September Auto Sales: Who Sold The Most Vehicles? Tata Motors, Eicher, Bajaj, Maruti To M&M, Here's The List

Indian auto companies reported a mixed set of monthly sales numbers, with passenger vehicle and commercial vehicle makers largely posting strong year-on-year growth, while tractor manufacturers faced pressure. Maruti Suzuki, Hyundai Motor India, Tata Motors, Ashok Leyland, TVS Motor and Eicher Motors reported robust sales growth, with several companies either meeting or surpassing Street estimates.
In contrast, Bajaj Auto's overall sales growth lagged expectations due to weakness in domestic two-wheeler demand, while Escorts Kubota and Mahindra's tractor business reported a decline in sales amid a softer rural demand environment. Exports remained a bright spot for several manufacturers, particularly Bajaj Auto, TVS Motor and Mahindra's tractor division. Here are the detailed September auto sales numbers.
Bajaj Auto
- Total Sales up 5% At 5.38 lakh Units YoY
- Exports up 32% At 2.43 lakh Units YoY
- 3W Sales upc9% At 86,949 Units YoY
- Domestic 2W Sales reduce 9% At 2.94 lakh Units YoY
- 2W Exports up 34% At 2.11 lakh Units YoY
- 3W Exports up 17% At 32,264 Units YoY
- 2W Sales at 4.51 lakh Units Vs estimate Of 4.8 lakh Units
- The projected sales growth was 11% to 12%; however, actual sales stood at 5%.
Escort Kubota
- Total Sales At 15,214 Units Vs Est Of 16,700 Units
- Total Sales reduce 17% At 15,214 Units YoY
- Domestic Sales reduce 16% At 14,911 Units YoY
- Exports reduce 35% At 303 Units YoY
M&M Tractor Sales
- Total Sales At 52,100 Units Vs estimate of 57,433 Units
- Total Sales reduced 21% At 52,100 Units YoY
- Domestic Sales reduced 23% At 50,208 Units YoY
- Exports growth 62% At 1,892 Units YoY
M&M Overall Sales
- PV Sales At 64,092 Units Vs estimate of 63,333 Units
- Total PV Sales up 14% At 64,092 Units YoY
- Total Sales up 15% At 1.14 Lk Units YoY
- Exports reduce 7% At 4,019 Units YoY
SML Mahindra
- Total Sales up 18% At 1,124 Units YoY
- PV Sales up 5% At 608 Units YoY
Hyundai Motors India Limited
- Total Sales At 77,916 Units Vs estimate of 73,333 Units
- Total Sales up 10.8% At 77,916 Units YoY
- Domestic Sales up 10.9% At 57,166 Units YoY
- Exports up 10.4% At 20,750 Units YoY
Eicher Motors
- Royal Enfield Sales At 1.34 lakh Units Vs estimate Of 1.32 lakh Units
- Total Sales up 8% At 1.34 lakh Units YoY
- Domestic Sales up 7% At 1.21 lakh Units YoY
- Exports up 17% At 12,632 Units YoY
Eicher Motors VECV
- Total Sales At 11,396 Units Vs Est Of 9,125 Units
- Total Sales up 49.6% At 11,396 Units YoY
- Exports reduce 4.7% At 667 Units YoY
- Domestic Sales up 57.5% At 10,479 Units YoY
Maruti Suzuki
- Total Sales 2.36 lakh units Vs estimate of 2.38 lakh units
- Total Sales up 24% At 2.36 lakh units YoY
- Exports up 5% At 44,219 Units YoY
- Domestic Sales up 30% At 1.91 lakh units YoY
- Passenger Car Sales up 24% At 91,887 Units YoY
- LCV Sales up 18% At 3,414 Units YoY
- Utility Vehicle Sales up 62% At 78,911 Units YoY
Tata Motors PV
- Passenger Vehicles Sales At 70,210 Units Vs estimate of 66,667 Units
- Total PV Sales up 15% At 70,210 Units YoY
- Domestic PV Sales up 15% At 68,810 Units YoY
- International PV Sales up 13% At 1,400 Units YoY
Tata Motors CV
- Total Sales At 51,062 Units Vs estimate Of 44,500 Units
- Total Sales up 42.4% At 51,062 Units YoY
- Domestic Sales up 31.2% At 43,487 Units YoY
- HCV Sales up 44% At 14,171 Units YoY
- Intl Business At 7,575 Units Vs 2,714 Units YoY
Askok Leyland
- Total Sales At 24,049 Units Vs the estimate of 22,917 Units
- Total Sales up 28% At 24,049 Units YoY
- LCV Sales up 12% At 7,861 Units YoY
- M&HCV Sales up 37% At 16,188 Units YoY
TVS Motors
- Total Sales up 24% At 6.72 lakh units YoY
- Domestic 2W Sales up 17% At 4.82 lakh units YoY
- 2W EV Sales More Than Double To 65,799 units YoY
- Exports rises 48% At 1.80 lakh units YoY
- 3W Sales up 57% At 26,835 Units YoY
Force Motors
- Domestic Sales up 62% at 4,027 Units YoY
- Total Sales up 57.1% at 4,101 Units YoY
- Exports reduce 40% at 74 units YoY
Hero MotoCorp
- Motorcycles Sales rises 6.3% at 6.66 lakh units.
- Scooters Sales rises 64.5% at 1 lakh units.
- Domestic Sales rises 14% at 7.4 lakh units.
- Exports Sales down 31% at 27,330 units
V.S.T Tillers Tractors Ltd.
- Total Sales up 33% At 5,954 Units YoY
- Power Weeder Sales Flat At 1,004 Units YoY
Atul Auto
- Total Sales up 17.2% At 4,104 Units Vs 3,503 YoY
Steel Strips
- Overall Sales up 52%; Volume rises 22% YoY
- Gross Turnover rises 47% At Rs 728 crore YoY
- Monthly Net Turnover up 52.4% At `626 crore YoY
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