Festivals In November 2025: Full List And Dates For Dev Diwali, Kartika Purnima, Tulsi Vivah And More
As November 2025 progresses, 'vrats' like Kalabhairav Jayanti, Utpanna Ekadashi, Masik Shivaratri and Vivah Panchami will be observed by devotees in different regions.

31 Oct 2025, 12:24 PM IST i
Festivals In November 2025
November opens with rituals, including the beginning of Bhishma Panchak and Devutthana Ekadashi. (Photo source: Unsplash/GeminiAI)
Many major festivals and 'vrats' (fasts) will be observed across India in November, including Dev Diwali, Tulsi Vivah and Kartika Purnima. The month will also feature important observances such as Ekadashi, Amavasya and Masik Shivaratri.

The month opens with rituals, including the beginning of Bhishma Panchak and Devutthana Ekadashi, followed by ceremonies such as Tulsi Vivah and Vaikuntha Chaturdashi. The second week will see a convergence of celebrations that include Dev Diwali, Kartika Purnima and Guru Nanak Jayanti, which fall on the same day.

As the month progresses, 'vrats' like Kalabhairav Jayanti, Utpanna Ekadashi, Masik Shivaratri and Vivah Panchami will be observed by devotees in different regions. The schedule concludes with a series of end-of-month fasts and rituals, including Masik Durgashtami and other observances.

November 2025 Festivals: Full List

  • Kansa Vadh: November 1, Saturday

  • Bhishma Panchak begins: November 1, Saturday

  • Devutthana Ekadashi: November 1, Saturday

  • Tulsi Vivah: November 2, Sunday

  • Gauna Devutthana Ekadashi: November 2, Sunday

  • Vaishnava Devutthana Ekadashi: November 2, Sunday

  • Yogeshwara Dwadashi: November 2, Sunday

  • Tamasa Manvadi: November 2, Sunday

  • Vishweshwara Vrat: November 3, Monday

  • Soma Pradosh Vrat: November 3, Monday

  • Vaikuntha Chaturdashi: November 4, Tuesday

  • Manikarnika Snan: November 4, Tuesday

  • Kartika Chaumasi Chaudas: November 4, Tuesday

  • Dev Diwali: November 5, Wednesday

  • Bhishma Panchak ends: November 5, Wednesday

  • Guru Nanak Jayanti: November 5, Wednesday

  • Pushkara Snana: November 5, Wednesday

  • Kartika Ashtahnika ends: November 5, Wednesday

  • Kartika Ratha Yatra: November 5, Wednesday

  • Kartika Purnima Vrat: November 5, Wednesday

  • Kartika Purnima: November 5, Wednesday

  • Anvadhan: November 5, Wednesday

  • Uttama Manvadi: November 5, Wednesday

  • Margashirsha begins (north): November 6, Thursday

  • Masik Karthigai: November 6, Thursday

  • Ishti: November 6, Thursday

  • Rohini Vrat: November 7, Friday

  • Ganadhipa Sankashti: November 8, Saturday

  • Masik Krishna Janmashtami: November 11, Tuesday

  • Kalabhairav Jayanti: November 12, Wednesday

  • Kalashtami: November 12, Wednesday

  • Nehru Jayanti: November 14, Friday

  • Children’s Day: November 14, Friday

  • Utpanna Ekadashi: November 15, Saturday

  • Vrishchika Sankranti: November 16, Sunday

  • Mandala Pooja begins: November 17, Monday

  • Soma Pradosh Vrat: November 17, Monday

  • Masik Shivaratri: November 18, Tuesday

  • Darsha Amavasya: November 19, Wednesday

  • Anvadhan: November 20, Thursday

  • Margashirsha Amavasya: November 20, Thursday

  • Ishti: November 21, Friday

  • Chandra Darshana: November 22, Saturday

  • Vinayaka Chaturthi: November 24, Monday

  • Vivah Panchami: November 25, Tuesday

  • Naga Panchami (Telugu): November 25, Tuesday

  • Subrahmanya Sashti: November 26, Wednesday

  • Champa Shashthi: November 26, Wednesday

  • Skanda Sashti: November 26, Wednesday

  • Masik Durgashtami: November 28, Friday

(Source: Drik Panchang)

The devout across the country will observe rituals and fasting traditions throughout November. With multiple observances lined up across the month, the festival calendar serves as a guide for those wishing to follow each occasion as per religious customs.

