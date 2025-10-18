Punjab National Bank Q2 Results: Profit Rises 14% YoY, Asset Quality Improves

Net interest income was nearly unchanged at Rs. 10,469 crore versus Rs. 10,517 crore a year earlier, down 1% sequentially, while provisions surged 123% year-on-year to Rs. 643 crore. Other income declined 5% to Rs. 4,342 crore.

The state-run lender’s gross non-performing asset ratio improved to 3.45% from 3.78% in the prior quarter, and net NPA eased to 0.36% from 0.38%. Domestic net interest margin contracted 12 basis points sequentially to 2.72%.

Domestic advances rose 10.5% year-on-year to Rs. 10.11 lakh crore and deposits increased 10.4% to Rs. 14.16 lakh crore.

The slippages fell to 0.71%, down 18 basis points year-on-year.