Punjab National Bank Q2 Results: Profit Rises 14% YoY, Asset Quality Improves
Net interest income of PNB was nearly unchanged at Rs. 10,469 crore versus Rs. 10,517 crore a year earlier, down 1% sequentially, while provisions surged 123% year-on-year to Rs. 643 crore.
Punjab National Bank (PNB) on Friday posted a consolidated Q2 FY26 net profit of Rs 4,903 crore, a 14% rise year-on-year, and a sharp 193% jump sequentially, even as provisions rose and net interest income (NII) was flat.
The bank announced its results for the quarter ended Sept. 30, 2025, today.
Net interest income was nearly unchanged at Rs. 10,469 crore versus Rs. 10,517 crore a year earlier, down 1% sequentially, while provisions surged 123% year-on-year to Rs. 643 crore. Other income declined 5% to Rs. 4,342 crore.
The state-run lender’s gross non-performing asset ratio improved to 3.45% from 3.78% in the prior quarter, and net NPA eased to 0.36% from 0.38%. Domestic net interest margin contracted 12 basis points sequentially to 2.72%.
Domestic advances rose 10.5% year-on-year to Rs. 10.11 lakh crore and deposits increased 10.4% to Rs. 14.16 lakh crore.
The slippages fell to 0.71%, down 18 basis points year-on-year.
Punjab National Bank Q2 Earnings Key Highlights
Here are the key highlights of Punjab National Bank Q2 net profit earnings:
The net Profit increased Y-o-Y by 14.0% to Rs. 4,904 Crore in Q2 FY’26 as against Rs. 4,303 Crore in Q2 FY’25.
The operating Profit for Q2 FY’26 increased to Rs. 7,227 crore and to Rs. 14,308 crore for HY1 FY’26, recording growth of 5.5% and 6.5%, respectively on a YoY basis.
The Return on Assets (RoA) improved to 1.05% in Q2 FY’26 from 1.02% in Q2 FY’25.
Net Interest Income (NII) increased to Rs 21,047 Crore in HY1FY’26 from Rs 20,993 Crore in HY1FY’25, showing an improvement of 0.26% on a Y-o-Y basis.
Global Net Interest Margin (NIM) stands at 2.65% in HY1FY’26 and 2.60% in Q2 FY’26.
GNPA ratio improved by 103 bps on a Y-o-Y basis to 3.45% as on September’25 from 4.48% as on September’24.
NNPA ratio improved by 10 bps on a Y-o-Y basis to 0.36% as on September’25 from 0.46% as on September’24.
Provision Coverage Ratio (including TWO) improved by 24 bps on a Y-o-Y basis to 96.91% as on September’25 from 96.67% as on September’24.
Global Business grew by 10.6% on a Y-o-Y basis to Rs 27,86,673 crore as on September’25 from ₹25,20,246 crore as on September’24.
Global Deposits registered a growth of 10.9% on a Y-o-Y basis to Rs. 16,17,080 Crore as on September’25 from Rs. 14,58,342 crore as on September 24.
Global Advances increased by 10.1% on a Y-o-Y basis to Rs. 11,69,592 Crore as on September’25 from Rs. 10,61,904 Crore as on September 24.
RAM Advances grew by 12.7% on a Y-o-Y basis to Rs. 6,35,417 Crore as on September’25 from Rs. 5,64,049 Crore as on September’24.
CD Ratio improved by 124 bps to reach 72.33% in Q2 FY’26 as against 71.09% in Q1 FY’26.
CRAR increased to 17.19% as on September’25 from 16.36% as on September’24 registering an improvement of 83 bps.