WPL Auction 2026: Date, Time, Players List, Purse Balance And Live Streaming Details

Among the players, 19 have registered in the top base-price bracket of Rs 50 lakh, 11 in the Rs 40 lakh bracket and 88 in the Rs 30 lakh bracket. The auction will begin with the marquee set featuring eight players: Deepti Sharma (India), Renuka Singh (India), Sophie Devine (New Zealand), Sophie Ecclestone (England), Alyssa Healy (Australia), Amelia Kerr (New Zealand), Meg Lanning (Australia) and Laura Wolvaardt (South Africa).