Mumbai Rains LIVE Updates: IMD Issues Red Alert For City; Multiple Local Trains Cancelled On Western Line
Check out latest updates on traffic, waterlogging and local trains in Mumbai.
Mumbai Rains News LIVE: BMC Issues High Tide Alert
BMC has issued high tide alert on Wednesday, amidst heavy rainfall alert in the city.
"Heavy to very heavy rainfall is very likely at isolated places in Mumbai city and suburbs, accompanied by occasional gusty winds reaching 45 to 55 kilometers per hour," it added.
High Tide - 10:14 AM - 4.02 meters
Low Tide - 4:18 PM - 1.91 meters
High Tide - 10:03 PM - 3.44 meters
Low Tide - 4:11 AM (next day, 21 August 2025) - 0.83 meters
Mumbai Rains News LIVE: Monorail Resumes Operations
Monorail services have resumed on Wednesday, after Monorail train (RST-4) got stuck between Bhakti Park and Chembur, near Mysore Colony station last night. About 582 passengers onboard were rescued.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Monorail services have resumed after the incident last night, wherein the Monorail train (RST-4) got stuck between Bhakti Park and Chembur, near Mysore Colony station in Mumbai. About 582 passengers onboard were rescued.
Mumbai Rains News LIVE: Waterlogging Reported In Several Areas
Waterlogging reported at several areas in Mumbai on Wednesday due to heavy rainfall.
#WATCH | Mumbai | Train services affected due to waterlogging on railway tracks following continuous rainfall in the city
Mumbai Rains News LIVE: Heavy Rains In Thane
Very heavy rains over Thane & Interiors with speed 60-75mm/hr, as per Rushikesh Agre (aka Mumbai Rains) on X.
8:20 AM.. Very heavy rains over Thane & Interiors ⛈️ Speed 60-75mm/hr 🔴#MumbaiRains
Mumbai Rains News LIVE: IMD Issues Red Alert Nowcast Warning For Mumbai, Thane, Palghar
The IMD has issued red alert nowcast warning for Mumbai, Palghar, Thane, Raigad and Pune till 10 a.m.