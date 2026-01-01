Bank Holidays In 2026: RBI Releases Holiday Calendar, Check Month-Wise
RBI Holiday Calendar: While bank branches will remain shut on the scheduled holidays, customers can continue to utilise online services like ATM withdrawals, NEFT, net banking and other transactions.
The Reserve Bank of India (RBI) has released the full list of bank holidays for 2026. The RBI holiday calendar for 2026 is a comprehensive list of days when bank branches across India will remain closed for various national, religious, and regional observances. In total, banks will remain shut for more than 100 days next year, based on specific regions and local holidays.
Some of the major holidays scheduled for 2026 include Baisakhi, Republic Day, Holi, Good Friday, Independence Day, Gandhi Jayanti, Muharram, Dussehra, Diwali and Christmas. Here's the complete month-wise list for all bank holidays in 2026:
Bank Holidays 2026: Month-Wise List
January 2026 Bank Holidays List
January 1 - New Year’s Day/Gaan-Ngai (Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Sikkim and West Bengal)
January 2 - New Year Celebration/Mannam Jayanthi (Kerala, Mizoram)
January 3 – Birth anniversary of Hazrat Ali (Uttar Pradesh)
January 12 - Birth anniversary of Swami Vivekananda (West Bengal)
January 14 - Makar Sankranti/Magh Bihu (Assam, Odisha, Arunachal Pradesh, Gujarat)
January 15 - Uttarayana Punyakala/Pongal/Maghe Sankranti/Makara Sankranti (Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana)
January 16 - Thiruvalluvar Day (Tamil Nadu)
January 17 - Uzhavar Thirunal (Tamil Nadu)
January 23 – Birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose/Saraswati Puja (Shree Panchami)/Vir Surendrasai Jayanti/Basanta Panchami (West Bengal, Odisha, Tripura)
January 26 - Republic Day
February 2026 Bank Holidays
February 18 - Losar (Sikkim)
February 19 - Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti (Maharashtra)
February 20 - State Day/Statehood Day (Mizoram and Arunachal Pradesh)
Bank Holidays In March 2026
March 2 - Holika Dahan (Uttar Pradesh)
March 3 - Holi (Second Day)/Dol Jatra/Dhulandi/Holika Dahan (Maharashtra, Sikkim, Assam, Telangana, Rajasthan, West Bengal, Goa, Bihar, Chhattisgarh, Andhra Pradesh)
March 4 - Holi/Holi 2nd Day – Dhuleti/Yaosang 2nd Day (Tripura, Gujarat, Mizoram, Odisha, Manipur, Arunachal Pradesh, Jammu, Uttar Pradesh, New Delhi, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Meghalaya, Himachal Pradesh)
March 13 - Chapchar Kut (Mizoram)
March 17 - Shab-I-Qadr (Jammu)
March 19 - Gudhi Padwa/Ugadi Festival/Telugu New Year's Day/Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba)/1st Navratra (Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Manipur, Jammu, Goa and Andhra Pradesh)
March 20 - Eid-Ul-Fitr (Ramzan)/Jumat-ul-Vida (Jammu, Kerala, Andhra Pradesh)
March 21 - Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) (Shawal-1)/Khutub-E-Ramzan/Sarhul
March 26 - Shree Ram Navami (Gujarat, Mizoram, Maharashtra, Rajasthan, West Bengal, Uttar Pradesh, Jharkhand, Himachal Pradesh)
March 27 - Shree Ram Navami (Chaite Dasain) (Odisha, Sikkim, Telangana, Bihar, Andhra Pradesh)
March 31 - Mahavir Janmakalyanak/Mahavir Jayanti (Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Delhi, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh)
Bank Holidays In April 2026
April 1 - Bank closing of accounts holiday
April 2 - Maundy Thursday (Kerala)
April 3 - Good Friday
April 14 - Dr Babasaheb Ambedkar Jayanti/Maha Vishuva Sankranti/Biju/Buisu Festival/Tamil New Year's Day/Bohag Bihu/Cheiraoba/Baisakhi (Bank holiday across India except Mizoram, Madhya Pradesh, Chandigarh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Nagaland, Delhi, Meghalaya, Himachal Pradesh, J&K, Chhattisgarh)
April 15 - Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Bohag Bihu/Vishu/Himachal Day (Tripura, Assam, Arunachal Pradesh, Kerala, West Bengal, Himachal Pradesh)
April 16 - Bohag Bihu (Assam)
April 20 - Basava Jayanti/Akshaya Tritiya (Karnataka)
April 21 - Garia Puja (Tripura)
May 2026 Bank Holiday List
May 1 - Maharashtra Din/Buddha Pournima/May Day (Labour Day)/Birth Anniversary of Pandit Raghunath Murmu (Tripura, Mizoram, Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Manipur, J&K, UP, Kerala, West Bengal, Delhi, Goa, Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar, Himachal Pradesh)
May 9 – Birth anniversary of Rabindranath Tagore (West Bengal)
May 16 - State Day (Sikkim)
May 26 – Birth anniversary of Kazi Nazrul Islam (Tripura)
May 27 - Eid-UI-Adha-(Bakri-Eid)/Id-ul-Zuha
May 28 - Bakri ID (Id-Uz-Zuha)
Bank Holidays In June 2026: Full List
June 15 - YMA Day/Raja Sankranti (Mizoram, Odisha)
June 25 - Moharrum (Andhra Pradesh)
June 26 - Muharram (Yaom-EShahadath)/Last Day of Moharam/Ashoora (Tripura, Mizoram, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, J&K, Uttar Pradesh, West Bengal, Delhi, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh)
June 29 - Sant Guru Kabir Jayanti (Himachal Pradesh)
June 30 - Remna Ni (Mizoram)
July 2026 Bank Holidays
July 6 - MHIP Day (Mizoram)
July 9 - Beh Deinkhlam (Meghalaya)
July 16 - Ratha Yatra/Kang (Rathajatra) (Odisha, Manipur)
July 17 - Death Anniversary of U Tirot Singh (Meghalaya)
July 18 - Drukpa Tshe-zi (Sikkim)
July 22 - Kharchi Puja (Tripura)
August 2026 Bank Holiday List
August 4 - Ker Puja (Tripura)
August 8 - Tendong Lho Rum Faat (Sikkim)
August 13 - Patriots’ Day (Manipur)
August 15 - Independence Day/Parsi New Year (Shahenshahi)
August 19 – Birth anniversary of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur (Tripura)
August 25 - Milad-Un-Nabi/First Onam/Milad-i-Sherif (Birth anniversary of Prophet Muhammed) (Kerala, Andhra Pradesh)
August 26 - Id-E-Milad/Baravafat/Milad-un-Nabi (Birth anniversary of Prophet Mohammad)/Thiruvonam (Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Manipur, Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh, Kerala, Delhi, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh)
August 28 - Raksha Bandhan/Pang-Lhabsol/Friday following Eid-i-Milad-ul-Nabi/Sree Narayana Guru Jayanthi/Ayyankali Jayanthi (Gujarat, Sikkim, Rajasthan, Uttar Pradesh, J&K, Kerala, Himachal Pradesh)
Bank Holidays In September 2026
September 4 - Janmashtami (Shravan Vad-8)/Krishna Jayanthi (Gujarat, Mizoram, Odisha, Tamil Nadu, Sikkim, Telangana, Rajasthan, J&K, Kerala, West Bengal, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Meghalaya, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh)
September 12 - Tirubhav Tithi of Srimanta Sankardeva (Assam)
September 14 - Ganesh Chaturthi/Ganesh Puja/Varasiddhi Vinayaka Vrata/Vinayakar Chathurthi/Hartalika (Maharashtra, Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Goa)
September 15 - Samvatsari (Chaturthi Paksha)/Nuakhai/Ganesh Chaturthi (2nd Day) (Gujarat, Odisha, Goa)
September 21 - Janmotsav of Srimanta Sankardeva/Sree Narayana Guru Samadhi (Assam, Kerala)
September 22 - Karma Puja (Jharkhand)
September 23 – Birth anniversary of Maharaja Hari Singh Ji (Jammu)
September 25 - Indrajatra (Sikkim)
Bank Holidays In October 2026
October 2 - Mahatma Gandhi Jayanti (Bank holiday across India except Madhya Pradesh, Uttarakhand and J&K)
October 10 - Mahalaya Amavasye (Karnataka, West Bengal)
October 17 - Maha Saptami (Tripura)
October 19 - Dussehra (Mahashtami)/Maha Navami/Ayutha Pooja/Durga Puja/Vijaya Dashomi/Durga Ashtami (Tripura, Mizoram, Odisha, Tamil Nadu, Assam, Manipur, Arunachal Pradesh, Nagaland, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Meghalaya)
October 20 - Dasara/Dusshera (Vijaya Dashmi) (Aaso sud-10)/Mahanavami, Ayudhapooja/Durga Puja (Bank holiday across India except MP, Uttarakhand, Sikkim, Manipur, J&K and Chandigarh)
October 21 - Vijaya Dasami/Durga Puja (Dasain) (Tripura, Karnataka, Sikkim, Assam, Kerala, West Bengal)
October 22 - Durga Puja (Dasain) (Sikkim)
October 23 - Durga Puja (Dasain) (Sikkim)
October 26 - Laxmi Puja/Accession Day/Maharishi Valmiki’s Birth anniversary (Tripura, Jammu, Himachal Pradesh)
October 29 - Karva Chauth (Himachal Pradesh)
October 31 - Sardar Vallabhbhai Patel's Birth anniversary (Gujarat)
November Bank Holidays 2026
November 9 - Diwali/Laxmi Puja (Deepawali)/Govardhan Pooja (Tripura, Sikkim, Manipur, Rajasthan, Uttar Pradesh)
November 10 - Diwali (Bali Pratipada)/Deepavali/Laxmi Puja/Vikram Samvant New Year Day (Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Sikkim)
November 11 - Laxmi Puja (Deepawali)/Ningol Chakkouba/Bhratridwitiya/Bhaidooj/Chitragupt Jayanti (Sikkim, West Bengal, Manipur, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh)
November 13 - Wangala Festival (Meghalaya)
November 16 - Chhath Puja/Surya Shashti Dala Chhath (Prath Arghya) (Bihar, Jharkhand)
November 23 - Seng Kut Snem (Meghalaya)
November 24 - Guru Nanak Jayanti/Karthika Purnima/Rahas Purnima (Mizoram, Maharashtra, Odisha, Telangana, Arunachal Pradesh, J&K, Rajasthan, West Bengal, Delhi, Chhattisgarh, Jharkhand, Himachal Pradesh)
November 27 - Kanakadasa Jayanthi (Karnataka)
December 2026 Bank Holidays
December 1 - Indigenous Faith Day/State Inauguration Day (Arunachal Pradesh, Nagaland)
December 3 - Feast of St. Francis Xavier (Goa)
December 9, 10, 11 - Losoong / Namsoong (Sikkim)
December 12 - Death Anniversary of Pa Togan Nengminja Sangma (Meghalaya)
December 18 - Death Anniversary of U SoSo Tham (Meghalaya)
December 19 - Goa Liberation Day (Goa)
December 24 - Christmas Eve (Mizoram, Nagaland, Meghalaya)
December 25, 26 - Christmas
December 30 - Death Anniversary of U Kiang Nangbah (Meghalaya)
December 31 - New Year's Eve (Mizoram)