Festivals In November 2025: Full List And Dates For Dev Diwali, Kartika Purnima, Tulsi Vivah And More
As November 2025 progresses, 'vrats' like Kalabhairav Jayanti, Utpanna Ekadashi, Masik Shivaratri and Vivah Panchami will be observed by devotees in different regions.
Many major festivals and 'vrats' (fasts) will be observed across India in November, including Dev Diwali, Tulsi Vivah and Kartika Purnima. The month will also feature important observances such as Ekadashi, Amavasya and Masik Shivaratri.
The month opens with rituals, including the beginning of Bhishma Panchak and Devutthana Ekadashi, followed by ceremonies such as Tulsi Vivah and Vaikuntha Chaturdashi. The second week will see a convergence of celebrations that include Dev Diwali, Kartika Purnima and Guru Nanak Jayanti, which fall on the same day.
As the month progresses, 'vrats' like Kalabhairav Jayanti, Utpanna Ekadashi, Masik Shivaratri and Vivah Panchami will be observed by devotees in different regions. The schedule concludes with a series of end-of-month fasts and rituals, including Masik Durgashtami and other observances.
November 2025 Festivals: Full List
Kansa Vadh: November 1, Saturday
Bhishma Panchak begins: November 1, Saturday
Devutthana Ekadashi: November 1, Saturday
Tulsi Vivah: November 2, Sunday
Gauna Devutthana Ekadashi: November 2, Sunday
Vaishnava Devutthana Ekadashi: November 2, Sunday
Yogeshwara Dwadashi: November 2, Sunday
Tamasa Manvadi: November 2, Sunday
Vishweshwara Vrat: November 3, Monday
Soma Pradosh Vrat: November 3, Monday
Vaikuntha Chaturdashi: November 4, Tuesday
Manikarnika Snan: November 4, Tuesday
Kartika Chaumasi Chaudas: November 4, Tuesday
Dev Diwali: November 5, Wednesday
Bhishma Panchak ends: November 5, Wednesday
Guru Nanak Jayanti: November 5, Wednesday
Pushkara Snana: November 5, Wednesday
Kartika Ashtahnika ends: November 5, Wednesday
Kartika Ratha Yatra: November 5, Wednesday
Kartika Purnima Vrat: November 5, Wednesday
Kartika Purnima: November 5, Wednesday
Anvadhan: November 5, Wednesday
Uttama Manvadi: November 5, Wednesday
Margashirsha begins (north): November 6, Thursday
Masik Karthigai: November 6, Thursday
Ishti: November 6, Thursday
Rohini Vrat: November 7, Friday
Ganadhipa Sankashti: November 8, Saturday
Masik Krishna Janmashtami: November 11, Tuesday
Kalabhairav Jayanti: November 12, Wednesday
Kalashtami: November 12, Wednesday
Nehru Jayanti: November 14, Friday
Children’s Day: November 14, Friday
Utpanna Ekadashi: November 15, Saturday
Vrishchika Sankranti: November 16, Sunday
Mandala Pooja begins: November 17, Monday
Soma Pradosh Vrat: November 17, Monday
Masik Shivaratri: November 18, Tuesday
Darsha Amavasya: November 19, Wednesday
Anvadhan: November 20, Thursday
Margashirsha Amavasya: November 20, Thursday
Ishti: November 21, Friday
Chandra Darshana: November 22, Saturday
Vinayaka Chaturthi: November 24, Monday
Vivah Panchami: November 25, Tuesday
Naga Panchami (Telugu): November 25, Tuesday
Subrahmanya Sashti: November 26, Wednesday
Champa Shashthi: November 26, Wednesday
Skanda Sashti: November 26, Wednesday
Masik Durgashtami: November 28, Friday
(Source: Drik Panchang)
The devout across the country will observe rituals and fasting traditions throughout November. With multiple observances lined up across the month, the festival calendar serves as a guide for those wishing to follow each occasion as per religious customs.