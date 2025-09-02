Premier League Transfer Window 2025: Record £3 Billion Spent, Look At Club-By-Club Done Deals

Business NewsSportsPremier League Transfer Window 2025: Record £3 Billion Spent, Look At Club-By-Club Done Deals
According to figures from Deloitte, the spending far surpassed the previous record of £2.36 billion set two years ago during the 2023-24 summer transfer window.

02 Sep 2025, 11:08 AM IST i
Alexander Isak
Liverpool’s £125 million capture of Newcastle United striker Alexander Isak. image:liverpoolfc.com 
Premier League clubs had a 'never-seen-before' transfer window as the 20 clubs splashed out a record £3 billion in the summer transfer window. It ended on a high note with the defending champions Liverpool’s £125 million capture of Newcastle United striker Alexander Isak.

Liverpool alone accounted for more than £400 million, the highest ever spent by a single Premier League side in one window. The other biggies, Arsenal, Chelsea, Manchester United and Isak’s former club Newcastle United also crossed the £200 million mark, exhibiting the shopping spree of the English clubs.

Deadline Day Confirmed Deals: Check Full List Here

Liverpool Transfers 

In - Milos Kerkez - Bournemouth, £40m Florian Wirtz - Bayer Leverkusen, £116m, Jeremie Frimpong - Bayer Leverkusen, £29.5m, Giorgi Mamardashvili - Valencia, £29m, Hugo Ekitike - Eintracht Frankfurt, £79m, Armin Pecsi - Puskas Akademia, £1.5m, Freddie Woodman - Preston, free, Giovanni Leoni - Parma, £26m, Alexander Isak - Newcastle, £125m

Out - Darwin Nunez - Al Hilal, £56.6m, Trent Alexander-Arnold - Real Madrid, £10m, Caoimhin Kelleher - Brentford, £18m, Jarell Quansah - Bayer Leverkusen, £35m, Luis Diaz - Bayern Munich, £65m, Tyler Morton - Lyon, £15m, Nat Phillips - West Brom, £3m, Ben Gannon Doak - Liverpool, £25m, Vitezslav Jaros - Ajax, loan, Owen Beck - Derby, loan, Luca Stephenson - Dundee United, loan, Lewis Koumas - Birmingham City, loan, Harvey Elliott - Aston Villa, loan

Arsenal Transfers 

In - Kepa Arrizabalaga - Chelsea, £5m, Martin Zubimendi - Real Sociedad, £51m, Christian Norgaard - Brentford, £15m Noni Madueke - Chelsea, £52m, Cristhian Mosquera - Valencia, £13m, Viktor Gyokeres - Sporting, £63.5m, Eberechi Eze - Crystal Palace, £67.5m, Piero Hincapie - Bayer Leverkusen, loan

Out - Jorginho - Flamengo, free, Kieran Tierney - Celtic, free, Nuno Taveres - Lazio, £4.3m, Marquinhos - Cruzeiro, undisclosed, Takehiro Tomiyasu - released, Thomas Partey - released, Ismeal Kabia - Shrewsbury, loan, Albert Sambi Lokonga - Hamburg, undisclosed, Fabio Vieira - Hamburg, loan, Jakob Kiwior - Porto, loan, Oleksandr Zinchenko - Nottingham Forest, loan, Reiss Nelson - Brentford, loan, Lucas Martin Nygaard - Brabrand IF, loan

Manchester City Transfers 

In - Tijjani Reijnders - AC Milan, £46.3m, Rayan Ait Nouri - Wolves, £36m, Marcus Bettinelli - Chelsea, undisclosed, Rayan Cherki - Lyon, £34m, Sverre Nypan - Rosenborg, £12.5m, James Trafford - Burnley, £31m

Out - Kevin De Bruyne - released, Napoli, Jacob Wright - Norwich, undisclosed, Scott Carson - released, Kyle Walker - Burnley, £5m, Divin Mubama - Stoke City, loan, Maximo Perrone - Como, loan, Jahmai Simpson-Pusey - Celtic, loan, Vitor Reis - Girona, loan, Max Alleyne - Watford, loan, Jack Grealish - Everton, loan, James McAtee - Nottm Forest, £30m, Claudio Echeverri - Bayer Leverkusen, loan, Callum Doyle - Wrexham, £8m, Issa Kabore - Wrexham, loan

Chelsea Transfers

In - Jamie Gittens - Dortmund, £51.5m, Joao Pedro - Brighton, £60m, Liam Delap - Ipswich, £30m, Jorrel Hato - Ajax, £38.5m, Estevao Willian - Palmeiras, £29m, Dario Essugo - Sporting, £18.5m, Mamadou Sarr - RC Strasbourg, £12m, Kendry Paez - Independiente del Valle, £17.3m, Alejandro Garnacho - Man Utd, £40m

Out - Kendry Paez - Strasbourg, loan, Djordje Petrovic - Bournemouth, £25m, Bashir Humphreys - Burnley, £10m, Dylan Williams - Burton, undisclosed, Marcus Bettinelli - Man City, undisclosed, Kepa Arrizabalga - Arsenal, £5m, Teddy Sharman-Lowe - Bolton, loan, Mathis Amougou - Strasbourg, undisclosed, Zak Sturge - Millwall, undisclosed, Noni Madueke - Arsenal, £52m, Caleb Wiley - Watford, loan, Mike Penders - RC Strasbourg, loan, Joao Felix - Al Nassr, £43.7m, Ishe Samuels-Smith - Strasbourg, £6.9m, Kiernan Dewsbury-Hall - Everton, £29m, Mamadou Sarr - Strasbourg, loan Leo, Castledine - Huddersfield, loan, Lesley Ugochukwu - Burnley, £23m, Armando Broja - Burnley, £20m, Renato Veiga - Villarreal, £26m, Carney Chukwuemeka - Borussia Dortmund, £24m, Aaron Anselmino - Borussia Dortmund, loan, Alfie Gilchrist - West Brom, £1.2m, Brodi Hughes - AFC Wimbledon, loan, Christopher Nkunku - AC Milan, £36m, Omari Kellyman - Cardiff City, loan, Alex Matos - Sheff Utd, undisclosed, Nicolas Jackson - Bayern Munich, loan with obligation to buy Ben Chilwell - Strasbourg, undisclosed

Newcastle United Transfers

In - Anthony Elanga - Nottm Forest, £55m, Antonio Cordero - Malaga, free, Aaron Ramsdale - Southampton, loan, Malick Thiaw - AC Milan, £34.3m, Jacob Ramsey - Aston Villa, £43m, Nick Woltemade - Stuttgart, £69m, Yoane Wissa - Brentford, £55m

Out - Lloyd Kelly - Alexander Isak - Newcastle, £125m, Juventus, £20m Jamal Lewis - released Callum Wilson - West Ham, free Sean Longstaff - Leeds, £12m, Martin Dubravka - Burnley, undisclosed Odysseas Vlachodimos - Sevilla, loan Matt Targett - Middlesbrough, loan

Aston Villa Transfers

In - Yasin Ozcan - Kasimpasa, undisclosed Zepiqueno Redmond - Feyenoord, free Marco Bizot - Brest, undisclosed Modou Keba Cisse - LASK, undisclosed Evann Guessand - Nice, £28m Victor Lindelof - unattached, free Jadon Sancho - Man Utd, loan Harvey Elliott - Liverpool, loan

Out - Modou Keba Cisse - LASK, loan Enzo Barrenechea - Benfica, loan Robin Olsen - released Rico Richards - Port Vale, undisclosed Josh Feeney - Huddersfield, loan Kaine Kesler Hayden - Coventry, £3.5m Philippe Coutinho - Vasco de Gama, undisclosed Kortney Hause - released Oliwier Zych - Rakow Czestochowa, loan Kosta Nedeljkovic - RB Leipzig, loan Louie Barry - Sheffield United, loan Joe Gauci - Port Vale, loan Jacob Ramsey - Newcastle, £43m Lewis Dobbin - Preston, loan Alex Moreno - Girona, undisclosed Samuel Iling-Junior - West Brom, loan Zepiqueno Redmond - Huddersfield, loan

Nottingham Forest Transfers

In - Dan Ndoye - Bologna, £34m Igor Jesus - Botafogo, £10m Cherif Yaya - Rio Ave, undisclosed Jair Cunha - Botafogo, undisclosed Angus Gunn - Norwich, free Omari Hutchinson - Ipswich, £37.5m James McAtee - Man City, £30m Arnaud Kalimuendo - Rennes, £25m Douglas Luiz - Juventus, loan with obligation to buy Nicolo Savona - Juventus, £11.25m Cuiabano - Botafogo, undisclosed Dilane Bakwa - Strasbourg, £34.7m Oleksandr Zinchenko - Arsenal, loan

Out - Anthony Elanga - Newcastle, £55m Harry Toffolo - released Jack Perkins - Northampton, undisclosed Andrew Omobamidele - Strasbourg, undisclosed Tyler Bindon - Sheffield United, loan Ramon Sosa - Palmeiras, undisclosed Ben Perry - Colchester, undisclosed Lewis O'Brien - Wrexham, undisclosed Matt Turner - Lyon, £6.5m Emmanuel Dennis - contract mutually terminated

Brighton Transfers

In - Maxim De Cuyper - Club Brugge, £17.3m Olivier Boscagli - PSV Eindhoven, free, Diego Coppola - Hellas Verona, £9m Tom Watson - Sunderland, £10m Yoon Doyoung - Daejeon Hana Citizen, undisclosed, Charalampos Kostoulas - Olympiacos, £31.4m, Nils Ramming - Eintracht Frankfurt, £725k

Out - Evan Ferguson - Roma, loan, Simon Adingra - Sunderland, £20.5m, Joao Pedro - Chelsea, £60m, Pervis Estupinan - AC Milan, £17.4m, James Beadle - Birmingham, loan, Valentin Barco - Strasbourg, undisclosed, Odel Offiah - Preston, £1.5m, Ibrahim Osman - Auxerre, loan, Mark O'Mahony - Reading, loan, Amario Cosier-Duberry - Bolton, loan, Kjell Scherpen - Union Saint-Gilloise, undisclosed, Eiran Cashin - Birmingham, loan, Kamari Doyle - Reading, loan, Malick Yalcouye - Swansea, loan, Abdallah Sima - Lens, £4m Tariq Lamptey - Fiorentina, £6m Igor Julio - West Ham, loan

Bournemouth Transfers

In - Bafode Diakite - Lille - £35m Djordje Petrovic - Chelsea, £25m Adrien Truffert - Rennes, £14.4m Ben Gannon Doak - Liverpool, £25m Amine Adli - Bayer Leverkusen, £25m Veljko Milosavljevic - Red Star Belgrade, undisclosed Alex Jimenez - AC Milan, loan

Out - Illia Zabarnyi - PSG, £54.5m Milos Kerkez - Liverpool, £40m Dean Huijsen - Real Madrid, £50m Jaidon Anthony - Burnley, £10m Mark Travers - Everton, £4m Daniel Jebbison - Preston, loan Max Aarons - Rangers, loan Joe Rothwell - Rangers, undisclosed Neto - Botafogo, undisclosed Dango Ouattara - Brentford, £42m Alex Paulsen - Lechia Gdansk, loan Ben Winterburn - Barnet, loan

Brentford Transfers

In - Michael Kayode - Fiorentina, £14m Romelle Donovan - Birmingham, undisclosed Caoimhin Kelleher - Liverpool, £18m Antoni Milambo - Feyenoord, £18.8m Jordan Henderson - Ajax, free Dango Ouattara - Bournemouth, £42m Reiss Nelson - Arsenal, loan

Out - Bryan Mbeumo - Man Utd, £71m, Christian Norgaard - Arsenal, £15m Mark Flekken - Bayer Leverkusen, £11m Ben Mee - released Tony Yogane - Dundee, loan Mads Roerslev - Southampton, undisclosed Yoane Wissa - Newcastle, £55m

Fulham Transfers

In - Benjamin Lecomte - Montpellier, undisclosed Kevin - Shakhtar, £34.6m

Out - Andreas Pereira - Palmeiras, £8.7m Carlos Vinicius - released Willian - released Luca Ashby-Hammond - released Callum Osmand - Celtic, released Steven Benda - Millwall, loan Harvey Araujo - Colchester, loan Martial Godo - Strasbourg, undisclosed

Crystal Palace Transfers

In - Walter Benitez - PSV Eindhoven, free Borna Sosa - Ajax, £3m Yeremy Pino - Villarreal, £26m Jaydee Canvot - Toulouse, undisclosed Christantus Uche - Getafe, £17.3m

Out - Eberechi Eze - Arsenal, £67.5m Rob Holding - Colorado Rapids, free Joel Ward - released Jeffrey Schlupp - Norwich, free Louie Moulden - released Owen Goodman - Huddersfield, loan Joe Whitworth - Exeter, loan Danny Imray - Blackpool, loan David Ozoh - Derby, loan Malcolm Ebiowei - Blackpool, undisclosed Matheus Franca - Vasco da Gama, loan Odsonne Edouard - Lens, undisclosed

Everton Transfers

In - Charly Alcaraz - Flamengo, £12m Thierno Barry - Villarreal, £27m Mark Travers - Bournemouth, £4m Adam Aznou - Bayern Munich, £10m Kiernan Dewsbury-Hall - Everton, £29m Jack Grealish - Man City, loan Tom King - Wolves, undisclosed Tyler Dibling - Southampton, £42m Merlin Rohl - Freiburg, loan

Out - Neal Maupay - Marseille, undisclosed Jenson Metcalfe - Bradford, undisclosed Matthew Apter - Cardiff, free Asmir Begovic - Leicester, free Luke Butterfield - Chesterfield, free Mason Holgate - Al-Gharafa, free Zan-Luk Leban - NK Celje, free Joao Virginia - Sporting CP, free Ashley Young - Ipswich, free Dominic Calvert-Lewin - Leeds, free Billy Crellin - released Abdoulaye Doucoure - released Youssef Chermiti - Rangers, £10m Harrison Armstrong - Preston, loan

West Ham Transfers

In - Jean-Clair Todibo - Nice, £35m El Hadji Malick Diouf - Slavia Prague, £19m Daniel Cummings - Celtic, free Kyle Walker-Peters - Southampton, free Callum Wilson - Newcastle, free Mads Hermansen - Leicester City, £18m Mateus Fernandes - Southampton, £42m Igor Julio - Brighton, loan

Out - Mohammed Kudus - Tottenham, £55m Edson Alvarez - Fenerbahce, loan Patrick Kelly - Barnsley, undisclosed Sean Moore - Shelbourne, undisclosed Aaron Cresswell - Stoke, free Vladimir Coufal - Hoffenheim, free Kamarai Swyer - Northampton, free Michail Antonio - released Lukasz Fabianski - released Danny Ings - Sheffield United, free Kurt Zouma - released Michael Forbes - Northampton, loan Gideon Kodua - Luton, loan Mason Terry - Braintree, loan Emerson Palmieri - Marseille, undisclosed Maxwel Cornet - Genoa, loan

Manchester United Transfers

In - Bryan Mbeumo - Brentford, £71m Matheus Cunha - Wolves, £62.5m Diego Leon - Cerro Porteno, £7m Benjamin Sesko - RB Leipzig - £73.7m Senne Lammens - Royal Antwerp, £18.2m

Out - Alejandro Garnacho - Chelsea, £40m Christian Eriksen - released Jonny Evans - released Victor Lindelof - released Elyh Harrison - Shrewsbury, loan Marcus Rashford - Barcelona, loan Radek Vitek - Bristol City, loan Ethan Wheatley - Northampton Town, loan Jack Moorhouse - Leyton Orient, loan Toby Collyer - West Brom, loan Ethan Williams - Falkirk, loan Rasmus Hojlund - Napoli, loan Antony - Real Betis, £21.7m Harry Amass - Sheff Wed, loan Jadon Sancho - Arsenal, loan

Wolves Transfers

In - Fer Lopez - Celta, £21.3m, Jorgen Strand Larsen - Celta Vigo, undisclosed, Jhon Arias - Fluminense, £15m, David Moller Wolfe - AZ Alkmaar, £10m, Ladislav Krejci - Girona, loan, Tolu Arokodare - Genk, £23.4m

Out - Rayan Ait Nouri - Man City, £36.3m, Goncalo Guedes - Real Sociedad, £5.2m, Nelson Semedo - released, Tommy Doyle - Birmingham, loan, Nasser Djiga - Rangers, loan, Boubacar Traore - Metz, loan, Pablo Sarabia - released, Al-Arabi, Craig Dawson - released, Chem Campbell - Stevenage, free, Chiquinho - Alverca, undisclosed, Tom King - Everton, undisclosed, Fabio Silva, Borussia Dortmund, £22.8m

Tottenham Hotspur Transfers

In - Kevin Danso - RC Lens, £20.9m, Luka Vuskovic - Hajduk Split, £9.5m, Mathys Tel - Bayern Munich, £29.9m, Kota Takai - Kawasaki Frontale, £5m, Mohammed Kudus - West Ham, £55m, Joao Palhinha - Bayern Munich, loan, Xavi Simons - RB Leipzig, £51m

Out - Heung-Min Son - LAFC, £20m, Pierre-Emile Hojbjerg - Marseille, £17m, Mikey Moore - Rangers, loan, Fraser Forster - released, Sergio Reguilon - released, Alfie Whiteman - released, Damola Ajayi - Doncaster Rovers, loan, Alejo Veliz - Rosario Central, loan, Josh Keeley - Luton, £1m, Alfie Dorrington - Aberdeen, loan, Tyrese Hall - Notts County, loan, Bryan Gil - Girona, loan, Manor Solomon - Villarreal, loan

Leeds Transfers

In - Anton Stach - Hoffenheim, £17.4m Sebastiaan Bornauw - Wolfsburg, £5.1m, Lukas Nmecha - Wolfsburg, free, Jaka Bijol - Udinese, £15m, Gabriel Gudmundsson - Lille, £10m, Sean Longstaff - Newcastle, £12m, Lucas Perri - Lyon, £15.6m, Dominic Calvert-Lewin - Everton, free, Noah Okafor - AC Milan, £18m, James Justin - Leicester, £10m

Out - Josuha Guilavogui - released Joe Snowdon - Swindon, free Junior Firpo - released Max Wober - Werder Bremen, loan Mateo Joseph - Mallorca, loan Patrick Bamford - released Sam Greenwood - Pogon Szczecin, undisclosed

Burnley Transfers

In - Kyle Walker - Man City, £5m, Loum Tchaouna - Lazio, £12m, Axel Tuanzebe - Ipswich, free, Quilindschy Hartman - Feyenoord, undisclosed, Bashir Humphreys - Chelsea, £10m, Jaidon Anthony - Bournemouth, £8m, Marcus Edwards - Sporting CP, £8.5m, Zian Flemming - Millwall, £7m, Max Weiss - Karlsruher, £4.2m, Jacob Bruun Larsen - Stuttgart, undisclosed, Lesley Ugochukwu - Chelsea, undisclosed, Martin Dubravka - Newcastle, undisclosed, Armando Broja - Chelsea, undisclosed

Out - James Trafford - Man City, £31m Josh Brownhill - released Nathan Redmond - released Jonjo Shelvey - released CJ Egan-Riley - Marseille, free Andreas Hountondji - St. Pauli, loan Han-Noah Massengo - Augsburg, undisclosed Joe Westley - Dundee, undisclosed Luca Koleosho - Espanyol, loan

Sunderland Transfers

In - Granit Xhaka - Bayer Leverkusen, £17.3m Simon Adingra - Brighton, £20.5m Habib Diarra - Strasbourg, £30m Enzo Le Fee - Roma, £20m Noah Sadiki - Union Saint-Gilloise, £17.5m Reinildo Mandava - Atletico Madrid, free, Chemsdine Talbi - Club Brugge, £19m, Robin Roefs - NEC Nijmegen, £11.5m, Marc Guiu - Chelsea, loan, Omar Alderete - Getafe, undisclosed, Lutsharel Geertruida - RB Leipzig, loan Brian Brobbey - Ajax, £21.3m, Bertrand Traore - Ajax, £2.5m

Out - Tommy Watson - Brighton, £10m, Jobe Bellingham - Borussia Dortmund, £32m Nathan Bishop - AFC Wimbledon, undisclosed, Adil Aouchiche - Aberdeen, loan, Jordan Seelt - Wolfsburg, loan

