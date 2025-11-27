WPL Auction 2026: Date, Time, Players List, Purse Balance And Live Streaming Details
The TATA WPL 2026 auction will witness 277 players competing for just 73 spots, setting the stage for an intense selection battle.
The 2026 WPL Mega Auction is fast approaching. Following the announcement of retained and released players earlier this month, teams are gearing up for a high-stakes auction set to shape the landscape of women’s franchise cricket in India.
The TATA Women's Premier League (WPL) 2026 auction list features 277 players competing for 73 spots. The list includes 194 Indian players, comprising 52 capped and 142 uncapped, who will compete for 50 available slots. Additionally, 66 overseas capped players and 17 overseas uncapped players are in contention for the remaining 23 positions.
WPL Auction 2026 Date
The TATA WPL 2026 auction is scheduled to be held in New Delhi on Thursday, Nov. 27.
WPL Auction 2026 Time
The WPL 2026 auction is set to begin at 3:30 p.m. IST on Nov. 27.
WPL Auction 2026 Players List
Among the players, 19 have registered in the top base-price bracket of Rs 50 lakh, 11 in the Rs 40 lakh bracket and 88 in the Rs 30 lakh bracket. The auction will begin with the marquee set featuring eight players: Deepti Sharma (India), Renuka Singh (India), Sophie Devine (New Zealand), Sophie Ecclestone (England), Alyssa Healy (Australia), Amelia Kerr (New Zealand), Meg Lanning (Australia) and Laura Wolvaardt (South Africa).
Complete List Of 277 Players To Feature In WPL Auction
Sophie Devine
Sophie Ecclestone
Alyssa Healy
Amelia Kerr
Meg Lanning
Deepti Sharma
Renuka Singh
Laura Wolvaardt
Tazmin Brits
Bharti Fulmali
Phoebe Litchfield
S Meghana
Kiran Navgire
Georgia Voll
Nadine De Klerk
Harleen Deol
Grace Harris
Chinelle Henry
Jess Jonassen
Sneh Rana
Nallapureddy Sree Charani
Radha Yadav
Uma Chetry
Izzy Gaze
Amy Jones
Lizelle Lee
Lauren Bell
Darcie Brown
Lauren Cheatle
Kranti Goud
Shabnim Ismail
Titas Sadhu
Saika Ishaque
Alana King
Priya Mishra
Linsey Smith
Asha Sobhana
Amanda-Jade Wellington
Sanika Chalke
Pranavi Chandra
Vrinda Dinesh
Arushi Goel
Disha Kasat
Davina Perrin
Deeya Yadav
Sanskriti Gupta
Humairaa Kaazi
Jintimani Kalita
Amandeep Kaur
Prema Rawat
Yashasri S
G Trisha
Khushi Bhatia
Shipra Giri
Nandini Kashyap
Prathyoosha Kumar
Mamatha Madiwala
Milly Illingworth
Komalpreet Kour
Happy Kumari
Shabnam Shakil
Nandni Sharma
Priyanka Koushal
Prakashika Naik
Jagravi Pawar
Bharti Rawal
Parunika Sisodia
Sneha Deepthi
Sophia Dunkley
Heather Knight
Mona Meshram
Priya Punia
Danielle Wyatt-Hodge
Deandra Dottin
Kimberley Garth
Kashvee Gautam
Minnu Mani
Shikha Pandey
Pratika Rawal
Arundhati Reddy
Sajana S
Pooja Vastrakar
Taniyaa Bhatia
Yastika Bhatia
Nuzhat Parween
Sushma Verma
Marufa Akter
Shamilia Connell
Bree Illing
Ayabonga Khaka
Rosemary Mair
Molly Penfold
Lea Tahuhu
Soni Yadav
Ekta Bisht
Eden Carson
Rajeshwari Gayakwad
Sarah Glenn
Fran Jonas
Nonkululeko Mlaba
Inoka Ranaweera
Shuchi Upadhyay
Neha Badwaik
Bhavana Goplani
Dhara Gujjar
Tanisha Ohlan
Simran Shaikh
Shashi Mathur Singh
Amisha Bahukhandi
Keerthana Balakrishnan
Salonee Dangore
Laura Harris
Nazma Khan
Poonam Khemnar
Akshita Maheshwari
Joshitha V J
Kira Chathli
Nicole Faltum
Rahila Firdous
Georgia Redmayne
Theertha Satish
Shivani Singh
Rima Ekka
Anshu Nagar
Dnyaneshwari Patil
Garima Yadav
Komal Zanzad
Tilly Corteen-Coleman
Ishita Khale
Sahana Pawar
Shanu Sen
Millie Taylor
Sonam Yadav
Sunanda Yetrekar
Anneke Bosch
Maia Bouchier
Maddy Green
Harshitha Samarawickrama
Shubha Satheesh
Paige Scholfield
Kanika Ahuja
Chamari Athapaththu
Alice Capsey
D Hemalatha
Tanuja Kanwer
Anjali Sarvani
Meghna Singh
Saima Thakor
Georgia Wareham
Ira Jadhav
Yuvashri Karthikeyan
Bawandeep Kaur
Harsimran Kaur
Ayesha Shaikh
Courtney Webb
Sushmita Ganguly
Arya Gohane
Janhvi Kate
Ashwani Kumari
Tara Norris
Anushka Sharma
Vaishnavi Sharma
Tanisha Singh
Priyanka Bala
Hrishita Basu
Riya Chaudhari
Latika Inamdar
Pragya Rawat
Shivali Shinde
Laxmi Yadav
Priya Chavan
Tamanna Chinthapalli
Shanti Kumari
Shraddha Pokharkar
Gargi Wankar
Samantha Bates
Almas Bharadwaj
Krutikaben Chaudhari
Sophie Day
Ramyashri N
Thipatcha Putthawong
Poonam Soni
Shilpi Yadav
Simran Bahadur
Raghvi Bist
Kate Cross
Charlotte Dean
Heather Graham
Tejal Hasabnis
Mannat Kashyap
Sayali Satghare
Ayushi Soni
Chloe Tryon
Sonia Mendhiya
Monika Pandey
Ishwari Savkar
Aishwarya Singh
Varnika Singh
Soumya Tiwari
Purvaja Verlekar
Lucy Hamilton
Charli Knott
Sayali Lonkar
Haniben Patel
Pragya Rawat
Tanusree Sarkar
Nikita Singh
Anusha Sundaresan
Emily Arlott
Suzie Bates
Nicola Carey
Annerie Dercksen
Brooke Halliday
Jessica Kerr
Anuja Patil
C Prathyusha
Mady Villiers
Isabelle Wong
Najla C M C
Archana Devi
Sampada Dixit
Nidhi Mahto
Bhakti Mirajkar
Falak Naz
Deeksha Sharma
Neetu Singh
Shorna Akter
Bareddy Anusha
Jahzara Claxton
Alice Davidson-Richards
Mansi Joshi
Rabeya Khan
Sune Luus
Monica Patel
Bryony Smith
Devika Vaidya
Safina Aziz
Neelam Bhardwaj
Medhavi Bidhuri
Pragati Singh
Anjali Singh
B G Tejashwini
Triveni Vasistha
Mithila Vinod
Sai Deepthy Bogiya
Himakshi Chaudhary
Kaushalya Choudhary
Manali Dakshini
Sushree Dibyadarshini
Vasuvi Fishta
Hurley Gala
Divya Gnanananda
Fatima Jaffer
Jiya Jain
Kashvi Kandikuppa
Dimple Kanwar
Palnati Rishika Krishnan
Priyanka Luthra
Suman Meena
Kanchan Nagwani
Gautami Naik
Achsah Parmar
Tarannum Pathan
Sonal Patil
Mita Paul
Henrietta Pereira
Nalla Reddy
Sakshi Sharma
Esha Oza
Aayushi Shukla
Bharati Singh
Sonali Singh
Rubia Syed
Anaadi Tagde
Sonal Thakur
Nrupa Vyas
Preeti Yadav
WPL Auction 2026: Purse Balance
Delhi Capitals
Retentions: Jemimah Rodrigues, Shafali Verma, Annabelle Sutherland, Marizanne Kapp, Niki Prasad
Purse remaining: Rs 5.70 crore
Slots remaining: 13 (5 overseas)
Mumbai Indians
Retentions: Nat Sciver-Brunt, Harmanpreet Kaur, Hayley Matthews, Amanjot Kaur, G. Kamalini
Purse remaining: Rs 5.75 crore
Slots remaining: 13 (5 overseas)
Royal Challengers Bengaluru
Retentions: Smriti Mandhana, Richa Ghosh, Ellyse Perry, Shreyanka Patil
Purse remaining: Rs 6.15 crore
Slots remaining: 14 (6 overseas)
UP Warriorz
Retentions: Shweta Sehrawat
Purse remaining: Rs 14.50 crore
Slots remaining: 17 (7 overseas)
Gujarat Giants
Retentions: Ashleigh Gardner, Beth Mooney
Purse remaining: Rs 9 crore
Slots remaining: 16 (5 overseas)
WPL Auction 2026: Live Streaming
The WPL 2026 mega auction will be telecast live on the Star Sports network. Fans can also watch the livestreaming of the auction on JioHotstar.