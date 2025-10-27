Cyclone Montha Live Tracker: East Coast Railway Cancels Coaching Trains In Waltair Region
Montha is expected to keep moving west-northwest over the southwest and west-central Bay of Bengal during the next 12 hours.
Here is the live tracker map from windy.com, which shows the movement and route of Cyclone Montha over the next few days.
East Coast Railway announced the cancellation of several coaching trains operating in the Waltair region and connected routes. The cancellation is a precautionary measure based on the IMD alert reports.
Here is a full list of all the cancelled trains:
1. The train No. 18515 Visakhapatnam- Kirandul Night express leaving Visakhapatnam on 27.10.2025 will be cancelled
2. The train No. 18516 Kirandul- Visakhapatnam Night express leaving Kirandul from 28.10.2025 will be cancelled
3. The train No. 58501 Visakhapatnam- Kirandul Passenger leaving Visakhapatnam on 28.10.2025 will be cancelled
4. The train No. 58502 Kirandul-Visakhapatnam passenger leaving Kirandul on 28.10.2025 will be cancelled
5. The train No. 58538 Visakhapatnam- Koraput Passenger leaving Visakhapatnam on 28.10.2025 will be cancelled
6. The train No. 58537 Koraput- Visakhapatnam passenger leaving Koraput on 28.10.2025 will be cancelled
7. The train No. 18512 Visakhapatnam- Koraput express leaving Visakhapatnam on 27.10.2025 will be cancelled
8. The train No. 18511 Koraput- Visakhapatnam express leaving Koraput on 28.10.2025 will be cancelled
9. The Train No. 67285 Rajahmundry Visakhapatnam MEMU leaving Rajahmundry on MEMU on 28.10.2025 will be cancelled
10. The Tr. No. 67286 Visakhapatnam -Rajahmundry MEMU leaving Visakhapatnam on 28.10.2025 will be cancelled
11. The Tr. No. 17268 Visakhapatnam -Kakinada Express leaving Visakhapatnam on 28.10.2025 will be cancelled
12. The Tr. No. 17267 Kakinada -Visakhapatnam Express leaving Kakinada on 28.10.2025 will be cancelled
13. The Tr. No. 08583 Visakhapatnam -Tirupati special express leaving Visakhapatnam on 27.10.2025 will be cancelled
14. The train No. 08584 Tirupati- Visakhapatnam special express leaving Tirupati on 28.10.2025 will be cancelled
15. The Tr. No. 22875 Visakhapatnam -Guntur double decker Uday Express leaving Visakhapatnam on 28.10.2025 will be cancelled
16. The Tr. No. 22876 Guntur- Visakhapatnam double decker Uday express leavfing Guntur on 28.10.2025 will be cancelled
17. The Tr. No. 22707 Visakhapatnam- Tirupati Double decker Express leaving Visakhapatnam on 27.10.2025 will be cancelled
18. The Tr. No. 18526 Visakhapatnam -Brahmapur Express leaving Visakhapatnam on 27.10.2025 will be cancelled
19. The Tr. No. 18525 Brahmapur- Visakhapatnam Express leaving Brahmapur on 28.10.2025 will be cancelled
20. The Tr. No. 17243 Guntur -Rayagada Express leaving Visakhapatnam on 27.10.2025 will be cancelled
21. The Tr. No. 17244 Rayagada- Guntur Express leaving Rayagada on 27.10.2025 will be cancelled
22. The Tr. No. 67289 Visakhapatnam- Palasa MEMU leaving Visakhapatnam on 28.10.2025 will be cancelled
23. The Tr. No. 67290 Palasa- Visakhapatnam MEMU leaving Palasa on 28.10.2025 will be cancelled
24. The Tr. No. 67287 Visakhapatnam –Vizianagaram MEMU leaving Visakhapatnam on 27.10.2025 will be cancelled
25. The Tr. No. 67288 Vizianagaram- Visakhapatnam MEMU leaving Vizianagaram on 28.10.2025 will be cancelled
26. The Tr. No. 68433 Cuttack- Gunupur MEMU leaving Cuttack on 28.10.2025 will be cancelled
27. The Tr. No. 68434 Gunupur- Cuttack MEMU leaving Gunupur on 29.10.2025 will be cancelled
28. The Tr. No. 58531 Brahmapur- Visakhapatnam passenger leaving Brahmapur on 28.10.2025 will be cancelled
29. The Tr. No. 58532 Visakhapatnam – Brahmapur passenger leaving Visakhapatnam on 28.10.2025 will be cancelled
30. The Tr. No. 58506 Visakhapatnam-Gunupur passenger leaving Visakhapatanam on 28.10.2025 will be cancelled
31. The Tr. No. 58505 Gunupur- Visakhapatnam passenger leaving Gunupur on 28.10.2025 will be cancelled
32. The Tr. No. 17220 Visakhapatnam - Machilipatnam Express leaving Visakhapatnam on 27.10.2025 will be cancelled
33. The Tr. No. 12727 Visakhapatnam- Hyderabad Godavari Express leaving Visakhapatnam on 27.10.2025 will be cancelled
34. The Tr. No. 12861 Visakhapatnam - Mahabubnagar Express leaving Visakhapatnam on 27.10.2025 will be cancelled
35. The Tr. No. 12862 Mehabub Nagar –Visakhapatnam express leaving Mahabubnagar on 28.10.2025 will be cancelled
36. The Tr. No. 22869 Visakhapatnam - MGR Chennai Central weekly express leaving Visakhapatnam on 27.10.2025 will be cancelled
37. The Tr. No. 22870 MGR Chennai Central -Visakhapatnam weekly express leaving MGR Chennai Central on 28.10.2025 will be cancelled
38. The Tr. No. 12739 Visakhapatnam -Secunderabad Garib Rath Express leaving Visakhapatnam on 27.10.2025 will be cancelled
39. The Tr. No. 20805 Visakhapatnam-New Delhi AP superfast express leaving Visakhapatnam on 27.10.2025 will be cancelled
40. The Tr. No. 20806 New Delhi -Visakhapatnam AP Express leaving New Delhi on 29.10.2025 will be cancelled
41. The Tr. No. 22707 Visakhapatnam Tirupati double decker Express leaving Visakhapatnam on 27.10.2025 will be cancelled
42. The Tr. No. 18519 Visakhapatnam LTT Express leaving Visakhapatnam on 27.10.2025 will be cancelled
43. The Tr. No. 18520 LTT -Visakhapatnam Express leaving LTT on 29.10.2025 will be cancelled
Cyclone Montha Live Updates: Affected States
Due to Cyclonic Storm “Montha,” coastal states along the Bay of Bengal are likely to experience heavy rainfall. Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu will be affected. The IMD has issued a red alert for Andhra Pradesh and an orange alert for Odisha, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala, predicting heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall on Monday.
Cyclone Montha Live Updates: When Cyclonic Storm 'Montha' May Make Landfall
In the next 12 hours, Montha will continuing to move further north-northwestwards, it is very likely to cross the Andhra Pradesh coast between Machilipatnam and Kalingapatnam around Kakinada during the evening/night of Tuesday as a severe cyclonic storm with a maximum sustained wind speed of 90-100 kmph gusting to 110 kmph, the IMD noted.
