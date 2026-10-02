September Auto Sales: Who Sold The Most Vehicles? Tata Motors, Eicher, Bajaj, Maruti To M&M, Here's The List

Indian auto companies reported a mixed set of monthly sales numbers, with passenger vehicle and commercial vehicle makers largely posting strong year-on-year growth, while tractor manufacturers faced pressure. Maruti Suzuki, Hyundai Motor India, Tata Motors, Ashok Leyland, TVS Motor and Eicher Motors reported robust sales growth, with several companies either meeting or surpassing Street estimates.

In contrast, Bajaj Auto's overall sales growth lagged expectations due to weakness in domestic two-wheeler demand, while Escorts Kubota and Mahindra's tractor business reported a decline in sales amid a softer rural demand environment. Exports remained a bright spot for several manufacturers, particularly Bajaj Auto, TVS Motor and Mahindra's tractor division. Here are the detailed September auto sales numbers.

Bajaj Auto

Total Sales up 5% At 5.38 lakh Units YoY

Exports up 32% At 2.43 lakh Units YoY

3W Sales upc9% At 86,949 Units YoY

Domestic 2W Sales reduce 9% At 2.94 lakh Units YoY

2W Exports up 34% At 2.11 lakh Units YoY

3W Exports up 17% At 32,264 Units YoY

2W Sales at 4.51 lakh Units Vs estimate Of 4.8 lakh Units

The projected sales growth was 11% to 12%; however, actual sales stood at 5%.

Escort Kubota

Total Sales At 15,214 Units Vs Est Of 16,700 Units

Total Sales reduce 17% At 15,214 Units YoY

Domestic Sales reduce 16% At 14,911 Units YoY

Exports reduce 35% At 303 Units YoY

M&M Tractor Sales

Total Sales At 52,100 Units Vs estimate of 57,433 Units

Total Sales reduced 21% At 52,100 Units YoY

Domestic Sales reduced 23% At 50,208 Units YoY

Exports growth 62% At 1,892 Units YoY

M&M Overall Sales

PV Sales At 64,092 Units Vs estimate of 63,333 Units

Total PV Sales up 14% At 64,092 Units YoY

Total Sales up 15% At 1.14 Lk Units YoY

Exports reduce 7% At 4,019 Units YoY

SML Mahindra

Total Sales up 18% At 1,124 Units YoY

PV Sales up 5% At 608 Units YoY

Hyundai Motors India Limited

Total Sales At 77,916 Units Vs estimate of 73,333 Units

Total Sales up 10.8% At 77,916 Units YoY

Domestic Sales up 10.9% At 57,166 Units YoY

Exports up 10.4% At 20,750 Units YoY

Eicher Motors

Royal Enfield Sales At 1.34 lakh Units Vs estimate Of 1.32 lakh Units

Total Sales up 8% At 1.34 lakh Units YoY

Domestic Sales up 7% At 1.21 lakh Units YoY

Exports up 17% At 12,632 Units YoY

Eicher Motors VECV

Total Sales At 11,396 Units Vs Est Of 9,125 Units

Total Sales up 49.6% At 11,396 Units YoY

Exports reduce 4.7% At 667 Units YoY

Domestic Sales up 57.5% At 10,479 Units YoY

Maruti Suzuki

Total Sales 2.36 lakh units Vs estimate of 2.38 lakh units

Total Sales up 24% At 2.36 lakh units YoY

Exports up 5% At 44,219 Units YoY

Domestic Sales up 30% At 1.91 lakh units YoY

Passenger Car Sales up 24% At 91,887 Units YoY

LCV Sales up 18% At 3,414 Units YoY

Utility Vehicle Sales up 62% At 78,911 Units YoY

Tata Motors PV

Passenger Vehicles Sales At 70,210 Units Vs estimate of 66,667 Units

Total PV Sales up 15% At 70,210 Units YoY

Domestic PV Sales up 15% At 68,810 Units YoY

International PV Sales up 13% At 1,400 Units YoY

Tata Motors CV

Total Sales At 51,062 Units Vs estimate Of 44,500 Units

Total Sales up 42.4% At 51,062 Units YoY

Domestic Sales up 31.2% At 43,487 Units YoY

HCV Sales up 44% At 14,171 Units YoY

Intl Business At 7,575 Units Vs 2,714 Units YoY

Askok Leyland

Total Sales At 24,049 Units Vs the estimate of 22,917 Units

Total Sales up 28% At 24,049 Units YoY

LCV Sales up 12% At 7,861 Units YoY

M&HCV Sales up 37% At 16,188 Units YoY

TVS Motors

Total Sales up 24% At 6.72 lakh units YoY

Domestic 2W Sales up 17% At 4.82 lakh units YoY

2W EV Sales More Than Double To 65,799 units YoY

Exports rises 48% At 1.80 lakh units YoY

3W Sales up 57% At 26,835 Units YoY

Force Motors

Domestic Sales up 62% at 4,027 Units YoY

Total Sales up 57.1% at 4,101 Units YoY

Exports reduce 40% at 74 units YoY

Hero MotoCorp

Motorcycles Sales rises 6.3% at 6.66 lakh units.

Scooters Sales rises 64.5% at 1 lakh units.

Domestic Sales rises 14% at 7.4 lakh units.

Exports Sales down 31% at 27,330 units

V.S.T Tillers Tractors Ltd.

Total Sales up 33% At 5,954 Units YoY

Power Weeder Sales Flat At 1,004 Units YoY

Atul Auto

Total Sales up 17.2% At 4,104 Units Vs 3,503 YoY

Steel Strips

Overall Sales up 52%; Volume rises 22% YoY

Gross Turnover rises 47% At Rs 728 crore YoY

Monthly Net Turnover up 52.4% At `626 crore YoY



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