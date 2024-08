Q1 Results Today: Vedanta, Raymond, Gujarat Gas Among 130+ Firms To Declare Earnings On August 6

Graphite India Ltd., Graviss Hospitality Ltd., GTN Industries Ltd., Gujarat Gas Ltd., Gulf Oil Lubricants India Ltd., Haryana Capfin Ltd., The Hi-Tech Gears Ltd., Honda India Power Products Ltd., ID Info Business Services Ltd., IIFL Finance Ltd., Imagicaaworld Entertainment Ltd., India Home Loans Ltd., Inditrade Capital Ltd., Indigo Paints Ltd., India Nippon Electricals Ltd., Indo Tech Transformers Ltd., Indian Terrain Fashions Ltd.

Infra Industries Ltd., Investment & Precision Castings Ltd., Iswarshakti Holdings and Traders Ltd., Jetking Infotrain Ltd., J. Kumar Infraprojects Ltd., JM Financial Ltd., Jupiter Industries & Leasing Ltd., Kaya Ltd., Kirloskar Electric Company Ltd., Kalyani Investment Company Ltd., Kokuyo Camlin Ltd., Kreon Financial Services Ltd., Krishna Filament Industries Ltd., Kronox Lab Sciences Ltd., Krsnaa Diagnostics Ltd., Kalyani Steels Ltd.

Last Mile Enterprises Ltd., Libord Securities Ltd., Linde India Ltd., Ludlow Jute & Specialities Ltd., Lupin Ltd., Madhav Infra Projects Ltd., Madhucon Projects Ltd., Madhusudan Industries Ltd., Makers Laboratories Ltd., Man InfraConstruction Ltd., Mini Diamonds (India) Ltd., Credo Brands Marketing Ltd., NCC Ltd., Orient Bell Ltd., Oswal Leasing Ltd.

Power Finance Corporation Ltd., PI Industries Ltd., Pritish Nandy Communications Ltd., PB Fintech Ltd., Purshottam Investofin Ltd., Rain Industries Ltd., Raunaq EPC International Ltd., Raymond Ltd., Rotographics (India) Ltd., Ritco Logistics Ltd., Salzer Electronics Ltd., Sanblue Corporation Ltd., Sanjivani Paranteral Ltd., Shivalik Bimetal Controls Ltd., Semac Consultants Ltd., Shervani Industrial Syndicate Ltd.

Shiva Global Agro Industries Ltd., Shree Cement Ltd., Sigachi Industries Ltd., Signpost India Ltd., Simplex Mills Company Ltd., Simplex Papers Ltd., Solar Industries India Ltd., Soma Textiles & Industries Ltd., Southern Infosys Ltd., Speciality Restaurants Ltd., Shriram Asset Management Co Ltd., Shree Steel Wire Ropes Ltd., Symphony Ltd.

Taneja Aerospace & Aviation Ltd., Tata Power Co. Ltd., TCI Finance Ltd., Tiger Logistics (India) Ltd., Tamilnadu Petroproducts Ltd., Tuticorin Alkali Chemicals And Fertilizers Ltd., TVS Motor Company Ltd.

Twin Roses Trades & Agencies Ltd., Universal Arts Ltd., Vadilal Industries Ltd., Vadilal Enterprises Ltd., Vardhan Capital & Finance Ltd., Varun Mercantile Ltd., Vedanta Ltd., VIP Industries Ltd., ZF Steering Gear (India) Ltd. will report their quarterly earnings on Tuesday, August 6.