Festive Rush: Western Railway Announces Holi Special Services Between Major Cities; Complete List Here

To clear the extra rush of passengers during the Holi festival season, Western Railway has announced multiple special train services connecting major cities across the country. These services will operate on different routes.
Bookings for the notified trains will be opened from February 19, while bookings for Train Number. 05560 will open from February 18, 2026.
How To Book?
You can book tickets using the official website irctc.co.in or using the Rail One App, or also book through PRS (Passenger Reservation System) at your nearest railway station or dedicated centres.
Passengers are advised to check the official railway enquiry portal for detailed halt timings and operational information.
Complete List Here:
Mumbai Central- Katihar- Mumbai Central Special
Train Number: 09189 / 09190
Dates: 09189 Mumbai Central–Katihar: February 21, 28, March 7, 14, 21, 28 ; 09190 Katihar–Mumbai Central: February 24, March 3, 10, 17, 24, 31
Route: The train will halt at Borivali, Vapi, Valsad, Bharuch, Vadodara, Ratlam, Ujjain, Sant Hirdaram Nagar, Vidisha, Bina, Virangana Lakshmibai Jhansi, Kanpur Central, Lucknow, Gonda, Mankapur, Basti, Khalilabad, Gorakhpur, Deoria Sadar, Siwan, Chhapra, Hajipur, Barauni, Begusarai, Khagaria and Naugachia in both directions.
Also Train Number 09189 will have an additional halt at Surat.
Time: 09189 departs 10:55 AM– arrives 07:30 AM; 09190 departs 12:15 AM– arrives 6:40 PM
Vadodara – Gorakhpur – Vadodara Special
Train Number: 09111 / 09112
Dates: 09111 Vadodara–Gorakhpur: February 23, March 2, 9, 16, 23 ; 09112 Gorakhpur–Vadodara: February 25, March 4, 11, 18, 25
Route: The train will halt at Godhra, Ratlam, Kota, Sawai Madhopur, Gangapur City, Bharatpur, Agra Fort, Tundla, Shikohabad, Mainpuri, Farrukhabad, Kanpur, Lucknow, Barabanki, Gonda and Basti stations in both directions.
Time: 09111 departs 07:00 PM – arrives 11:30 PM ; 09112 departs 05:00 AM – arrives 08:35 AM
Vadodara – Mau – Vadodara Superfast Special
Train Number: 09195 / 09196
Dates: 09195 Vadodara–Mau: February 21, 28, March 7, 14, 21, 28 ; 09196 Mau–Vadodara: February 22, March 1, 8, 15, 22, 29
Route: The train will halt at Dahod, Ratlam, Kota, Bayana, Agra Fort, Tundla, Kanpur Central, Lucknow, Sultanpur and Varanasi stations in both directions.
Train Number 09195 will have an additional halt at Godhra.
Time: 09195 departs 07:00 PM – arrives 08:45 PM; 09196 departs 11:15 PM – arrives 12:45 AM
Dr. Ambedkar Nagar – Patna Special-Dr. Ambedkar Nagar
Train Number: 09343 / 09344
Dates: 09343 Dr. Ambedkar Nagar–Patna: February 26; March 5, 12, 19, 26 ; 09344 Patna–Dr. Ambedkar Nagar: February 27; March 6, 13, 20, 27
Routes: Indore, Fatehabad Chandrawati Ganj, Ujjain, Maksi, Sant Hirdaram Nagar, Vidisha, Bina, Saugor, Damoh, Katni Murwara, Satna, Manikpur, Prayagraj Chheoki, Mirzapur, Pt. Deen Dayal Upadhyaya, Buxar, Ara and Danapur in both directions
Time: 09343 departs 6:00 PM – arrives 6:30 PM , 09344 departs 9:30 PM – arrives 11:55 PM
Valsad – Danapur-Valsad Special
Train No: 09025 / 09026
Dates: 09025 Valsad–Danapur: February 23; March 2, 9, 16, 23, 30; 09026 Danapur–Valsad: February 24; March 3, 10, 17, 24, 31
Routes: Bhestan, Nandurbar, Bhusaval, Khandwa, Itarsi, Jabalpur, Katni, Satna, Manikpur, Prayagraj Chheoki, Pt. Deen Dayal Upadhyaya, Buxar and Ara in both directions
Time: 09025 departs 08:40 AM – arrives 12:00 AM, 09026 departs 2:30 PM – arrives 9:30 PM
Mumbai Central – Banaras-Mumbai Central AC Special
Train Number: 09183 / 09184
Dates: 09183 Mumbai Central–Banaras: March 4, 11, 18, 25 , 09184 Banaras–Mumbai Central: March 6, 13, 20, 27
Routes: Borivali, Palghar, Vapi, Surat, Vadodara, Ratlam, Kota, Sawai Madhopur, Gangapur City, Bharatpur, Achhnera, Idgah, Tundla, Shikohabad, Mainpuri, Bhongaon, Farrukhabad, Kannauj, Kanpur Central, Lucknow, Raebareli, Amethi, Pratapgarh, Janghai and Bhadohi in both directions
Time: 09183 departs 10:30 PM – arrives 10:30 AM , 09184 departs 2:30 PM – arrives 04:20 AM
Udhna – Raxaul-Udhna Special
Train Number: 05560 / 05559
Dates: 05560 Udhna–Raxaul: March 8 , 05559 Raxaul–Udhna: March 7
Routes: Bharuch, Vadodara, Godhra, Ratlam, Nagda, Ujjain, Sehore, Sant Hirdaram Nagar, Bina, Lalitpur, Virangana Lakshmibai Jhansi, Kanpur Central, Lucknow, Barabanki, Gonda, Gorakhpur, Kaptanganj, Bagaha, Narkatiaganj and Sikta in both directions
Time: 05560 departs 3:35 PM – arrives 12:15 AM, 05559 departs 05:30 AM – arrives 1:05 PM
