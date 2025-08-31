Business NewsWorldPM Modi In China LIVE: Modi Speaks At Bilateral Meet With China President Xi Jingping
PM Modi In China LIVE: Modi Speaks At Bilateral Meet With China President Xi Jingping

Prime Minister Narendra Modi was giving remarks at the bilateral meeting with Chinese President Xi Jingping. See the first visuals from the SCO.

31 Aug 2025, 10:15 AM IST i
NDTV Profit
NDTV Profit
<div class="paragraphs"><p>Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping (Image: NDTV Profit)</p></div>
Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping (Image: NDTV Profit)
Prime Minister Narendra Modi met Chinese President Xi Jinping on the sidelines of Shanghai Cooperation Summit. He shared his remark at the summit. It is after 10 months the two leaders of the neighbouring countries will meet.
PM Modi In China LIVE: PM Modi Shares Remarks At Bilateral Meet With Chinese President Xi Jingping

Prime Minister Narendra Modi shares his remarks at the bilateral meeting with Chinese President Xi Jingping.


PM Modi China LIVE: Bilateral Meeting between PM and President Xi has begun.

Prime Minister Narendra Modi began its bilateral meeting with Chinese President Xi Jingping, NDTV reported.


PM Modi In China LIVE: Modi Speaks To Zelensky Ahead Of SCO 

Prime Narendra Modi spoke with Ukraine President Volodymyr Zelensky before he heads toward Shanghai Cooperation Summit. Zelensky briefed Modi about the latest strike of Russia on Ukraine, as Bloomberg reported.

PM Modi In China LIVE: Modi To Meet Chinese President Xi Jinping On SCO Sidelines

Prime Minister Narendra Modi will soon meet Chinese President Xi Jinping on the sidelines of Shanghai Cooperation Summit. It will be after 10 months the two leaders of the neighbouring countries will meet.

<div class="paragraphs"><p>Narendra Modi X Profile</p></div>

Prime Minister Narendra Modi meeting Indian expatriates at Tianjian in China.

