Bihar Assembly Elections 2025: Dates, Schedule, Constituency List, Total Voters And More
Bihar Elections 2025: In the outgoing assembly, the ruling NDA has 138 members, while the opposition alliance has 103 members in the 243-member Assembly.
Bihar Assembly Elections 2025 is set to be one of the most closely watched political events of the year. The Election Commission has announced a two-phased polling schedule, final voter figures, and detailed constituency arrangements. Here is everything you need to know about the Bihar Assembly Elections 2025.
Bihar Assembly Election 2025: Dates And Schedule
The EC has finalised the election calendar with polling spread across two phases and counting scheduled for mid-November.
Polling for Phase I: Nov. 6
Polling for Phase II: Nov. 11
Counting of Votes: Nov. 14
Phase-wise distribution:
Phase I: 121 constituencies
Phase II: 122 constituencies
By-elections: 8 seats (scheduled along with Phase II on November 11)
Bihar Assembly Elections 2025: Voters
About 7.42 crore eligible voters will cast their votes in the upcoming Assembly elections. After a detailed verification under the Special Intensive Revision (SIR) campaign, the voter count was adjusted from 7.89 crore in June to 7.42 crore. Around 65 lakh names were deleted due to deaths, migration, and duplication, while 8 lakh new voters were added during the claims and objections process.
Bihar Assembly Elections 2025: Constituency list
Valmiki Nagar
Ramnagar (SC)
Narkatiaganj
Bagaha
Lauriya
Nautan
Chanpatia
Bettiah
Sikta
Raxaul
Sugauli
Narkatia
Harsidhi (SC)
Govindganj
Kesaria
Kalyanpur
Pipra
Madhuban
Motihari
Chiraia
Dhaka
Sheohar
Riga
Bathnaha (SC)
Parihar
Sursand
Bajpatti
Sitamarhi
Runnisaidpur
Belsand
Harlakhi
Benipatti
Khajauli
Babubarhi
Bisfi
Madhubani
Rajnagar (SC)
Jhanjharpur
Phulparas
Laukaha
Nirmali
Pipra (Supaul)
Supaul
Triveniganj (SC)
Chhatapur
Narpatganj
Raniganj (SC)
Forbesganj
Araria
Jokihat
Sikti
Bahadurganj
Thakurganj
Kishanganj
Bahadurganj
Amour
Baisi
Kasba
Banmankhi (SC)
Rupauli
Dhamdaha
Purnia
Katihar
Kadwa
Balrampur
Pranpur
Manihari (SC)
Barari
Korha (SC)
Raniganj
Rupauli
Dhamdaha
Purnia
Katihar
Balrampur
Pranpur
Manihari (SC)
Barari
Korha (SC)
Darbhanga Rural
Darbhanga
Hayaghat
Bahadurpur
Keoti
Jale
Gaighat
Aurai
Minapur
Bochahan (SC)
Sakra
Kurhani
Muzaffarpur
Kanti
Baruraj
Paroo
Sahebganj
Baikunthpur
Barauli
Gopalganj
Kuchaikote
Bhore (SC)
Hathua
Siwan
Ziradei
Darauli (SC)
Raghunathpur
Daraunda
Barharia
Goriakothi
Maharajganj
Ekma
Manjhi
Baniapur
Taraiya
Marhaura
Chapra
Garkha (SC)
Amnour
Parsa
Sonpur
Hajipur
Lalganj
Vaishali
Mahua
Raja Pakar (SC)
Raghopur
Mahnar
Patepur (SC)
Hajipur
Lalganj
Vaishali
Mahua
Raja Pakar (SC)
Raghopur
Mahnar
Patepur (SC)
Hajipur
Lalganj
Vaishali
Mahua
Raja Pakar (SC)
Raghopur
Mahnar
Patepur (SC)
Hajipur
Lalganj
Vaishali
Mahua
Raja Pakar (SC)
Raghopur
Mahnar
Patepur (SC)
Hajipur
Lalganj
Vaishali
Mahua
Raja Pakar (SC)
Raghopur
Mahnar
Patepur (SC)
Hajipur
Lalganj
Vaishali
Mahua
Raja Pakar (SC)
Raghopur
Mahnar
Patepur (SC)
Hajipur
Lalganj
Vaishali
Mahua
Raja Pakar (SC)
Raghopur
Mahnar
Patepur (SC)
Hajipur
Lalganj
Vaishali
Mahua
Raja Pakar (SC)
Raghopur
Mahnar
Patepur (SC)
Hajipur
Lalganj
Vaishali
Mahua
Raja Pakar (SC)
Raghopur
Mahnar
Patepur (SC)
Hajipur
Lalganj
Vaishali
Mahua
Raja Pakar (SC)
Raghopur
Mahnar
Patepur (SC)
Hajipur
Lalganj
Vaishali
Mahua
Raja Pakar (SC)
Raghopur
Mahnar
Patepur (SC)
Hajipur
Lalganj
Vaishali
Mahua
Raja Pakar (SC)
Raghopur
Mahnar
Patepur (SC)
Hajipur
Lalganj
Vaishali
Mahua
Raja Pakar (SC)
Raghopur
Mahnar
Patepur (SC)
Hajipur
Lalganj
Vaishali
Mahua
Raja Pakar (SC)
Raghopur
Mahnar
Patepur (SC)
Sheikhpura
Barbigha
Asthawan
Biharsharif
Rajgir (SC)
Islampur
Hilsa
Nalanda
Harnaut
Mokama
Chakai
Bihar Assembly Elections 2025: Major Parties
The National Democratic Alliance (NDA) comprises:
Bharatiya Janata Party (BJP)
Janata Dal (United) [JD(U)]
Hindustani Awam Morcha (Secular) [HAM(S)]
Rashtriya Lok Morcha (RLM)
Lok Janshakti Party (Ram Vilas) [LJP(RV)]
The Mahagathbandhan (INDIA bloc) includes:
Rashtriya Janata Dal (RJD)
Indian National Congress (INC)
Communist Party of India (CPI)
Communist Party of India (Marxist) [CPI(M)]
Communist Party of India (Marxist–Leninist) Liberation [CPI(ML)L]
Jan Suraaj Party, led by Prashant Kishor, is contesting all 243 seats independently.
Other significant regional players include:
Vikassheel Insaan Party (VIP)
All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM)
Bahujan Samaj Party (BSP)
Rashtriya Lok Samata Party (RLSP)
Suheldev Bharatiya Samaj Party (SBSP)
Bihar Assembly Elections 2025: Number Of Candidates
According to the EC, a total of 1,314 candidates are contesting in Phase I across 121 constituencies, while 1,302 candidates are in the fray for Phase II, covering 122 seats. This brings the total number of candidates to over 2,600 for all 243 assembly constituencies.
In the outgoing assembly, the ruling NDA has 138 members, while the opposition alliance has 103 members in the 243-member Assembly.