Dividend, Stock Split, Bonus Issues This Week: Adani Power, Nazara Tech, India Glycols And More
Investors eyeing dividend payouts or stock-split benefits must keep a close watch on these dates to ensure eligibility.
This week brings a busy slate of corporate actions, with the record dates lined up of several companies that have declared interim and final dividends.
Adani Power Ltd. and Nazara Technologies Ltd. will split their stocks this week. Meanwhile, National Fertilizers Ltd, Aurionpro Solutions Ltd., India Glycols Ltd., Bondada Engineering Ltd., SMS Pharmaceuticals Ltd will pay their final dividends.
To be eligible for such corporate actions, investors should note the record date that determines shareholder eligibility. Under India's T+1 settlement cycle, shares purchased on the record date itself will not qualify for the benefit. The ex-date, which typically coincides the record date, is when the share price adjusts to reflect the corporate action.
Here is a look at companies that declared dividends and have key dates coming up this week.
Upcoming Final Dividends
Record Date On Sept 22
AB Infrabuild: Final dividend Rs. 0.05
Accel: Final dividend Rs 0.30
Ahluwalia Contracts (India): Final dividend Rs 0.60
Archit Organosys: Final dividend of Rs 0.50
Aurionpro Solutions: Final dividend Rs 3.00
Aveer Foods: Final dividend Rs 0.25
Bandaram Pharma Packtech: Final dividend Rs 0.1
BEML: Final dividend Rs 1.2
Black Rose Industries: Final dividend Rs 0.55
Bondada Engineering: Final dividend Rs 0.10
Bright Outdoor Media: Final dividend Rs 0.1
Ceinsys Tech Ltd: Final dividend Rs 3.5
Commercial Syn Bags Ltd: Final dividend Rs 0.40
Cords Cable Industries Ltd: Rs 1.0
CyberTech Systems and Software Ltd: Final dividend Rs 4.0
DCW: Final dividend Rs 0.10
Divyashakti Ltd: Final dividend Rs 2.0
Gujarat Fluorochemicals Ltd: Final dividend Rs 3.00
Gujarat Craft Industries Ltd: Final dividend Rs 1.0
Gujarat Intrux Ltd: Final dividend Rs 15
HPL Electric & Power Ltd: Final dividend Rs 1.00
Josts Engineering Company Ltd: Final dividend Rs 1.25
Jeena Sikho Lifecare Ltd.: Final dividend Rs 1.1
Monte Carlo Fashions Ltd: Final dividend Rs 20
Navneet Education Ltd: Final dividend Rs 1.5
National Fertilizers Ltd: Final dividend Rs 1.56
Parag Milk Foods Ltd: Final dividend Rs 1.0
Rolcon Engineering Company Ltd: Final dividend Rs 2.5
Ruchira Papers Ltd: Final dividend Rs 5.0
SMS Pharmaceuticals Ltd: Final dividend Rs 0.40
Sudarshan Chemical Industries Ltd: Final dividend Rs 4.5
Record Date On Sept 23
Aartech Solonics Ltd: Final dividend Rs 0.125
Amba Enterprises Ltd: Final dividend Rs 0.75
AVG Logistics Ltd: Final dividend Rs 1.2
Bambino Agro Industries Ltd: Final dividend Rs 1.6
Best Agrolife Ltd.: Final dividend Rs 3.0
Confidence Futuristic Energetech Ltd: Final dividend Rs 0.25
Crest Ventures Ltd: Final dividend Rs 1.0
Dev Information Technology Ltd: Final dividend Rs 0.10
Dhabriya Polywood Ltd: Final dividend Rs 0.70
Emerald Finance Ltd: Final dividend Rs 0.09
Fredun Pharmaceuticals Ltd: Final dividend Rs 0.70
Grovy India Ltd: Final dividend Rs 0.10
Gujarat Apollo Industries Ltd: Final dividend Rs 2.0
Hariom Pipe Industries Ltd: Final dividend Rs 0.61
HP Adhesives Ltd: Final dividend Rs 0.41
India Glycols Ltd: Final dividend Rs 10
Intense Technologies Ltd: Final dividend Rs 1.0
ITL Industries Ltd: Final dividend Rs 1.0
Jindal Poly Films Ltd: Final dividend Rs 5.9
Kemistar Corporation Ltd: Final dividend Rs 0.30
Mold-Tek Technologies Ltd: Final dividend Rs 1.0
Mold-Tek Packaging Ltd: Final dividend Rs 2.0
NIBE Ltd: Final dividend Rs 1.25
Panorama Studios International Ltd: Final dividend Rs 0.20
Pashupati Cotspin Ltd: Final dividend Rs 0.50
Premier Explosives Ltd: Final dividend Rs 0.50
R P P Infra Projects Ltd: Final dividend Rs 0.50
Satia Industries Ltd: Final dividend Rs 0.20
Shelter Pharma Ltd: Final dividend Rs 0.35
Sicagen India Ltd: Final dividend Rs 1.00
Signet Industries Ltd: Final dividend Rs 0.50
SP Capital Financing Ltd: Final dividend Rs 0.50
Steel Strips Wheels Ltd: Final dividend Rs 1.25
Sunteck Realty Ltd: Final dividend Rs 1.5
Shri Venkatesh Refineries Ltd: Final dividend Rs 1.0
New Swan Multitech Ltd: Final dividend Rs 0.50
Talbros Engineering Ltd: Final dividend Rs 2.5
Tilaknagar Industries Ltd: Final dividend Rs 1.0
Zodiac Ventures Ltd: Final dividend Rs 0.1
Record Date On Sept 24
Shraddha Prime Projects Ltd: Final dividend Rs 0.20
Record Date On Sept 25
Evans Electric Ltd: Final dividend Rs 1.5
Record Date On Sept 26
Caspian Corporate Services Ltd: Final dividend Rs 0.05
West Leisure Resorts Ltd: Final dividend Rs 0.10
Other Dividends This Week
Asian Star Company Ltd will pay dividend of Rs 1.50 on Sept 22
Bengal & Assam Company Ltd will pay dividend of Rs 50.00 on Sept 22
Lahoti Overseas Ltd will pay dividend of Rs 0.20 on Sept 22
Sadhana Nitro Chem Ltd will pay dividend of Rs 0.10 on Sept 22
Shalibhadra Finance Ltd will pay dividend of Rs 0.40 on Sept 22
Inani Marbles & Industries Ltd will pay dividend of Rs 0.004 on Sept 23
Loyal Equipments Ltd will pay dividend of Rs 1.0 on Sept 23
Shervani Industrial Syndicate Ltd will pay dividend of Rs. 3.0 on Sept 23
Adtech Systems Ltd will pay of Rs 1.0 on Sept 25
Upcoming Stock Split
Adani Power will split stock from face value of Rs 10 each to Rs 2 per share. The record date is Sept. 22.
Nazara Technologies will split stock from face value of Rs 4 each to Rs 2 per share. The record date is Sept. 26.
PVV Infra will split stock from face value of Rs 10 each to Rs 5 per share. The record date is Sept. 26.
R M Drip and Sprinklers Systems Ltd will split stock from face value of Rs 10 each to Rs 1 per share. The record date is Sept. 26.
Upcoming Bonus Issues
Sandur Manganese & Iron Ores will issue two bonus shares for every one held. The record date is Sept. 22.
Pidilite Industries will issue one bonus share for every one held. The record date is Sept. 23.
Time Technoplast will issue one bonus share for every one held. The record date is Sept. 23.
Chandra Prabhu International will issue one bonus share for every two held. The record date is Sept. 26.
Nazara Technologies will issue one bonus share for every one held. The record date is Sept. 26.