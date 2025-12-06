Business NewsSportsFIFA World Cup 2026 Full Schedule — Check Dates For Argentina, Brazil, Germany, France And Final
FIFA World Cup 2026 Full Schedule — Check Dates For Argentina, Brazil, Germany, France And Final

Defending champions Argentina kickstart their tournament on June 16, taking on Algeria from Group J.

06 Dec 2025, 11:28 PM IST
NDTV Profit
NDTV Profit
FIFA World Cup 2026 Draw
FIFA World Cup 2026 schedule is out. (Image: X/FIFAWorldCup)
Following the highly anticipated draw on Saturday, FIFA has now officially announced the fixture of the 2026 World Cup, set to be hosted by the United States, Canada and Mexico.

One of the host nations, Mexico, will open the tournament as they take on South Africa on June 11 at the Mexico City stadium.

Defending champions Argentina kickstart their tournament on June 16, taking on Algeria from Group J.

Runners-up France will also kickstart their campaign on June 16, as they take on Senegal in New York.

Brazil, on the other hand, will start their tournament sooner as they take on Morocco on June 13 while Germany play a day later against Curacao.

As for Cristiano Ronaldo's Portugal, they will have to wait until June 17 to start their tournamentt.

The World Cup semifinals July 14 in Dallas and July 15 in Atlanta.

The World Cup final will be held on July 19 in New York, at 3 p.m. Eastern Time - 1:30 a.m. in India.

<div class="paragraphs"><p>FIFA World Cup 2026 at a snapshot. (Photo: Notebook LM)</p></div>

FIFA World Cup 2026 at a snapshot. (Photo: Notebook LM)

Group A

MATCHDAY 1

June 11, 15:00 - Mexico vs South Africa - Mexico City

June 11, 22:00 - South Korea vs DEN/MKD/CZE/IRL - Guadalajara

MATCHDAY 2

June 18, 12:00 - DEN/MKD/CZE/IRL vs South Africa - Atlanta

June 18, 21:00 - Mexico vs South Korea - Guadalajara

MATCHDAY 3

June 24, 21:00 - DEN/MKD/CZE/IRL vs Mexico - Mexico City

June 24, 21:00 - South Africa vs South Korea - Monterrey

Group B

MATCHDAY 1

June 12, 15:00 - Canada vs ITA/NIR/WAL/BIH - Toronto

June 13, 15:00 - Qatar vs Switzerland - San Francisco Bay Area

MATCHDAY 2

June 18, 15:00 - Switzerland vs ITA/NIR/WAL/BIH - Los Angeles

June 18, 18:00 - Canada vs Qatar - Vancouver

MATCHDAY 3

June 24, 15:00 - Switzerland vs Canada - Vancouver

June 24, 15:00 - ITA/NIR/WAL/BIH vs Qatar - Seattle

Group C

MATCHDAY 1

June 13, 18:00 - Brazil vs Morocco - New York New Jersey

June 13, 21:00 - Haiti vs Scotland - Boston

MATCHDAY 2

June 19, 18:00 - Scotland vs Morocco - Boston

June 19, 21:00 - Brazil vs Haiti - Philadelphia

MATCHDAY 3

June 24, 18:00 - Scotland vs Brazil - Miami

June 24, 18:00 - Morocco vs Haiti - Atlanta

Group D

MATCHDAY 1

June 12, 21:00 - USA vs Paraguay - Los Angeles

June 13, 00:00 - Australia vs TUR/ROU/SVK/KOS - Vancouver

MATCHDAY 2

June 19, 00:00 - TUR/ROU/SVK/KOS vs Paraguay - San Francisco Bay Area

June 19, 15:00 - USA vs Australia - Seattle

MATCHDAY 3

June 25, 22:00 - TUR/ROU/SVK/KOS vs USA - Los Angeles

June 25, 22:00 - Paraguay vs Australia - San Francisco Bay Area

Group E

MATCHDAY 1

June 14, 13:00 - Germany vs Curacao - Houston

June 14, 19:00 - Ivory Coast vs Ecuador - Philadelphia

MATCHDAY 2

June 20, 16:00 - Germany vs Ivory Coast - Toronto

June 20, 20:00 - Ecuador vs Curacao - Kansas City

MATCHDAY 3

June 25, 16:00 - Ecuador vs Germany - New York New Jersey

June 25, 16:00 - Curacao vs Ivory Coast - Philadelphia

Group F

MATCHDAY 1

June 14, 16:00 - Netherlands vs Japan - Dallas

June 14, 22:00 - UKR/SWE/POL/ALB vs Tunisia - Monterrey

MATCHDAY 2

June 20, 13:00 - Netherlands vs UKR/SWE/POL/ALB - Houston

June 20, 00:00 - Tunisia vs Japan - Monterrey

MATCHDAY 3

June 25, 19:00 - Japan vs UKR/SWE/POL/ALB - Dallas

June 25, 19:00 - Tunisia vs Netherlands - Kansas City

