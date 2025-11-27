Business NewsSportsWPL Auction 2026: Date, Time, Players List, Purse Balance And Live Streaming Details
WPL Auction 2026: Date, Time, Players List, Purse Balance And Live Streaming Details

The TATA WPL 2026 auction will witness 277 players competing for just 73 spots, setting the stage for an intense selection battle.

27 Nov 2025, 11:00 AM IST i
NDTV Profit
NDTV Profit
WPL Auction 2026
The TATA WPL 2026 auction will be held on Thursday. (Photo source: X/@wplt20)
The 2026 WPL Mega Auction is fast approaching. Following the announcement of retained and released players earlier this month, teams are gearing up for a high-stakes auction set to shape the landscape of women’s franchise cricket in India.

The TATA Women's Premier League (WPL) 2026 auction list features 277 players competing for 73 spots. The list includes 194 Indian players, comprising 52 capped and 142 uncapped, who will compete for 50 available slots. Additionally, 66 overseas capped players and 17 overseas uncapped players are in contention for the remaining 23 positions.

WPL Auction 2026 Date

The TATA WPL 2026 auction is scheduled to be held in New Delhi on Thursday, Nov. 27.

WPL Auction 2026 Time

The WPL 2026 auction is set to begin at 3:30 p.m. IST on Nov. 27.

WPL Auction 2026 Players List

Among the players, 19 have registered in the top base-price bracket of Rs 50 lakh, 11 in the Rs 40 lakh bracket and 88 in the Rs 30 lakh bracket. The auction will begin with the marquee set featuring eight players: Deepti Sharma (India), Renuka Singh (India), Sophie Devine (New Zealand), Sophie Ecclestone (England), Alyssa Healy (Australia), Amelia Kerr (New Zealand), Meg Lanning (Australia) and Laura Wolvaardt (South Africa).

Complete List Of 277 Players To Feature In WPL Auction

  • Sophie Devine

  • Sophie Ecclestone

  • Alyssa Healy

  • Amelia Kerr

  • Meg Lanning

  • Deepti Sharma

  • Renuka Singh

  • Laura Wolvaardt

  • Tazmin Brits

  • Bharti Fulmali

  • Phoebe Litchfield

  • S Meghana

  • Kiran Navgire

  • Georgia Voll

  • Nadine De Klerk

  • Harleen Deol

  • Grace Harris

  • Chinelle Henry

  • Jess Jonassen

  • Sneh Rana

  • Nallapureddy Sree Charani

  • Radha Yadav

  • Uma Chetry

  • Izzy Gaze

  • Amy Jones

  • Lizelle Lee

  • Lauren Bell

  • Darcie Brown

  • Lauren Cheatle

  • Kranti Goud

  • Shabnim Ismail

  • Titas Sadhu

  • Saika Ishaque

  • Alana King

  • Priya Mishra

  • Linsey Smith

  • Asha Sobhana

  • Amanda-Jade Wellington

  • Sanika Chalke

  • Pranavi Chandra

  • Vrinda Dinesh

  • Arushi Goel

  • Disha Kasat

  • Davina Perrin

  • Deeya Yadav

  • Sanskriti Gupta

  • Humairaa Kaazi

  • Jintimani Kalita

  • Amandeep Kaur

  • Prema Rawat

  • Yashasri S

  • G Trisha

  • Khushi Bhatia

  • Shipra Giri

  • Nandini Kashyap

  • Prathyoosha Kumar

  • Mamatha Madiwala

  • Milly Illingworth

  • Komalpreet Kour

  • Happy Kumari

  • Shabnam Shakil

  • Nandni Sharma

  • Priyanka Koushal

  • Prakashika Naik

  • Jagravi Pawar

  • Bharti Rawal

  • Parunika Sisodia

  • Sneha Deepthi

  • Sophia Dunkley

  • Heather Knight

  • Mona Meshram

  • Priya Punia

  • Danielle Wyatt-Hodge

  • Deandra Dottin

  • Kimberley Garth

  • Kashvee Gautam

  • Minnu Mani

  • Shikha Pandey

  • Pratika Rawal

  • Arundhati Reddy

  • Sajana S

  • Pooja Vastrakar

  • Taniyaa Bhatia

  • Yastika Bhatia

  • Nuzhat Parween

  • Sushma Verma

  • Marufa Akter

  • Shamilia Connell

  • Bree Illing

  • Ayabonga Khaka

  • Rosemary Mair

  • Molly Penfold

  • Lea Tahuhu

  • Soni Yadav

  • Ekta Bisht

  • Eden Carson

  • Rajeshwari Gayakwad

  • Sarah Glenn

  • Fran Jonas

  • Nonkululeko Mlaba

  • Inoka Ranaweera

  • Shuchi Upadhyay

  • Neha Badwaik

  • Bhavana Goplani

  • Dhara Gujjar

  • Tanisha Ohlan

  • Simran Shaikh

  • Shashi Mathur Singh

  • Amisha Bahukhandi

  • Keerthana Balakrishnan

  • Salonee Dangore

  • Laura Harris

  • Nazma Khan

  • Poonam Khemnar

  • Akshita Maheshwari

  • Joshitha V J

  • Kira Chathli

  • Nicole Faltum

  • Rahila Firdous

  • Georgia Redmayne

  • Theertha Satish

  • Shivani Singh

  • Rima Ekka

  • Anshu Nagar

  • Dnyaneshwari Patil

  • Garima Yadav

  • Komal Zanzad

  • Tilly Corteen-Coleman

  • Ishita Khale

  • Sahana Pawar

  • Shanu Sen

  • Millie Taylor

  • Sonam Yadav

  • Sunanda Yetrekar

  • Anneke Bosch

  • Maia Bouchier

  • Maddy Green

  • Harshitha Samarawickrama

  • Shubha Satheesh

  • Paige Scholfield

  • Kanika Ahuja

  • Chamari Athapaththu

  • Alice Capsey

  • D Hemalatha

  • Tanuja Kanwer

  • Anjali Sarvani

  • Meghna Singh

  • Saima Thakor

  • Georgia Wareham

  • Ira Jadhav

  • Yuvashri Karthikeyan

  • Bawandeep Kaur

  • Harsimran Kaur

  • Ayesha Shaikh

  • Courtney Webb

  • Sushmita Ganguly

  • Arya Gohane

  • Janhvi Kate

  • Ashwani Kumari

  • Tara Norris

  • Anushka Sharma

  • Vaishnavi Sharma

  • Tanisha Singh

  • Priyanka Bala

  • Hrishita Basu

  • Riya Chaudhari

  • Latika Inamdar

  • Pragya Rawat

  • Shivali Shinde

  • Laxmi Yadav

  • Priya Chavan

  • Tamanna Chinthapalli

  • Shanti Kumari

  • Shraddha Pokharkar

  • Gargi Wankar

  • Samantha Bates

  • Almas Bharadwaj

  • Krutikaben Chaudhari

  • Sophie Day

  • Ramyashri N

  • Thipatcha Putthawong

  • Poonam Soni

  • Shilpi Yadav

  • Simran Bahadur

  • Raghvi Bist

  • Kate Cross

  • Charlotte Dean

  • Heather Graham

  • Tejal Hasabnis

  • Mannat Kashyap

  • Sayali Satghare

  • Ayushi Soni

  • Chloe Tryon

  • Sonia Mendhiya

  • Monika Pandey

  • Ishwari Savkar

  • Aishwarya Singh

  • Varnika Singh

  • Soumya Tiwari

  • Purvaja Verlekar

  • Lucy Hamilton

  • Charli Knott

  • Sayali Lonkar

  • Haniben Patel

  • Pragya Rawat

  • Tanusree Sarkar

  • Nikita Singh

  • Anusha Sundaresan

  • Emily Arlott

  • Suzie Bates

  • Nicola Carey

  • Annerie Dercksen

  • Brooke Halliday

  • Jessica Kerr

  • Anuja Patil

  • C Prathyusha

  • Mady Villiers

  • Isabelle Wong

  • Najla C M C

  • Archana Devi

  • Sampada Dixit

  • Nidhi Mahto

  • Bhakti Mirajkar

  • Falak Naz

  • Deeksha Sharma

  • Neetu Singh

  • Shorna Akter

  • Bareddy Anusha

  • Jahzara Claxton

  • Alice Davidson-Richards

  • Mansi Joshi

  • Rabeya Khan

  • Sune Luus

  • Monica Patel

  • Bryony Smith

  • Devika Vaidya

  • Safina Aziz

  • Neelam Bhardwaj

  • Medhavi Bidhuri

  • Pragati Singh

  • Anjali Singh

  • B G Tejashwini

  • Triveni Vasistha

  • Mithila Vinod

  • Sai Deepthy Bogiya

  • Himakshi Chaudhary

  • Kaushalya Choudhary

  • Manali Dakshini

  • Sushree Dibyadarshini

  • Vasuvi Fishta

  • Hurley Gala

  • Divya Gnanananda

  • Fatima Jaffer

  • Jiya Jain

  • Kashvi Kandikuppa

  • Dimple Kanwar

  • Palnati Rishika Krishnan

  • Priyanka Luthra

  • Suman Meena

  • Kanchan Nagwani

  • Gautami Naik

  • Achsah Parmar

  • Tarannum Pathan

  • Sonal Patil

  • Mita Paul

  • Henrietta Pereira

  • Nalla Reddy

  • Sakshi Sharma

  • Esha Oza

  • Aayushi Shukla

  • Bharati Singh

  • Sonali Singh

  • Rubia Syed

  • Anaadi Tagde

  • Sonal Thakur

  • Nrupa Vyas

  • Preeti Yadav

WPL Auction 2026: Purse Balance

Delhi Capitals

  • Retentions: Jemimah Rodrigues, Shafali Verma, Annabelle Sutherland, Marizanne Kapp, Niki Prasad

  • Purse remaining: Rs 5.70 crore

  • Slots remaining: 13 (5 overseas)

Mumbai Indians

  • Retentions: Nat Sciver-Brunt, Harmanpreet Kaur, Hayley Matthews, Amanjot Kaur, G. Kamalini

  • Purse remaining: Rs 5.75 crore

  • Slots remaining: 13 (5 overseas)

Royal Challengers Bengaluru

  • Retentions: Smriti Mandhana, Richa Ghosh, Ellyse Perry, Shreyanka Patil

  • Purse remaining: Rs 6.15 crore

  • Slots remaining: 14 (6 overseas)

UP Warriorz

  • Retentions: Shweta Sehrawat

  • Purse remaining: Rs 14.50 crore

  • Slots remaining: 17 (7 overseas)

Gujarat Giants

  • Retentions: Ashleigh Gardner, Beth Mooney

  • Purse remaining: Rs 9 crore

  • Slots remaining: 16 (5 overseas)

WPL Auction 2026: Live Streaming

The WPL 2026 mega auction will be telecast live on the Star Sports network. Fans can also watch the livestreaming of the auction on JioHotstar.

