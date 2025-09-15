Mumbai Rains LIVE: IMD Issues Red Alert For Mumbai, Thane, Raigad Amid Intense Rainfall
Catch live updates about Mumbai rains on our live blog below.
Mumbai Rains LIVE: Heavy Rains To Continue Over Multiple Region
In a social media post on X, Mumbai Rains page wrote, "One huge thunderstorm is heading towards South Mumbai. Heavy rains expected over Dadar, Chembur, Kurla, Sion, Ghatkopar, Worli, South Mumbai, Navi Mumbai"
Update 9 AM #MumbaiRains— Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) September 15, 2025
One huge thunderstorm is heading towards South Mumbai âï¸
Mumbai Rains Live: Local Train Running Late
One user on social media plaform X said, "local train running 10 min late"
Belapur right now, local trains are running 10 min late, Mumbai rains are back. #MumbaiRain #mumbairains #Mumbai #MumbaiLocal pic.twitter.com/nbalOQlZgp— Ojas (@BalsotraOjas) September 15, 2025
Mumbai Rains Live: Monorail Stuck In Wadala
Mumbai continues to see heavy rainfall on Monday and a monorail came ot halt in the Wadala area due to technical glitches.
#WATCH | Maharashtra: A monorail comes to a halt in the Wadala area of Mumbai due to technical glitches. Details awaited. pic.twitter.com/XQMnINKkFx— ANI (@ANI) September 15, 2025
Mumbai Rains Live: City Engulfed By Rain
The view now #MumbaiRains pic.twitter.com/3rXPODnhrY— Dr. Rahul Baxi (@baxirahul) September 15, 2025
Mumbai Rains LIVE: Heavy Downpour In The City
As heavy rains continued to lash the city on Monday, most parts of the city observed waterlogging, NDTV reported.
Heavy rain lashes Mumbai, waterlogging woes hit maximum city@parasdamaa reports pic.twitter.com/Z2b4LVdqpl— NDTV (@ndtv) September 15, 2025