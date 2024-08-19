IIFA 2024 Nominations: 'Animal' Leads With 11 Nominations; Check Full List
IIFA has released the full list of its IIFA 2024 Popular Category Nominations across 10 segments, including best picture, direction, performance in a leading role -- male and female.
Action drama 'Animal' and family drama 'Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani' have emerged as the top nominees at the International Indian Film Academy Awards 2024, the organisers announced on Monday.
Ranbir Kapoor's 'Animal' leads with 11 nominations. 'Rocky Aur Rani...' -- starring Ranveer Singh and Alia Bhatt -- came in a close second with 10 nods.
Shah Rukh Khan's 'Jawan' and 'Pathaan' received seven nominations each. Top stars like Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Alia Bhatt, and Deepika Padukone have also been nominated.
IIFA 2024 Nominations:
Here is the full list of nominations:
Best Picture
Vidhu Vinod Chopra ('12th Fail')
Bhushan Kumar, Krishan Kumar, Pranay Reddy Vanga ('Animal')
Hiroo Yash Johar, Karan Johar, Apoorva Mehta ('Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani')
Gauri Khan ('Jawan')
Sajid Nadiadwala, Shareen Mantri Kedia, Kishor Arora ('Satyaprem Ki Katha')
Ronnie Screwvala (Sam Bahadur)
Best Director
Vidhu Vinod Chopra ('12th Fail')
Sandeep Reddy Vanga ('Animal')
Karan Johar ('Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani')
Atlee ('Jawan')
Siddharth Anand ('Pathaan')
Amit Rai ('OMG 2')
Performance In A Leading Role (Female)
Rani Mukerji ('Mrs. Chatterjee vs Norway')
Alia Bhatt ('Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani')
Deepika Padukone ('Pathaan')
Kiara Advani ('Satyaprem Ki Katha')
Taapsee Pannu ('Dunki')
Performance In A Leading Role (Male)
Vikrant Massey ('12th Fail')
Ranbir Kapoor ('Animal')
Ranveer Singh ('Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani')
Shah Rukh Khan ('Jawan')
Vicky Kaushal ('Sam Bahadur')
Sunny Deol ('Gadar 2')
Performance In A Supporting Role (Female)
Tripti Dimri ('Animal')
Geeta Aggarwal Sharma ('12th Fail')
Sanya Malhotra ('Sam Bahadur')
Jaya Bachchan ('Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani')
Shabana Azmi ('Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani')
Performance In A Supporting Role (Male)
Dharmendra ('Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani')
Gajraj Rao ('Satyaprem Ki Katha')
Tota Roy Chowdhury ('Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani')
Anil Kapoor ('Animal')
Jaideep Ahlawat ('An Action Hero')
Performance In A Negative Role
Bobby Deol ('Animal')
John Abraham ('Pathaan')
Vijay Sethupathi ('Jawan')
Emraan Hashmi ('Tiger 3')
Yami Gautam ('OMG 2')
Villain lovers arise! The nominations for Performance In A Negative Role are here! Vote now on https://t.co/z0gqHwr46P for your favourite star#IIFA2024 #BobbyDeol @TheJohnAbraham @VijaySethuOffl @emraanhashmi @yamigautam pic.twitter.com/JTMyY2h57K— IIFA (@IIFA) August 19, 2024
IIFA Music Awards
Music Direction
Pritam, Vishal Mishra, Manan Bhardwaj, Shreyas Puranik, Jaani, Bhupinder Babbal, Ashim Kemson, Harshavardhan Rameshwar ('Animal')
Pritam ('Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani')
Vishal-Shekhar ('Pathaan')
Anirudh Ravichander ('Jawan')
Sachin-Jigar ('Zara Hatke Zara Bachke')
Shantanu Moitra ('12th Fail')
The nominations for Playback Singer (Male) are here! Vote now https://t.co/z0gqHwrBWn to see your favourite singer lift the #IIFA trophy.— IIFA (@IIFA) August 19, 2024
#IIFA2024 #ArijitSingh #BhupinderBabbal @VishalMMishra @diljitdosanjh pic.twitter.com/ST0KaKJ5y0
The nominations for Playback Singer (Female) are out! Get ready to see your favourite singer win! Click on https://t.co/z0gqHwrBWn to vote now.— IIFA (@IIFA) August 19, 2024
#IIFA2024 @shreyaghoshal @shilparao11 #DeepthiSuresh pic.twitter.com/83YJ8rWTJE
Playback Singer (Male)
Arijit Singh ('Animal')
Bhupinder Babbal ('Animal')
Vishal Mishra ('Animal')
Arijit Singh ('Pathaan')
Diljit Dosanjh ('Dunki')
Playback Singer (Female)
Shreya Ghoshal ('Animal')
Shilpa Rao ('Pathaan')
Shilpa Rao ('Jawan')
Shreya Ghoshal ('Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani')
Deepthi Suresh ('Jawan')
Click on the IIFA awards website to register to start voting for your favourites! Details of nominees in each category will be visible once the registration is made.