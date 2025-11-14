Business NewsMarketsStocks To Watch Today: Voltas, Jubilant Foodworks, Tata Motors, Muthoot Finance, NSDL
Stocks To Watch Today: Voltas, Jubilant Foodworks, Tata Motors, Muthoot Finance, NSDL

Voltas, Jubilant Foodworks, Tata Motors, and NSDL are among the stocks that will catch investors' attention on Friday.

14 Nov 2025, 06:43 AM IST
NDTV Profit
Here are some important corporate announcements and updates that came after Thursday market hours.

  • Nippon Life: The company has signed a pact with DWS Group to develop its AIF franchise in India, with DWS acquiring a 40% stake in its arm, Nippon Life India AIF Management.

  • Muthoot Finance: The company has approved an additional investment of Rs 500 crore in its arm, Muthoot Money, and has also approved incremental fundraising of up to Rs 35,000 crore through NCDs.

  • Godawari Power: The company has concluded the public hearing for the expansion of its Ari Dongri Iron Ore Mines from the existing 2.35 MTPA to 6 MTPA.

  • NBCC: The company has received an order worth Rs 340 crore for the construction of the Central University of Kashmir.

  • Alkem Laboratories: The company plans to invest Rs 200 crore in its Zambia-based arm, Akums Healthcare.

  • Zydus Life: The company has received final approval from the USFDA for Diroximel Fumarate delayed-release capsules, which are used to treat multiple sclerosis.

  • Bharat Dynamics: The company has received an order worth Rs 2,096 crore from the Defence Ministry to supply anti-tank missiles.

  • Hero Motors: The company plans to invest Rs 170 crore in setting up a Global Part Center at Tirupati, Andhra Pradesh.

  • KPI Green Energy: The company, along with KP Group and Senvion India, has signed a pact to develop up to 2 GW of wind and hybrid renewable projects in India.

  • Ather Energy: In a block deal, government-backed NIIF offloaded equity worth Rs 542 crore at Rs 622.35 per share, with Motilal Oswal, Societe Generale, and Invesco MF among the buyers

Earnings In Focus 

Archean Chemical Industries Ltd, Ahluwalia Contracts (India) Ltd, Allcargo Logistics Ltd, Ashoka Buildcon Ltd, BASF India Ltd, Bombay Burmah Trading Corporation Ltd, Borana Weaves Ltd, Cargotrans Maritime Ltd, Confidence Petroleum India Ltd, Valor Estate Ltd, Dreamfolks Services Ltd, EMS Ltd, Engineers India Ltd, Exide Industries Ltd, Fineotex Chemical Ltd, Brainbees Solutions Ltd.

Earings Post Market Hours

VOLTAS (Cons, YoY)

  • Revenue down 10.4% at Rs 2,347 crore vs Rs 2,619 crore

  • Ebitda down 56.6% at Rs 70.3 crore vs Rs 162 crore

  • Margin at 3% vs 6.2%

  • Net Profit down 74.4% at Rs 34.3 crore vs Rs 134 crore

TEGA INDUSTRIES (Cons, YoY)

  • Revenue up 14.7% at Rs 405 crore vs Rs 353 crore

  • Ebitda at Rs 69.1 crore vs Rs 34.3 crore

  • Margin at 17% vs 9.7%

  • Net Profit at Rs 44.9 crore vs Rs 7.2 crore

MUTHOOT FINANCE (YoY)

  • Calculated NII up 58.5% at Rs 3,992 crore vs Rs 2,519 crore

  • Net Profit up 87.5% at Rs 2,345 crore vs Rs 1,251 crore

VISHAL MEGA MART (Cons, YoY)

  • Revenue up 22.4% at Rs 2,982 crore vs Rs 2,436 crore

  • Ebitda up 30.5% at Rs 395 crore vs Rs 302 crore

  • Margin at 13.2% vs 12.4%

  • Net Profit up 46.6% at Rs 152 crore vs Rs 104 crore

JUBILANT FOODWORKS (Cons, YoY)

  • Revenue up 19.7% at Rs 2,340 crore vs Rs 1,955 crore

  • Ebitda up 19.5% at Rs 476 crore vs Rs 399 crore

  • Margin flat at 20.4%

  • Net Profit at Rs 186 crore vs Rs 64.1 crore

HIKAL (Cons, YoY)

  • Revenue down 29.7% at Rs 319 crore vs Rs 453 crore

  • Ebitda down 90.4% at Rs 7.2 crore vs Rs 74.9 crore

  • Margin at 2.3% vs 16.5%

  • Net Loss at Rs 34.9 crore vs Profit of Rs 18.3 crore

SUNFLAG IRON (Cons, YoY)

  • Revenue up 12.4% at Rs 973 crore vs Rs 866 crore

  • Ebitda up 2.5% at Rs 101 crore vs Rs 98.5 crore

  • Margin at 10.4% vs 11.4%

  • Net Profit up 11.6% at Rs 45.5 crore vs Rs 40.8 crore

BHARAT DYNAMICS (YoY)

  • Revenue at Rs 1,147 crore vs Rs 545 crore

  • Ebitda up 89.7% at Rs 187 crore vs Rs 98.8 crore

  • Margin at 16.3% vs 18.1%

  • Net Profit up 72.8% at Rs 288 crore vs Rs 166 crore

RELAXO FOOTWEARS (YoY)

  • Revenue down 7.5% at Rs 629 crore vs Rs 679 crore

  • Ebitda down 7.3% at Rs 81.2 crore vs Rs 87.6 crore

  • Margin flat at 12.9%

  • Net Profit down 1.6% at Rs 36.2 crore vs Rs 36.7 crore

AKUMS DRUGS (Cons, YoY)

  • Revenue down 1.5% at Rs 1,018 crore vs Rs 1,033 crore

  • Ebitda down 22.1% at Rs 94.4 crore vs Rs 121 crore

  • Margin at 9.3% vs 11.7%

  • Net Profit down 37.6% at Rs 40.7 crore vs Rs 65.2 crore

PG ELECTROPLAST (Cons, YoY)

  • Revenue down 2.4% at Rs 655 crore vs Rs 671 crore

  • Ebitda down 46.7% at Rs 30 crore vs Rs 56.3 crore

  • Margin at 4.6% vs 8.4%

  • Net Profit down 85.8% at Rs 2.8 crore vs Rs 19.3 crore

TATA MOTORS CV (Cons, YoY)

  • Revenue up 6% at Rs 18,585 crore vs Rs 17,535 crore

  • Ebitda down 98.7% at Rs 22 crore vs Rs 1,719 crore

  • Margin at 0.1% vs 9.8%

  • Net Loss at Rs 867 crore vs Profit of Rs 498 crore

  • Provision of Rs 2,355 crore for impairment in subsidiaries

  • Fair value loss on certain unquoted investments reduced NAV of TMF Holdings Ltd.

LG ELECTRONICS (YoY)

  • Revenue up 1% at Rs 6,174 crore vs Rs 6,114 crore

  • Ebitda down 27.7% at Rs 547 crore vs Rs 757 crore

  • Margin at 8.9% vs 12.4%

  • Net Profit down 27.3% at Rs 389 crore vs Rs 536 crore

HONDA INDIA (YoY)

  • Revenue down 0.9% at Rs 176 crore vs Rs 177 crore

  • Ebitda up 60.9% at Rs 11.3 crore vs Rs 7 crore

  • Margin at 6.5% vs 4%

  • Net Profit up 31.8% at Rs 11.2 crore vs Rs 8.5 crore

RAINBOW CHILDREN'S (Cons, YoY)

  • Revenue up 6.6% at Rs 445 crore vs Rs 417 crore

  • Ebitda up 1.2% at Rs 149 crore vs Rs 147 crore

  • Margin at 33.5% vs 35.2%

  • Net Profit down 4.7% at Rs 75.2 crore vs Rs 78.9 crore

CHEMPLAST SANMAR (Cons, YoY)

  • Revenue up 4.1% at Rs 1,033 crore vs Rs 993 crore

  • Ebitda up 67.6% at Rs 43.2 crore vs Rs 25.8 crore

  • Margin at 4.2% vs 2.6%

  • Net Loss at Rs 51 crore vs Loss of Rs 31.3 crore

SONATA SOFTWARE (Cons, QoQ)

  • Revenue down 28.5% at Rs 2,119 crore vs Rs 2,965 crore

  • Ebitda up 8.2% at Rs 173 crore vs Rs 160 crore

  • Margin at 8.1% vs 5.4%

  • Net Profit up 9.9% at Rs 120 crore vs Rs 109 crore

TECHNOCRAFT INDUSTRIES (Cons, YoY)

  • Revenue up 19.6% at Rs 752 crore vs Rs 629 crore

  • Ebitda up 28.2% at Rs 124 crore vs Rs 96.6 crore

  • Margin at 16.5% vs 15.4%

  • Net Profit up 10.8% at Rs 76.6 crore vs Rs 69.2 crore

SCODA TUBES (YoY)

  • Revenue up 4.3% at Rs 145 crore vs Rs 139 crore

  • Ebitda down 2.2% at Rs 22.3 crore vs Rs 22.9 crore

  • Margin at 15.4% vs 16.4%

  • Net Profit up 34.5% at Rs 14 crore vs Rs 10.4 crore

APOLLO TYRES (Cons, YoY)

  • Revenue up 6.1% at Rs 6,831 crore vs Rs 6,437 crore

  • Ebitda up 16.3% at Rs 1,021 crore vs Rs 878 crore

  • Margin at 14.9% vs 13.6%

  • Net Profit down 13.2% at Rs 258 crore vs Rs 297 crore

TVS SUPPLY CHAIN (Cons, YoY)

  • Revenue up 6% at Rs 2,663 crore vs Rs 2,513 crore

  • Ebitda down 4.6% at Rs 182 crore vs Rs 190 crore

  • Margin at 6.8% vs 7.6%

  • Net Profit up 67.6% at Rs 15.6 crore vs Rs 9.3 crore

NSDL (Cons, QoQ)

  • Revenue up 28.2% at Rs 400 crore vs Rs 312 crore

  • Ebitda up 34.5% at Rs 128 crore vs Rs 95.1 crore

  • Margin at 32% vs 30.5%

  • Net Profit up 23.2% at Rs 110 crore vs Rs 89.6 crore

CONCORD BIOTECH (Cons, YoY)

  • Revenue down 20.4% at Rs 247 crore vs Rs 310 crore

  • Ebitda down 35.3% at Rs 88.5 crore vs Rs 137 crore

  • Margin at 35.8% vs 44.1%

  • Net Profit down 33.5% at Rs 63.6 crore vs Rs 95.7 crore

RUBICON RESEARCH (Cons, YoY)

  • Revenue up 39.2% at Rs 412 crore vs Rs 296 crore

  • Ebitda up 52.9% at Rs 94.2 crore vs Rs 61.6 crore

  • Margin at 22.9% vs 20.8%

  • Net Profit up 56.4% at Rs 53.8 crore vs Rs 34.4 crore

ITI (Cons, YoY)

  • Revenue down 46.5% at Rs 543 crore vs Rs 1,016 crore

  • Ebitda Loss at Rs 1.2 crore vs Loss of Rs 8.5 crore

  • Net Loss at Rs 54.4 crore vs Loss of Rs 70.3 crore

RUPA & CO (Cons, YoY)

  • Revenue up 7.8% at Rs 320 crore vs Rs 297 crore

  • Ebitda down 21.5% at Rs 22.3 crore vs Rs 28.4 crore

  • Margin at 7% vs 9.6%

  • Net Profit down 21.2% at Rs 14.5 crore vs Rs 18.4 crore

CAPACITE INFRA (Cons, YoY)

  • Revenue up 24.8% at Rs 646 crore vs Rs 518 crore

  • Ebitda up 13.7% at Rs 108 crore vs Rs 95.3 crore

  • Margin at 16.8% vs 18.4%

  • Net Profit up 9.9% at Rs 49 crore vs Rs 44.6 crore

MISHRA DHATU NIGAM (Cons, YoY)

  • Revenue down 20% at Rs 210 crore vs Rs 262 crore

  • Ebitda down 33% at Rs 32.8 crore vs Rs 48.9 crore

  • Margin at 15.6% vs 18.7%

  • Net Profit down 45.8% at Rs 12.9 crore vs Rs 23.8 crore

DOLLAR INDUSTRIES (Cons, YoY)

  • Revenue up 5.6% at Rs 472 crore vs Rs 447 crore

  • Ebitda up 23.1% at Rs 60.2 crore vs Rs 48.9 crore

  • Margin at 12.8% vs 10.9%

  • Net Profit up 32.8% at Rs 35.2 crore vs Rs 26.5 crore

TILAKNAGAR INDUSTRIES (Cons, YoY)

  • Revenue up 11.2% at Rs 916 crore vs Rs 823 crore

  • Ebitda down 8.8% at Rs 60.1 crore vs Rs 65.9 crore

  • Margin at 6.6% vs 8%

  • Net Profit down 9.5% at Rs 52.7 crore vs Rs 58.2 crore

ISGEC HEAVY (Cons, YoY)

  • Revenue up 0.3% at Rs 1,243 crore vs Rs 1,240 crore

  • Ebitda down 18.8% at Rs 92.8 crore vs Rs 114 crore

  • Margin at 7.5% vs 9.2%

  • Net Profit up 1.2% at Rs 84.4 crore vs Rs 83.4 crore

HERO MOTO (YoY)

  • Revenue up 15.9% at Rs 12,126 crore vs Rs 10,463 crore

  • Ebitda up 20.3% at Rs 1,823 crore vs Rs 1,516 crore

  • Margin at 15% vs 14.5%

  • Net Profit up 15.7% at Rs 1,393 crore vs Rs 1,204 crore

SHALBY (Cons, YoY)

  • Revenue up 6.7% at Rs 285 crore vs Rs 268 crore

  • Ebitda up 27.2% at Rs 41.6 crore vs Rs 32.7 crore

  • Margin at 14.6% vs 12.2%

  • Net Profit at Rs 8.4 crore vs Rs 3.4 crore

DILIP BUILDCON (Cons, YoY)

  • Revenue down 21.8% at Rs 1,926 crore vs Rs 2,461 crore

  • Ebitda down 5.8% at Rs 471 crore vs Rs 500 crore

  • Margin at 24.4% vs 20.3%

  • Net Profit down 19.5% at Rs 214 crore vs Rs 266 crore

JNK INDIA (Cons, YoY)

  • Revenue up 71.7% at Rs 178 crore vs Rs 104 crore

  • Ebitda up 37.5% at Rs 16.5 crore vs Rs 12 crore

  • Margin at 9.2% vs 11.5%

  • Net Profit up 80% at Rs 13.5 crore vs Rs 7.5 crore

MARKSANS PHARMA (Cons, YoY)

  • Revenue up 12.2% at Rs 720 crore vs Rs 642 crore

  • Ebitda down 1.8% at Rs 144 crore vs Rs 147 crore

  • Margin at 20% vs 22.9%

  • Net Profit up 1.6% at Rs 98.2 crore vs Rs 96.7 crore

OSWAL PUMPS (Cons, YoY)

  • Revenue up 73.9% at Rs 540 crore vs Rs 310 crore

  • Ebitda up 26.5% at Rs 128 crore vs Rs 101 crore

  • Margin at 23.7% vs 32.6%

  • Net Profit up 48.2% at Rs 97.5 crore vs Rs 65.8 crore

KRBL (Cons, YoY)

  • Revenue up 18.9% at Rs 1,511 crore vs Rs 1,270 crore

  • Ebitda up 84.8% at Rs 226 crore vs Rs 123 crore

  • Margin at 15% vs 9.6%

  • Net Profit up 67.6% at Rs 172 crore vs Rs 103 crore

UFLEX (Cons, YoY)

  • Revenue flat at Rs 3,832 crore vs Rs 3,833 crore

  • Ebitda down 0.7% at Rs 390 crore vs Rs 392 crore

  • Margin flat at 10.2%

  • Net Profit at Rs 26.9 crore vs Loss of Rs 64.6 crore

GMR AIRPORTS (Cons, YoY)

  • Revenue up 47.1% at Rs 3,670 crore vs Rs 2,495 crore

  • Ebitda up 74% at Rs 1,508 crore vs Rs 867 crore

  • Margin at 41.1% vs 34.7%

  • Net Loss at Rs 37.1 crore vs Loss of Rs 280.4 crore

GENESYS INTERNATIONAL (YoY)

  • Revenue up 6.8% at Rs 77 crore vs Rs 72 crore

  • Ebitda up 2.1% at Rs 30 crore vs Rs 29.4 crore

  • Margin at 39% vs 40.8%

  • Net Profit up 6.85% at Rs 12 crore vs Rs 11.2 crore

NEW INDIA ASSURANCE (Cons, YoY)

  • Net Premium Income up 10.4% at Rs 9,455 crore vs Rs 8,567 crore

  • Net Profit down 72.7% at Rs 20.1 crore vs Rs 73.6 crore

SOM DISTILLERIES (Cons, YoY)

  • Revenue down 16.9% at Rs 270 crore vs Rs 290 crore

  • Ebitda up 18.1% at Rs 40 crore vs Rs 34 crore

  • Margin at 14.9% vs 11.7%

  • Net Profit up 4.3% at Rs 19.5 crore vs Rs 18.7 crore

RELIGARE ENTERPRISES (Cons, YoY)

  • Calculated NII up 18% at Rs 193 crore vs Rs 163 crore

  • Net Profit down 24.4% at Rs 38.8 crore vs Rs 51.3 crore

JINDAL WORLDWIDE (Cons, YoY)

  • Revenue up 0.4% at Rs 573 crore vs Rs 571 crore

  • Ebitda down 36.7% at Rs 30.6 crore vs Rs 48.4 crore

  • Margin at 5.3% vs 8.5%

  • Net Profit down 31.3% at Rs 11.9 crore vs Rs 17.3 crore

VENTIVE HOSPITALITY (Cons, YoY)

  • Revenue up 89.7% at Rs 489 crore vs Rs 258 crore

  • Ebitda up 96.8% at Rs 190 crore vs Rs 96.4 crore

  • Margin at 38.8% vs 37.4%

  • Net Profit at Rs 52.6 crore vs Loss of Rs 56.3 crore

POLYPLEX CORP (Cons, YoY)

  • Revenue up 3.2% at Rs 1,794 crore vs Rs 1,739 crore

  • Ebitda down 46.3% at Rs 102 crore vs Rs 191 crore

  • Margin at 5.7% vs 11%

  • Net Profit down 71.9% at Rs 24.7 crore vs Rs 87.8 crore

PTC INDUSTRIES (Cons, YoY)

  • Revenue up 72.2% at Rs 125 crore vs Rs 72.4 crore

  • Ebitda up 21.2% at Rs 25.7 crore vs Rs 21.2 crore

  • Margin at 20.6% vs 29.3%

  • Net Profit up 4.8% at Rs 18.1 crore vs Rs 17.3 crore

TITAGARH RAIL (Cons, YoY)

  • Revenue down 24.4% at Rs 799 crore vs Rs 1,057 crore

  • Ebitda down 35.3% at Rs 83.7 crore vs Rs 129 crore

  • Margin at 10.5% vs 12.2%

  • Net Profit down 54.3% at Rs 36.9 crore vs Rs 80.7 crore

MAN INDUSTRIES (Cons, YoY)

  • Revenue up 3.5% at Rs 834 crore vs Rs 806 crore

  • Ebitda up 90% at Rs 121 crore vs Rs 63.7 crore

  • Margin at 14.5% vs 7.9%

  • Net Profit up 16.1% at Rs 37 crore vs Rs 31.9 crore

