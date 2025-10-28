Business NewsAssembly Elections 2025Bihar Assembly Elections 2025: Dates, Schedule, Constituency List, Total Voters And More
Bihar Assembly Elections 2025: Dates, Schedule, Constituency List, Total Voters And More

Bihar Elections 2025: In the outgoing assembly, the ruling NDA has 138 members, while the opposition alliance has 103 members in the 243-member Assembly.

28 Oct 2025, 11:40 AM IST i
NDTV Profit
NDTV Profit
Bihar Assembly Elections 2025
People cheer during a public meeting addressed by PM Modi ahead of the Bihar Assembly elections in Begusarai district. (Photo source: PTI)
Bihar Assembly Elections 2025 is set to be one of the most closely watched political events of the year. The Election Commission has announced a two-phased polling schedule, final voter figures, and detailed constituency arrangements. Here is everything you need to know about the Bihar Assembly Elections 2025.

Bihar Assembly Election 2025: Dates And Schedule

The EC has finalised the election calendar with polling spread across two phases and counting scheduled for mid-November.

  • Polling for Phase I: Nov. 6

  • Polling for Phase II: Nov. 11

  • Counting of Votes: Nov. 14

Phase-wise distribution:

  • Phase I: 121 constituencies

  • Phase II: 122 constituencies

  • By-elections: 8 seats (scheduled along with Phase II on November 11)

Bihar Assembly Elections 2025: Voters

About 7.42 crore eligible voters will cast their votes in the upcoming Assembly elections. After a detailed verification under the Special Intensive Revision (SIR) campaign, the voter count was adjusted from 7.89 crore in June to 7.42 crore. Around 65 lakh names were deleted due to deaths, migration, and duplication, while 8 lakh new voters were added during the claims and objections process.

Bihar Assembly Elections 2025: Constituency list

  1. Valmiki Nagar

  2. Ramnagar (SC)

  3. Narkatiaganj

  4. Bagaha

  5. Lauriya

  6. Nautan

  7. Chanpatia

  8. Bettiah

  9. Sikta

  10. Raxaul

  11. Sugauli

  12. Narkatia

  13. Harsidhi (SC)

  14. Govindganj

  15. Kesaria

  16. Kalyanpur

  17. Pipra

  18. Madhuban

  19. Motihari

  20. Chiraia

  21. Dhaka

  22. Sheohar

  23. Riga

  24. Bathnaha (SC)

  25. Parihar

  26. Sursand

  27. Bajpatti

  28. Sitamarhi

  29. Runnisaidpur

  30. Belsand

  31. Harlakhi

  32. Benipatti

  33. Khajauli

  34. Babubarhi

  35. Bisfi

  36. Madhubani

  37. Rajnagar (SC)

  38. Jhanjharpur

  39. Phulparas

  40. Laukaha

  41. Nirmali

  42. Pipra (Supaul)

  43. Supaul

  44. Triveniganj (SC)

  45. Chhatapur

  46. Narpatganj

  47. Raniganj (SC)

  48. Forbesganj

  49. Araria

  50. Jokihat

  51. Sikti

  52. Bahadurganj

  53. Thakurganj

  54. Kishanganj

  55. Bahadurganj

  56. Amour

  57. Baisi

  58. Kasba

  59. Banmankhi (SC)

  60. Rupauli

  61. Dhamdaha

  62. Purnia

  63. Katihar

  64. Kadwa

  65. Balrampur

  66. Pranpur

  67. Manihari (SC)

  68. Barari

  69. Korha (SC)

  70. Raniganj

  71. Rupauli

  72. Dhamdaha

  73. Purnia

  74. Katihar

  75. Balrampur

  76. Pranpur

  77. Manihari (SC)

  78. Barari

  79. Korha (SC)

  80. Darbhanga Rural

  81. Darbhanga

  82. Hayaghat

  83. Bahadurpur

  84. Keoti

  85. Jale

  86. Gaighat

  87. Aurai

  88. Minapur

  89. Bochahan (SC)

  90. Sakra

  91. Kurhani

  92. Muzaffarpur

Bihar Assembly Elections 2025: Major Parties

The National Democratic Alliance (NDA) comprises:

  • Bharatiya Janata Party (BJP)

  • Janata Dal (United) [JD(U)]

  • Hindustani Awam Morcha (Secular) [HAM(S)]

  • Rashtriya Lok Morcha (RLM)

  • Lok Janshakti Party (Ram Vilas) [LJP(RV)]

The Mahagathbandhan (INDIA bloc) includes:

  • Rashtriya Janata Dal (RJD)

  • Indian National Congress (INC)

  • Communist Party of India (CPI)

  • Communist Party of India (Marxist) [CPI(M)]

  • Communist Party of India (Marxist–Leninist) Liberation [CPI(ML)L]

Jan Suraaj Party, led by Prashant Kishor, is contesting all 243 seats independently.

Other significant regional players include:

  • Vikassheel Insaan Party (VIP)

  • All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM)

  • Bahujan Samaj Party (BSP)

  • Rashtriya Lok Samata Party (RLSP)

  • Suheldev Bharatiya Samaj Party (SBSP)

Bihar Assembly Elections 2025: Number Of Candidates

According to the EC, a total of 1,314 candidates are contesting in Phase I across 121 constituencies, while 1,302 candidates are in the fray for Phase II, covering 122 seats. This brings the total number of candidates to over 2,600 for all 243 assembly constituencies. 

In the outgoing assembly, the ruling NDA has 138 members, while the opposition alliance has 103 members in the 243-member Assembly.

