs 142,111, Kolkata at Rs 141,506, Bengaluru at Rs 1,41,808, and Hyderabad at Rs 1,41,918 per 10gm.
Silver Price Today
Silver 999 fine was at Rs 2,37,270 per kg at India level. Silver 925 sterling was at Rs 2,19,475 per kg. Notably, Silver prices have rallied 106.3% over the last one year. It was at Rs 115,010 per kg on August 17, 2025.
City-Wise Silver Rates
Here are Silver 999 Fine prices in major metro cities based on latest data:
- Mumbai: Rs 2,36,840 per kg
- Delhi: Rs 2,36,430 per kg
- Chennai: Rs 2,37,530 per kg
- Kolkata: Rs 2,36,530 per kg
- Bengaluru: Rs 2,37,030 per kg
- Hyderabad: Rs 2,37,220 per kg
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