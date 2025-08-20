Business NewsNationalMumbai Rains LIVE Updates: IMD Issues Red Alert For City; Multiple Local Trains Cancelled On Western Line
Mumbai Rains LIVE Updates: IMD Issues Red Alert For City; Multiple Local Trains Cancelled On Western Line

Check out latest updates on traffic, waterlogging and local trains in Mumbai.

20 Aug 2025, 09:09 AM IST i
NDTV Profit
<div class="paragraphs"><p>Mumbai: People cross a road at Marine Drive during rain, in Mumbai, Wednesday, June 18, 2025. (Photo Source: PTI)</p></div>
Mumbai: People cross a road at Marine Drive during rain, in Mumbai, Wednesday, June 18, 2025. (Photo Source: PTI)
After four consecutive days of monsoon mayhem in Mumbai, the city woke up to a relatively calmer morning. The Indian Meteorological Department has issued an orange alert nowcast for Mumbai today, the Thane and Panvel Municipal Corporations have announced holidays for schools and colleges in their areas.
Mumbai Rains News LIVE: BMC Issues High Tide Alert

BMC has issued high tide alert on Wednesday, amidst heavy rainfall alert in the city.

"Heavy to very heavy rainfall is very likely at isolated places in Mumbai city and suburbs, accompanied by occasional gusty winds reaching 45 to 55 kilometers per hour," it added.

  • High Tide - 10:14 AM - 4.02 meters

  • Low Tide - 4:18 PM - 1.91 meters

  • High Tide - 10:03 PM - 3.44 meters

  • Low Tide - 4:11 AM (next day, 21 August 2025) - 0.83 meters


Mumbai Rains News LIVE: Monorail Resumes Operations

Monorail services have resumed on Wednesday, after Monorail train (RST-4) got stuck between Bhakti Park and Chembur, near Mysore Colony station last night. About 582 passengers onboard were rescued.


Mumbai Rains News LIVE: Waterlogging Reported In Several Areas

Waterlogging reported at several areas in Mumbai on Wednesday due to heavy rainfall.


Mumbai Rains News LIVE: Heavy Rains In Thane

Very heavy rains over Thane & Interiors with speed 60-75mm/hr, as per Rushikesh Agre (aka Mumbai Rains) on X.


Mumbai Rains News LIVE: IMD Issues Red Alert Nowcast Warning For Mumbai, Thane, Palghar

The IMD has issued red alert nowcast warning for Mumbai, Palghar, Thane, Raigad and Pune till 10 a.m.

Mumbai Rains LIVE Updates: IMD Issues Red Alert For City; Multiple Local Trains Cancelled On Western Line









