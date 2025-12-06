FIFA World Cup 2026 Full Schedule — Check Dates For Argentina, Brazil, Germany, France And Final
Defending champions Argentina kickstart their tournament on June 16, taking on Algeria from Group J.
Following the highly anticipated draw on Saturday, FIFA has now officially announced the fixture of the 2026 World Cup, set to be hosted by the United States, Canada and Mexico.
One of the host nations, Mexico, will open the tournament as they take on South Africa on June 11 at the Mexico City stadium.
Runners-up France will also kickstart their campaign on June 16, as they take on Senegal in New York.
Brazil, on the other hand, will start their tournament sooner as they take on Morocco on June 13 while Germany play a day later against Curacao.
As for Cristiano Ronaldo's Portugal, they will have to wait until June 17 to start their tournamentt.
The World Cup semifinals July 14 in Dallas and July 15 in Atlanta.
The World Cup final will be held on July 19 in New York, at 3 p.m. Eastern Time - 1:30 a.m. in India.
FIFA World Cup 2026 at a snapshot. (Photo: Notebook LM)
Group A
MATCHDAY 1
June 11, 15:00 - Mexico vs South Africa - Mexico City
June 11, 22:00 - South Korea vs DEN/MKD/CZE/IRL - Guadalajara
MATCHDAY 2
June 18, 12:00 - DEN/MKD/CZE/IRL vs South Africa - Atlanta
June 18, 21:00 - Mexico vs South Korea - Guadalajara
MATCHDAY 3
June 24, 21:00 - DEN/MKD/CZE/IRL vs Mexico - Mexico City
June 24, 21:00 - South Africa vs South Korea - Monterrey
Group B
MATCHDAY 1
June 12, 15:00 - Canada vs ITA/NIR/WAL/BIH - Toronto
June 13, 15:00 - Qatar vs Switzerland - San Francisco Bay Area
MATCHDAY 2
June 18, 15:00 - Switzerland vs ITA/NIR/WAL/BIH - Los Angeles
June 18, 18:00 - Canada vs Qatar - Vancouver
MATCHDAY 3
June 24, 15:00 - Switzerland vs Canada - Vancouver
June 24, 15:00 - ITA/NIR/WAL/BIH vs Qatar - Seattle
Group C
MATCHDAY 1
June 13, 18:00 - Brazil vs Morocco - New York New Jersey
June 13, 21:00 - Haiti vs Scotland - Boston
MATCHDAY 2
June 19, 18:00 - Scotland vs Morocco - Boston
June 19, 21:00 - Brazil vs Haiti - Philadelphia
MATCHDAY 3
June 24, 18:00 - Scotland vs Brazil - Miami
June 24, 18:00 - Morocco vs Haiti - Atlanta
Group D
MATCHDAY 1
June 12, 21:00 - USA vs Paraguay - Los Angeles
June 13, 00:00 - Australia vs TUR/ROU/SVK/KOS - Vancouver
MATCHDAY 2
June 19, 00:00 - TUR/ROU/SVK/KOS vs Paraguay - San Francisco Bay Area
June 19, 15:00 - USA vs Australia - Seattle
MATCHDAY 3
June 25, 22:00 - TUR/ROU/SVK/KOS vs USA - Los Angeles
June 25, 22:00 - Paraguay vs Australia - San Francisco Bay Area
Group E
MATCHDAY 1
June 14, 13:00 - Germany vs Curacao - Houston
June 14, 19:00 - Ivory Coast vs Ecuador - Philadelphia
MATCHDAY 2
June 20, 16:00 - Germany vs Ivory Coast - Toronto
June 20, 20:00 - Ecuador vs Curacao - Kansas City
MATCHDAY 3
June 25, 16:00 - Ecuador vs Germany - New York New Jersey
June 25, 16:00 - Curacao vs Ivory Coast - Philadelphia
Group F
MATCHDAY 1
June 14, 16:00 - Netherlands vs Japan - Dallas
June 14, 22:00 - UKR/SWE/POL/ALB vs Tunisia - Monterrey
MATCHDAY 2
June 20, 13:00 - Netherlands vs UKR/SWE/POL/ALB - Houston
June 20, 00:00 - Tunisia vs Japan - Monterrey
MATCHDAY 3
June 25, 19:00 - Japan vs UKR/SWE/POL/ALB - Dallas
June 25, 19:00 - Tunisia vs Netherlands - Kansas City