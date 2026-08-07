Stocks To Watch Today: Lupin, Britannia, LIC, Siemens Energy, PG Electroplast, Shipping Corp., NCC & More

Shares of Lupin, Britannia, LIC, Siemens Energy, PG Electroplast and NCC will be in focus on Firday.
Here are the notable corporate announcements that came after Thursday's market hours:
Earnings & Updates
VIJAY DIAGNOSTIC Q1 (CONS)
- Net Profit up 35.9% At Rs 53 Cr Vs Rs 39 Cr YoY
- Revenue up 22.8% At Rs 231 Cr Vs Rs 188 Cr YoY
- EBITDA up 33.3% At Rs 98 Cr Vs Rs 73.5 Cr YoY
- EBITDA Margin At 42.4% Vs 39.1% YoY
IFB INDUSTRIES Q1 (CONS)
- Net Profit up 64.5% At Rs 43.1 Cr Vs Rs 26.2 Cr YoY
- Revenue up 18.4% At Rs 1,585 Cr Vs Rs 1,338 Cr YoY
- EBITDA up 40.7% At Rs 89 Cr Vs Rs 63 Cr YoY
- EBITDA Margin At 5.6% Vs 4.7% YoY
RAIN INDUSTRIES Q1 (CONS)
- Net Profit At Rs 296.2 Cr Vs Rs 60.7 Cr YoY
- Revenue up 17.4% At Rs 5,167 Cr Vs Rs 4,401 Cr YoY
- EBITDA up 42.8% At Rs 940 Cr Vs Rs 658 Cr YoY
- EBITDA Margin At 18.2% Vs 15% YoY
SIEMENS ENERGY Q3 SY26
- Net Profit up 67.8% At Rs 441 Cr Vs Rs 263 Cr YoY
- Revenue up 39.3% At Rs 2,486 Cr Vs Rs 1,785 Cr YoY
- EBITDA up 72.1% At Rs 586 Cr Vs Rs 340 Cr YoY
- EBITDA Margin At 23.6% Vs 19.1% YoY
FINOLEX INDUSTRIES Q1 (CONS)
- Net Profit up 16.7% At Rs 115 Cr Vs Rs 98 Cr YoY
- Revenue down 15.3% At Rs 884 Cr Vs Rs 1,043 Cr YoY
- EBITDA up 13.9% At Rs 106.6 Cr Vs Rs 93.6 Cr YoY
- EBITDA Margin At 12.1% Vs 9% YoY
SONATA SOFTWARE Q1 (CONS)
- Net Profit down 17.2% At Rs 108 Cr Vs Rs 130.5 Cr QoQ
- Revenue up 29.3% At Rs 3,279 Cr Vs Rs 2,536 Cr QoQ
- EBIT down 22.4% At Rs 142.3 Cr Vs Rs 183.3 Cr QoQ
- EBIT Margin At 4.3% Vs 7.2% QoQ
Vikram Solar Q1 (CONS)
- Net Profit down 85% At Rs 20 Cr Vs Rs 133 Cr YoY
- Revenue up 38% At Rs 1,563 Cr Vs Rs 1,134 Cr YoY
- EBITDA down 48% At Rs 126 Cr Vs Rs 243 Cr YoY
- EBITDA Margin At 8.1% Vs 21.4% YoY
- Approves capex of Rs 5,589 Cr to raise TN Unit capacity to 9 GW
PG ELECTROPLAST Q1 (CONS)
- Net Profit up 13.8% At Rs 76.2 Cr Vs Rs 67 Cr YoY
- Revenue up 35.2% At Rs 2,034 Cr Vs Rs 1,504 Cr YoY
- EBITDA up 22.2% At Rs 148.2 Cr Vs Rs 121.2 Cr YoY
- EBITDA Margin At 7.3% Vs 8.1% YoY
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Lupin Q1 Cons
- Net Profit up 16% At Rs 1415 Cr Vs Rs 1219 Cr YoY
- Revenue up 32% At Rs 8,277 Cr Vs Rs 6,268 Cr YoY
- EBITDA up 50% At Rs 2,463 Cr Vs Rs 1,641 Cr YoY
- EBITDA Margin At 29.8% Vs 26.2% YoY
BLS E-SERVICES Q1(CONS)
- Net Profit up 4.2% At Rs 15.3 Cr Vs Rs 14.7 Cr YoY
- Revenue up 24.6% At Rs 304 Cr Vs Rs 244 Cr YoY
- EBITDA up 19.6% At Rs 21.2 Cr Vs Rs 17.7 Cr YoY
- EBITDA Margin At 7% Vs 7.3% YoY
SHIVALIK BIMETAL Q1 (CONS)
- Revenue up 12% At Rs 182 Cr Vs Rs 163 Cr QoQ
- Net Profit up 26.9% At Rs 33 Cr Vs Rs 26 Cr QoQ
- EBITDA Margin At 23.7% Vs 21.8% QoQ
- EBITDA up 21.8% At Rs 43.2 Cr Vs Rs 35.5 Cr QoQ
CROMPTON GREAVES Q1 (CONS)
- Net Profit up 14.8% At Rs 140 Cr Vs Rs 122 Cr YoY
- Revenue up 16.9% At Rs 2,335 Cr Vs Rs 1,998 Cr YoY
- EBITDA up 65.7% At Rs 325 Cr Vs Rs 196 Cr YoY
- EBITDA Margin At 13.9% Vs 9.8% YoY
HCC Q1 (CONS)
- Net Profit up 0.7% At Rs 51.1 Cr Vs Rs 50.7 Cr YoY
- Revenue down 9% At Rs 993 Cr Vs Rs 1,091 Cr YoY
- EBITDA down 41.7% At Rs 104.6 Cr Vs Rs 179.5 Cr YoY
- EBITDA Margin At 10.5% Vs 16.4% YoY
VARROC ENGINEERING Q1 (CONS)
- Net Profit down 26.5% At Rs 77 Cr Vs Rs 105 Cr YoY
- Revenue up 30% At Rs 2,634 Cr Vs Rs 2,028 Cr YoY
- EBITDA up 14% At Rs 222 Cr Vs Rs 195 Cr YoY
- EBITDA Margin At 8.4% Vs 9.6% YoY
SIGNATURE GLOBAL Q1 (CONS)
- Net Loss At Rs 16.7 Cr Vs Profit Of Rs 34.4 Cr YoY
- Revenue down 36.2% At Rs 552 Cr Vs Rs 866 Cr YoY
- EBITDA Loss At Rs 44.5 Cr Vs Profit Of Rs 33.1 Cr YoY
CHEMPLAST SANMAR Q1 (CONS)
- Net Loss At Rs 176 Cr Vs Loss Of Rs 64.3 Cr YoY
- Revenue up 2.3% At Rs 1,125 Cr Vs Rs 1,100 Cr
- EBITDA Loss At Rs 115 Cr Vs Profit Of Rs 17 Cr YoY
NCC Q1
- Net Profit down 1.6% At Rs 187 Cr Vs Rs 190 Cr YoY
- Revenue up 12.2% At Rs 4,912 Cr Vs Rs 4,378 Cr YoY
- EBITDA up 12.4% At Rs 443 Cr Vs Rs 394 Cr YoY
- EBITDA Margin At 9.01% Vs 8.99% YoY
- Other Income At Rs 41 Cr Vs Rs 51 Cr YoY
- Tax Expense At Rs 67 Cr Vs Rs 51 Cr YoY
- Order Book At Rs 3,889 Cr In The Quarter
- Order Book At Rs 81,214 Cr As Of Jun 30, 2026
LIC Q1
- Net Profit up 23% At Rs 13,492 Cr Vs Rs 10,987 Cr YoY
- Net Premium Income up 7% At Rs 1.27 Lk Cr YoY
- Other Income Rs 635 Cr Vs Rs 130 Cr YoY
- Overall APE Up 8.2% At Rs 13,692 Cr YoY
- Group Business APE Up 10.2% At Rs 6,160 Cr YoY
- Solvency Ratio At 2.42 Vs 2.35 QoQ; Vs 2.17 YoY
- 13th Mth Persistency Ratio At 70.4% Vs 70.9% YoY
- 61st Mth Persistency Ratio At 61.3% Vs 58.3% YoY
- First Premium Income up 22% At Rs 9,217 Cr YoY
- Value Of New Biz up 61% At Rs 3,136 Cr YoY
- VNB Margin At 22.9% Vs 15.4% YoY
KIRLOSKAR OIL ENGINES Q1 (CONS)
- Net Profit down 19.9% At Rs 114 Cr Vs Rs 142 Cr YoY
- Revenue up 13.5% At Rs 2,000 Cr Vs Rs 1,762 Cr YoY
- EBITDA down 8% At Rs 300 Cr Vs Rs 327 Cr YoY
- EBITDA Margin At 15% Vs 18.5 YoY
Premier Energies Q1
- Net Profit up 50% At Rs 463 Cr Vs Rs 308 Cr YoY
- Revenue up 35% At Rs 2,463 Cr Vs Rs 1,821 Cr YoY
- EBITDA up 30% At Rs 715 Cr Vs Rs 548 Cr YoY
- EBITDA Margin At 29% Vs 30% YoY
- Tax Expense At Rs 148 Cr Vs Rs 95 Cr YoY
- Re-Appoints Surenderpal Saluja As Chairman
- Re-Appoints Saluja As Chair For 5 Yrs From Dec 19
- To Mull Raising Rs 5,000 Cr Via QIP On Sep 21
- Re-Appoints Chiranjeev Saluja As MD From Dec 19
SUPRAJIT ENGINEERING Q1 (CONS)
- Net Profit up 8.8% At Rs 52 Cr Vs Rs 48 Cr YoY
- Revenue up 23.9% At Rs 1,070 Cr Vs Rs 863 Cr YoY
- EBITDA up 57.6% At Rs 129 Cr Vs Rs 82 Cr YoY
- EBITDA Margin At 12% Vs 9.5% YoY
SULA VINEYARDS Q1 (CONS)
- Net Profit down 45.3% At Rs 1.1 Cr Vs Rs 1.9 Cr YoY
- Revenue up 2.9% At Rs 112.9 Cr Vs Rs 109.6 Cr YoY
- EBITDA down 9.3% At Rs 16.6 Cr Vs Rs 18.3 Cr YoY
- EBITDA Margin At 14.7% Vs 16.7% YoY
APOLLO TYRES Q1 (CONS)
- Net Profit At Rs 349 Cr Vs Rs 12.8 Cr YoY
- One-Time Gain At Rs 24 Cr Vs Loss Of Rs 370 Cr YoY
- Revenue up 12.8% At Rs 7,398 Cr Vs Rs 6,561 Cr YoY
- EBITDA down 0.1% At Rs 868 Cr Vs Rs 869 Cr YoY
- EBITDA Margin At 11.7% Vs 13.2% YoY
- Other Income At Rs 58 Cr Vs Rs 19 Cr YoY
- Tax Expense At Rs 119 Cr Vs Rs 25 Cr YoY
INDRAPRASTHA MEDICAL Q1
- Net Profit up 8.5% At Rs 55.9 Cr Vs Rs 51.5 Cr YoY
- Revenue up 11.3% At Rs 406 Cr Vs Rs 365 Cr YoY
- EBITDA up 9.1% At Rs 79.8 Cr Vs Rs 73.2 Cr YoY
- EBITDA Margin At 19.7% Vs 20% YoY
SANDUR MANGANESE Q1 (CONS)
- Net Profit down 3.7% At Rs 227 Cr Vs Rs 236 Cr QoQ
- Revenue down 9% At Rs 1,375 Cr Vs Rs 1,511 Cr QoQ
- EBITDA down 11.1% At Rs 343 Cr Vs Rs 387 Cr QoQ
- EBITDA Margin At 25% Vs 25.6% QoQ
BOSCH HOME Q1
- Net Profit up 49.4% At Rs 22.8 Cr Vs Rs 15.3 Cr YoY
- Revenue up 28.5% At Rs 1096 Cr Vs Rs 853 Cr YoY
- EBITDA up 12.7% At Rs 41 Cr Vs Rs 36.4 Cr YoY
- EBITDA Margin At 3.7% Vs 4.4% YoY
KEWAL KIRAN Q1 (CONS)
- Net Profit up 22.6% At Rs 38 Cr Vs Rs 31 Cr YoY
- Revenue up 19.2% At Rs 279 Cr Vs Rs 234 Cr YoY
- EBITDA up 28.6% At Rs 54 Cr Vs Rs 42 Cr YoY
- EBITDA Margin At 19.4% Vs 17.9% YoY
LE TRAVENUES Q1
- Net Profit up 53.1% At Rs 34 Cr Vs Rs 22.2 Cr YoY
- Revenue up 7.5% At Rs 335.8 Cr Vs Rs 312.4 Cr YoY
- EBITDA down 31% At Rs 18.1 Cr Vs Rs 26.3 Cr YoY
- EBITDA Margin At 5.4% Vs 8.4% YoY
Britannia Q1 Cons
- Net Profit up 13.4% At Rs 591 Cr Vs Rs 521 Cr YoY
- Revenue up 8.2% At Rs 5,000 Cr Vs Rs 4,622 Cr YoY
- EBITDA up 11% At Rs 840.4 Cr Vs Rs 757.2 Cr YoY
- EBITDA Margin At 16.8% Vs 16.4% YoY
EIH Q1 (CONS)
- Net Profit At Rs 117.1 Cr Vs Rs 33.9 Cr YoY
- Revenue up 14.5% At Rs 657 Cr Vs Rs 574 Cr YoY
- EBITDA up 4.2% At Rs 167 Cr Vs Rs 160 Cr YoY
- EBITDA Margin At 25.3% Vs 27.9% YoY
GR INFRA Q1 (CONS)
- Net Profit up 46.4% At Rs 357 Cr Vs Rs 244 Cr YoY
- Revenue up 40% At Rs 2,784 Cr Vs Rs 1,988 Cr YoY
- EBITDA up 17.5% At Rs 468 Cr Vs Rs 398 Cr YoY
- EBITDA Margin At 16.8% Vs 20% YoY
MUTHOOT MICROFIN Q1
- Net Profit At Rs 81.33 Cr Vs Rs 6.2 Cr YoY
- Total Income up 20% At Rs 671 Cr Vs Rs 559 Cr YoY
SHIPPING CORP Q1 (CONS)
- Net Profit up 74.9% At Rs 619 Cr Vs Rs 354 Cr YoY
- Revenue up 40.3% At Rs 1,847 Cr Vs Rs 1,316 Cr YoY
- EBITDA up 80.2% At Rs 883 Cr Vs Rs 490 Cr YoY
- EBITDA Margin At 47.8% Vs 37.2% YoY
INTERARCH BUILDING Q1 (CONS)
- Net Profit down 0.5% At Rs 28.2 Cr Vs Rs 28.4 Cr YoY
- Revenue up 20.7% At Rs 460 Cr Vs Rs 381 Cr YoY
- EBITDA up 24.7% At Rs 39.4 Cr Vs Rs 31.6 Cr YoY
- EBITDA Margin At 8.6% Vs 8.3% YoY
Wakefit Innovations Q1
- Net Profit up 17% At Rs 23.4 Cr Vs Rs 20 Cr YoY
- Revenue up 16.7% At Rs 405 Cr Vs Rs 347 Cr YoY
- EBITDA up 27.3% At Rs 56 Cr Vs Rs 44 Cr YoY
- EBITDA Margin At 13.8% Vs 12.7% YoY
- Other Income At Rs 16 Cr Vs Rs 8 Cr YoY
Fortis Health Q1 (Cons)
- Net Profit up 2% At Rs 266.4 Cr Vs Rs 260.4 Cr YoY
- Revenue up 17% At Rs 2,545 Cr Vs Rs 2,167 Cr YoY
- EBITDA up 9.4% At Rs 537.4 Cr Vs Rs 491.1 Cr YoY
- EBITDA Margin At 21.1% Vs 22.7% YoY
HEALTHCARE GLOBAL Q1 (CONS)
- Net Profit At Rs 13.8 Cr Vs Rs 4.8 Cr YoY
- Revenue up 13.3% At Rs 693 Cr Vs Rs 612 Cr YoY
- EBITDA up 13.43% At Rs 120.7 Cr Vs Rs 106.4 Cr YoY
- EBITDA Margin At 17.4% Vs 17.38% YoY
TRANSRAIL LIGHTING Q1 (CONS)
- Net Profit up 2.5% At Rs 108 Cr Vs Rs 105 Cr YoY
- Revenue up 4% At Rs 1,702 Cr Vs Rs 1,637 Cr YoY
- EBITDA down 4.4% At Rs 168.2 Cr Vs Rs 176 Cr YoY
- EBITDA Margin At 9.9% Vs 10.8% YoY
RELIANCE POWER Q1(CONS)
- Net Profit up 44.8% At Rs 64.7 Cr Vs Rs 44.7 Cr YoY
- Revenue up 3.8% At Rs 1,956 Cr Vs Rs 1,886 Cr YoY
- EBITDA down 0.5% At Rs 562 Cr Vs Rs 565 Cr YoY
- EBITDA Margin At 28.7% Vs 30% YoY
- Re-Appoints Digambar Bagde As Executive Chairman For 1 Yr from Oct 1
FINO PAYMENTS BANK - JULY BUSINESS UPDATE
- Deposits Account up 9% At 3.28 Lk YoY
- Loan Disbursals up 304% At Rs 241 Cr vs Rs 60 Cr YoY
- Throughput Transaction Biz down 25% At Rs 3,074 Cr YoY
- Avg Total Deposits up 12% At Rs 2,766 Cr YoY
Stocks In News
- Deepak Nitrite - Deepak Chem Tech commissioned MIBK/MIBC plant at Dahej on 6 Aug 2026; capex about Rs 735 crore.
- Kaveri Seeds - ITAT Hyderabad hearing on 2 Nov 2026 over Rs.69.58 crore AY23-24 tax demand.
- Grasim Inds - Grasim repaid Rs 750 crore commercial paper in full on 6 August 2026; outstanding amount nil.
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