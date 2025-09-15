Business NewsNationalMumbai Rains LIVE: IMD Issues Red Alert For Mumbai, Thane, Raigad Amid Intense Rainfall
ADVERTISEMENT

Mumbai Rains LIVE: IMD Issues Red Alert For Mumbai, Thane, Raigad Amid Intense Rainfall

Catch live updates about Mumbai rains on our live blog below.

15 Sep 2025, 09:04 AM IST i
NDTV Profit
NDTV Profit
Mumbai Rains LIVE
Mumbai Rains LIVE: A commuter wades through a waterlogged street following heavy rains during midnight, in Ahmedabad. (Photo: PTI)
ADVERTISEMENT
Mumbai Rains LIVE: Heavy rain lashed parts of the town early morning on Monday morning, with the weather department forecasting further downpour.
LIVE FEED
Latest First
  • Oldest First

Mumbai Rains LIVE: Heavy Rains To Continue Over Multiple Region

In a social media post on X, Mumbai Rains page wrote, "One huge thunderstorm is heading towards South Mumbai. Heavy rains expected over Dadar, Chembur, Kurla, Sion, Ghatkopar, Worli, South Mumbai, Navi Mumbai"


Mumbai Rains Live: Local Train Running Late

One user on social media plaform X said, "local train running 10 min late"


Mumbai Rains Live: Monorail Stuck In Wadala

Mumbai continues to see heavy rainfall on Monday and a monorail came ot halt in the Wadala area due to technical glitches.


Mumbai Rains Live: City Engulfed By Rain


Mumbai Rains LIVE: Heavy Downpour In The City

As heavy rains continued to lash the city on Monday, most parts of the city observed waterlogging, NDTV reported.








Watch LIVE TV, Get Stock Market Updates, Top Business, IPO and Latest News on NDTV Profit. Feel free to Add NDTV Profit as trusted source on Google.
OUR NEWSLETTERS
By signing up you agree to the Terms & Conditions of NDTV Profit
ADVERTISEMENT